Эксперимент - страница 119

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Renat Akhtyamov:
Ну зафиксируйте

Ренат, тогда не будет 100% алготрейдинга, но по сигналу реально, баланс + эквити = более 50% прибыли, лучше не трогать, пусть сам торгует.

 
Renat Akhtyamov:
Ну зафиксируйте

Специально для Вас, только для Вас:

З.Ы. Право, смешно даже...

 
Причем просадка 16% всего, при весьма агрессивной торговле, надо дольше наблюдать, скорее всего просадка будет еще поболее, уменьшить лотность раз в 5  - и будет топовый сигнал. Пока рано говорить конечно, надо наблюдать.
 
Еще бы неплохо как-то пруфануть, что торгуется именно пнб, а не что-то другое под видом пнб троллинга ради.
[Удален]  
Может уже обратят внимание модераторы на Юсуфа-Михаила?
 
Mikhael1983:

Я давал тут прямую ссылку. Ищите, и обрящете. Если не найдёте, могу скинуть в личку по запросу. Скрывать и открывать я не особо умею, с сервисом сигналов знаком слабо.

никто не пойдёт "обрякивать" :-)

у сигналов есть два состояния: публичный, либо (по причинам) нет

не публичные сигналы обсуждать на форуме каким-либо образом смысла нет. Вообще прямой путь в забан

это у стратегий/роботов больше вариаций, но большинство ведут к тому что "скрыть сигнал ибо слив неизбежен"

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кстати вы не ответили про "глубину выборки"

 
vladavd:
Еще бы неплохо как-то пруфануть, что торгуется именно пнб, а не что-то другое под видом пнб троллинга ради.

Да.

Скармливаться под соусом "ПНБ" может совсем другая стратегия.

 
Maxim Kuznetsov:

никто не пойдёт "обрякивать" :-)

у сигналов есть два состояния: публичный, либо (по причинам) нет

не публичные сигналы обсуждать на форуме каким-либо образом смысла нет.

Я искренне полагал и полагаю, что сигнал публичный. Если это не так, скажите, что мне сделать.

 
Maxim Kuznetsov:

никто не пойдёт "обрякивать" :-)

у сигналов есть два состояния: публичный, либо (по причинам) нет

не публичные сигналы обсуждать на форуме каким-либо образом смысла нет. Вообще прямой путь в забан

это у стратегий/роботов больше вариаций, но большинство ведут к тому что "скрыть сигнал ибо слив неизбежен"



Не, ну это уже какие-то мелочные придирки.

Ссылку он публиковал: https://www.mql5.com/ru/signals/1137754

 
PapaYozh:


Да. Скармливаться под соусом "ПНБ" может совсем другая стратегия.

Это, действительно, возможно. Тут мне возразить нечего. Остаётся разве что сравнивать самый стиль торговли, ведь сама философия ПНБ располагает к ловле трендов.

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