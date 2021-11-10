Эксперимент - страница 119
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну зафиксируйте
Ренат, тогда не будет 100% алготрейдинга, но по сигналу реально, баланс + эквити = более 50% прибыли, лучше не трогать, пусть сам торгует.
Ну зафиксируйте
Специально для Вас, только для Вас:
З.Ы. Право, смешно даже...
Я давал тут прямую ссылку. Ищите, и обрящете. Если не найдёте, могу скинуть в личку по запросу. Скрывать и открывать я не особо умею, с сервисом сигналов знаком слабо.
никто не пойдёт "обрякивать" :-)
у сигналов есть два состояния: публичный, либо (по причинам) нет
не публичные сигналы обсуждать на форуме каким-либо образом смысла нет. Вообще прямой путь в забан
это у стратегий/роботов больше вариаций, но большинство ведут к тому что "скрыть сигнал ибо слив неизбежен"
---
кстати вы не ответили про "глубину выборки"
Еще бы неплохо как-то пруфануть, что торгуется именно пнб, а не что-то другое под видом пнб троллинга ради.
Да.
Скармливаться под соусом "ПНБ" может совсем другая стратегия.
никто не пойдёт "обрякивать" :-)
у сигналов есть два состояния: публичный, либо (по причинам) нет
не публичные сигналы обсуждать на форуме каким-либо образом смысла нет.
Я искренне полагал и полагаю, что сигнал публичный. Если это не так, скажите, что мне сделать.
никто не пойдёт "обрякивать" :-)
у сигналов есть два состояния: публичный, либо (по причинам) нет
не публичные сигналы обсуждать на форуме каким-либо образом смысла нет. Вообще прямой путь в забан
это у стратегий/роботов больше вариаций, но большинство ведут к тому что "скрыть сигнал ибо слив неизбежен"
Не, ну это уже какие-то мелочные придирки.
Ссылку он публиковал: https://www.mql5.com/ru/signals/1137754
Да. Скармливаться под соусом "ПНБ" может совсем другая стратегия.
Это, действительно, возможно. Тут мне возразить нечего. Остаётся разве что сравнивать самый стиль торговли, ведь сама философия ПНБ располагает к ловле трендов.