Эксперимент - страница 241
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Олег. в Киеве не знаю что.
И пусть оно будет так, как ты говоришь, и чем лучше, тем правильнее.
Я родился и живу в СССР.
Поэтому, многих вещей не понимаю, особенно СНГ.
Тем более при СССР защищался весь СССР.
Нет деления и не должно быть.
Ну, кому как.
Что означает поговорка «в огороде бузина, а в Киеве дядька»
Источник: http://chtooznachaet.ru/chto-oznachaet-pogovorka-v-ogorode-buzina-a-v-kieve-dyadka.html
Куда-то Юсуф пропал, ПНБ судя по сигналу, наконец то тренд поймали, а комментариев от автора нет.
у меня :-) льет:
https://www.mql5.com/ru/signals/941944?source=Site+Profile+Seller
где - ОН? вылет зеленой над синей?!!!
у меня :-) льет:
https://www.mql5.com/ru/signals/941944?source=Site+Profile+Seller
где - ОН? вылет зеленой над синей?!!!
Ну впервые эквизи так долго и красиво идет вверх.
Ну впервые эквизи так долго и красиво идет вверх.
Я про это
Куда-то Юсуф пропал, ПНБ судя по сигналу, наконец то тренд поймали, а комментариев от автора нет.
Здравствуйте, Андрей. Это связано с 2-хнедельной самоизоляцией после переезда в Москву. Да, видимо, ПНБ поймали тренд, Робот работает на ВПС без моего ведома и вмешательства. Он пережил огромный натиск рынка и сейчас эквити, постепенно, восстанавливаются. Будем ждать и надеяться на лучшее.
Здравствуйте, Андрей. Это связано с 2-хнедельной самоизоляцией после переезда в Москву. Да, видимо, ПНБ поймали тренд, Робот работает на ВПС без моего ведома и вмешательства. Он пережил огромный натиск рынка и сейчас эквити, постепенно, восстанавливаются. Будем ждать и надеяться на лучшее.
Да, надо надеяться.
Человек, который покупает лотерейный билет 7 из 49, тоже надеется на лучшее.
Его даже не смущает вероятность - один шанс из 86 млн.
Это все равно что ехать из Питера в Москву на машине и в любой момент выбросить монетку в надежде, что центр монетки попадет на выигрышную полоску шириной в 9мм пути из 750 км.
Хотя три номера угадать весьма несложно, и у некоторых, кто не дружит с математикой, возникает иллюзия, что от 3 до 7 не так уж и далеко. :))
Да, надо надеяться.
Человек, который покупает лотерейный билет 7 из 49, тоже надеется на лучшее.
Его даже не смущает вероятность - один шанс из 86 млн.
Это все равно что ехать из Питера в Москву на машине и в любой момент выбросить монетку в надежде, что центр монетки попадет на выигрышную полоску шириной в 9мм пути из 750 км.
Хотя три номера угадать весьма несложно, и у некоторых, кто не дружит с математикой, возникает иллюзия, что от 3 до 7 не так уж и далеко. :))
лично видел Китаец зашел в казино, я обратил на него внимание, он взял одну фишку 500р, поставил на номер, и он выпалон забрал фишки и ушел
лично видел Китаец зашел в казино, я обратил на него внимание, он взял одну фишку 500р, поставил на номер, и он выпалон забрал фишки и ушел
Юани закончились, вот и зашёл