Эксперимент - страница 241

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[Удален]  
Renat Akhtyamov #:

Олег. в Киеве не знаю что.

И пусть оно будет так, как ты говоришь, и чем лучше, тем правильнее.

Я родился и живу в СССР.

Поэтому, многих вещей не понимаю, особенно СНГ.

Тем более при СССР защищался весь СССР.

Нет деления и не должно быть.

Ну, кому как.

Что означает поговорка «в огороде бузина, а в Киеве дядька»

 Источник: http://chtooznachaet.ru/chto-oznachaet-pogovorka-v-ogorode-buzina-a-v-kieve-dyadka.html

Что означает поговорка «в огороде бузина, а в Киеве дядька»
Что означает поговорка «в огороде бузина, а в Киеве дядька»
  • 2016.04.29
  • chtooznachaet.ru
В огороде бузина, а в Киеве дядька — бессмыслица, пример несообразного повествования, рассуждения, выражения не имеющее резона, логики. Это одно, самое распространенное толкование фразеологизма. Другое — противоположное и менее применимое: ПУСТЬ в огороде бузина (то есть бардак, неухоженность, сорняки), ЗАТО в Киеве (городе, столице, культурном...
 
Куда-то Юсуф пропал, ПНБ судя по сигналу, наконец то тренд поймали, а комментариев от автора нет. 
 
Andrei Khlebnikov #:
Куда-то Юсуф пропал, ПНБ судя по сигналу, наконец то тренд поймали, а комментариев от автора нет. 

у меня :-)  льет:

https://www.mql5.com/ru/signals/941944?source=Site+Profile+Seller


где - ОН? вылет зеленой над синей?!!!


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Roman Shiredchenko #:

у меня :-)  льет:

https://www.mql5.com/ru/signals/941944?source=Site+Profile+Seller


где - ОН? вылет зеленой над синей?!!!

Ну впервые эквизи так долго и красиво идет вверх.

 
Я про это !
 
Andrei Khlebnikov #:

Ну впервые эквизи так долго и красиво идет вверх.

Andrei Khlebnikov #:
Я про это
:-) Да я эт сразу понял, я просто вообще!!! А-ля, преждевременно, все равно!!! :-)
 
Andrei Khlebnikov #:
Куда-то Юсуф пропал, ПНБ судя по сигналу, наконец то тренд поймали, а комментариев от автора нет. 

Здравствуйте, Андрей. Это связано с 2-хнедельной самоизоляцией после переезда в Москву. Да, видимо, ПНБ поймали тренд, Робот работает на ВПС без моего ведома и вмешательства. Он пережил огромный натиск рынка и сейчас эквити, постепенно, восстанавливаются. Будем ждать и надеяться на лучшее.

 
Yousufkhodja Sultonov #:

Здравствуйте, Андрей. Это связано с 2-хнедельной самоизоляцией после переезда в Москву. Да, видимо, ПНБ поймали тренд, Робот работает на ВПС без моего ведома и вмешательства. Он пережил огромный натиск рынка и сейчас эквити, постепенно, восстанавливаются. Будем ждать и надеяться на лучшее.

Да, надо надеяться.
Человек, который покупает лотерейный билет 7 из 49, тоже надеется на лучшее.
Его даже не смущает вероятность - один шанс из 86 млн.
Это все равно что ехать из Питера в Москву на машине и в любой момент выбросить монетку в надежде, что центр монетки попадет на выигрышную полоску шириной в 9мм пути из 750 км.
Хотя три номера угадать весьма несложно, и у некоторых, кто не дружит с математикой, возникает иллюзия, что от 3 до 7 не так уж и далеко. :))

 
Nikolai Semko #:

Да, надо надеяться.
Человек, который покупает лотерейный билет 7 из 49, тоже надеется на лучшее.
Его даже не смущает вероятность - один шанс из 86 млн.
Это все равно что ехать из Питера в Москву на машине и в любой момент выбросить монетку в надежде, что центр монетки попадет на выигрышную полоску шириной в 9мм пути из 750 км.
Хотя три номера угадать весьма несложно, и у некоторых, кто не дружит с математикой, возникает иллюзия, что от 3 до 7 не так уж и далеко. :))

лично видел Китаец зашел в казино, я обратил на него внимание, он взял одну фишку 500р, поставил на номер, и он выпал

он забрал фишки и ушел
 
Fast235 #:

лично видел Китаец зашел в казино, я обратил на него внимание, он взял одну фишку 500р, поставил на номер, и он выпал

он забрал фишки и ушел

Юани закончились, вот и зашёл

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