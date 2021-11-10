Эксперимент - страница 198
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Срочно накинуть ПНБ на график томатов.
На бесплатном ВПС сообщали о перегрузке сервера. На платном-пока нет претензий к индиеатору и советнику. Возможно, есть ошибки в коде, но, я профан в кодировании. Проверял и испрправлял профессиональный программист.
Приветствую, Юсуф!
Как уже говорили ранее, нужно убрать пары-союзники, к примеру AUDJPY и NZDCHF - коррелированы на 95%, и таких примеров много. Нужно оставить что-то одно из нескольких. Оставить можно 10-12 пар, этого будет достаточно, и то, с таким количеством всё-равно останутся коррелированые, можно ещё усечь, посмотрев на результат работы и отобрать лучшие по прибыли.
У вас дикое количество однотипных пар, это не умеет смысла и усугубляет ситуацию.
Ну вот и Мишаню вернули из небытия
Для жителя Азербайджана вы не плохо владеете русским. Одна существенная ошибка, которая меняет смысл - пропущено отрицание "...я не видел...". Остальные ошибки не мешают пониманию смысла.
Это обычная машинальная ошибка. Вы сами это прекрасно поняли, но поязвить это наверное для вас одно удовольствие. Касательно того, что не плохо владею русским языком, в молодости я без проблем мог процитировать весь «Полтавский бой» Александра Сергеевича Пушкина (Из поэмы «Полтава»).
У вас дикое количество однотипных пар, это не умеет смысла и усугубляет ситуацию.
Приветствую, Юсуф!
Как уже говорили ранее, нужно убрать пары-союзники, к примеру AUDJPY и NZDCHF - коррелированы на 95%, и таких примеров много. Нужно оставить что-то одно из нескольких. Оставить можно 10-12 пар, этого будет достаточно, и то, с таким количеством всё-равно останутся коррелированые, можно ещё усечь, посмотрев на результат работы и отобрать лучшие по прибыли.
У вас дикое количество однотипных пар, это не умеет смысла и усугубляет ситуацию.
да в курсе он всего...за время существования ветки, всё ему говорили, только по барабану, тема очевидно создана не для торговли а ради неизвестных и не вполне благих целей.
кто сюда впервые заглянул, могут на досуге прикинуть сколько квакнуто денег в отмеченных сделках
Это обычная машинальная ошибка. Вы сами это прекрасно поняли, но поязвить это наверное для вас одно удовольствие. Касательно того, что не плохо владею русским языком, в молодости я без проблем мог процитировать весь «Полтавский бой» Александра Сергеевича Пушкина (Из поэмы «Полтава»).
Вы неправильно меня поняли, совсем не хотел обидеть, а хотел лишь немного помочь в освоении русского языка, так как не понял, что это опечатка и посчитал, что это языковые трудности для жителя Азербайджана. Теперь понял свою ошибку, вижу, что русским языком вы владеете свободно.
Aleksei Stepanenko:
Виталий, а можешь перечислить, какие пары слабо коррелированы. Прямо списком.
Их немало
да в курсе он всего...за время существования ветки, всё ему говорили, только по барабану, тема очевидно создана не для торговли а ради неизвестных и не вполне благих целей.
кто сюда впервые заглянул, могут на досуге прикинуть сколько квакнуто денег в отмеченных сделках
и это тоже, открывать сделки в течении часа после ролловера - полная нелепость, точно такая-же, как и закрывать все позиции в пятницу, чего к счастью у Юсуфа не наблюдается.
и это тоже, открывать сделки в течении часа после ролловера - полная нелепость, точно такая-же, как и закрывать все позиции в пятницу, чего к счастью у Юсуфа не наблюдается.
Виталий можете поделиться почему такой взгляд на это?