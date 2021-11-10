Эксперимент - страница 118

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Mikhael1983:

Товарищ Ренат дошёл до прямого отрицания того, что можно просто увидеть своими глазами непосредственно. Это ли не признак истерики?

Я смотрю на сигнал, там процент написан
Не надо заливать и врать не краснея, ок?
 
Renat Akhtyamov:
Я смотрю на сигнал, там процент написан

Смотрите лучше


 
Renat Akhtyamov:
Я смотрю на сигнал, там процент написан
Не надо заливать и врать не краснея, ок?
 
Mikhael1983:

Смотрите лучше

Там где проценты что написано?
У Юсуфа там минус 20% например, хотя рн тут уже ликует
Сливу радуется или чему то еще, я вообще не пойму
 
Mikhael1983:

Смотрите лучше


во первых он видимо "в скрытых", возможно так врать удобнее :-)

во вторых - основополагающий параметр ПНБ это "выборка", оно у вас сколько ?

вот по нему и сориентируемся когда результат воспринять как достойный внимания, а когда готовый к помидорам.

Пока-что готово к помидорам.

И в этом вы Юсуф, опять-же палитесь. Выдавание желаемого за действительное и случайного за тенденцию, это ваша личностная фишка.

 
Там, где проценты - баланс.

А я про прибыль. Которую я могу одним кликом зафиксировать, и она отобразится в Ваших процентах.
 
Maxim Kuznetsov:

во первых он видимо "в скрытых", возможно так врать удобнее :-)

Я давал тут прямую ссылку. Ищите, и обрящете. Если не найдёте, могу скинуть в личку по запросу. Скрывать и открывать я не особо умею, с сервисом сигналов знаком слабо.

 
Mikhael1983:
Там, где проценты - баланс.

А я про прибыль. Которую я могу одним кликом зафиксировать, и она отобразится в Ваших процентах.
Ну зафиксируйте
 
Где-то у меня завалялся файлик Юсуфа, тогда руки не дошли до победы, докрутить что-ли =)
 
Renat Akhtyamov:
Я смотрю на сигнал, там процент написан
Не надо заливать и врать не краснея, ок?

Мне даже как-то немного жалко Вас. Шокирующая истерика )


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