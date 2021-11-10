Эксперимент - страница 115
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Лопата тоже инструмент устаревший, но человечество пользуется.
да, кто-то копает лопатой, а кто-то экскаватором.
Mathсad очень устаревший и неэффективный инструмент разработки алгоритмов.
да, кто-то копает лопатой, а кто-то экскаватором.
Чтобы найти клад, важно не чем копать, а где копать. Если не знаешь где копать, экскаватор не поможет.)
да, кто-то копает лопатой, а кто-то экскаватором.
Это Вы археологам расскажите. ;)
Чтобы найти клад, важно не чем копать, а где копать. Если не знаешь где копать, экскаватор не поможет.)
В том то и дело!
Пайтон всем хорош, кроме скорости.
Есть компиляторы, которые перегоняют питон в си, и так можно повысить скорость. К тому же, в трейдинге узкое место это интернет, а вычислительная мощность повышается покупкой мощного компьютера. Зато просто и быстро можно закодить что-то. А какая альтернатива питону, по вашему мнению? Не случайно же это самый популярный язык общего назначения.
Delphi ныне embarcadero rad studio, очень мощная вещь, но лицензия дорогая.
ТТД педалит :
Йена, развитие событий с предыдущих картин попавших в эту ветку.
Трамваи ходят строго по рельсам
и чтобы не было совсем оффтопом, "с именем Гаусса связаны и иные вещи, вот они уже имеют непосредственное отношение к трейдингу и ТА"
ТТД педалит :
Йена, развитие событий с предыдущих картин попавших в эту ветку.
Трамваи ходят строго по рельсам
и чтобы не было совсем оффтопом, "с именем Гаусса связаны и иные вещи, вот они уже имеют непосредственное отношение к трейдингу и ТА"
Трамваи то ходят строго по рельсам, но судя по спреду прибыли они принести не смогут.
тебе показалось...горизонтальная линия наверху - это не Ask, это всякого осталось.
на картинке M5 в сильно сжатом масштабе, спред вообще не видно. Он ~5 пунктов на Йене