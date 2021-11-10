Эксперимент - страница 193

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Yousufkhodja Sultonov:

Видимо, что-то нарушил. У меня тоже нет ниткаких сведений. Теперь, только сам буду отдуваться.

только не называете свой сомнительный эксперимент, рабочим. похоже на мошеничество., ладно тут многие уже знают как вы загоняете лажу, новичок может вполне обмануться.

странно что администрация это пропускает

 
Fast235:

только не называете свой сомнительный эксперимент, рабочим. похоже на мошеничество., ладно тут многие уже знают как вы загоняете лажу, новичок может вполне обмануться.

странно что администрация это пропускает

Скажите откровенно, что Вы называете лажой, считаете сомнительной и мошенничеством и какь могут обмануться новички? Что не должна пропускать администрация? К чему такая агрессия и провокация Эксперимент нормально идет с переменным успехом. Чего ещё Вам надо? Надо только спокойно ждать результата.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Скажите откровенно, что Вы называете лажой, считаете сомнительной и мошенничеством и какь могут обмануться новички?

вы экспериментируете с настройкам, лотами, даже в названии слово, и смеете заявлять что ваш ПНБ работает и просто основа всего, 

в здравом уме никто так не делает,

выбирайте сами кто вы

 
Fast235:

вы экспериментируете с настройкам, лотами, даже в названии слово, и смеете заявлять что ваш ПНБ работает и просто основа всего, 

в здравом уме никто так не делает,

выбирайте сами кто вы

Вы уже бредите от злосьти. На то эксперитмент, чтобы проверять все варианты. После перехода на ТФ Д1 не было никаких изменений. Что касается лотов - они будут меняться и в дальнейшем по мере увеличения или уменьшения депозита - это азбука торговли и Вы только придираетесь. Слава Аллаху, я пока в здравыом уме, а Вам нужно показаться врачу!

 
Yousufkhodja Sultonov:

Вы уже бредите от злосьти. На то эксперитмент, чтобы проверять все варианты. После перехода на ТФ Д1 не было никаких изменений. Что касается лотов - они будут меняться и в дальнейшем по мере увеличения или уменьшения депозита - это азбука торговли и Вы только придираетесь. Слава Аллаху, я пока в здравыом уме, а Вам нужно показаться врачу!

оставайтесь на растерзание.

 
Fast235:

оставайтесь на растерзание.

Кто, как и за что меня собирктся растерзать? Не уходите от ответа на свою оплошность. Чуть было не дал Вам свой телефон. Теперь, ни при каких обстоятельствах не хочу видеть Вас.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Кто, как и за что меня собирктся растерзать? Не уходите от ответа на свою оплошность. Чуть было не дал Вам свой телефон. Теперь, ни при каких обстоятельствах не хочу видеть Вас.

вы правда не можете понять, что не стоит утверждать то в чем сами не уверены и восхвалять себя

есть конечно такой момент, труба дом шатал, непонимание в этом вопросе

прекращаю диалог.
 
Yousufkhodja Sultonov:

Эксперимент нормально идет с переменным успехом


О, нет!

"Успех" там постоянен. После последней доливки - минус 1000 центов.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Слава Аллаху, я пока в здравыом уме

Не похоже.

 
Yousufkhodja Sultonov:

...

Юсуф, хай! По - моему - все идет пока не туда!!! https://www.mql5.com/ru/signals/941944?source=Site+Profile+Seller

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