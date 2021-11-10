Эксперимент - страница 118
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Товарищ Ренат дошёл до прямого отрицания того, что можно просто увидеть своими глазами непосредственно. Это ли не признак истерики?
Я смотрю на сигнал, там процент написан
Смотрите лучше
Я смотрю на сигнал, там процент написан
Смотрите лучше
Смотрите лучше
во первых он видимо "в скрытых", возможно так врать удобнее :-)
во вторых - основополагающий параметр ПНБ это "выборка", оно у вас сколько ?
вот по нему и сориентируемся когда результат воспринять как достойный внимания, а когда готовый к помидорам.
Пока-что готово к помидорам.
И в этом вы Юсуф, опять-же палитесь. Выдавание желаемого за действительное и случайного за тенденцию, это ваша личностная фишка.
во первых он видимо "в скрытых", возможно так врать удобнее :-)
Я давал тут прямую ссылку. Ищите, и обрящете. Если не найдёте, могу скинуть в личку по запросу. Скрывать и открывать я не особо умею, с сервисом сигналов знаком слабо.
Я смотрю на сигнал, там процент написан
Мне даже как-то немного жалко Вас. Шокирующая истерика )