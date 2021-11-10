Эксперимент - страница 115

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Sergey Gridnev:


Лопата тоже инструмент устаревший, но человечество пользуется.

да, кто-то копает лопатой, а кто-то экскаватором.

 
Пайтон всем хорош, кроме скорости.
А скорость как раз таки и важна, особенно в трейдинге.

Это не совсем так. Никто не реализует вычисления на чистом Python. А все расширения, реализующие необходимый функционал, та же библиотека numpy, реализованы на С++, и вполне эффективны. Кроме того, лишь на стадии разработки алгоритмов нужно делать много вычислений, в торговле же необходимо делать расчеты буквально одного-нескольких отсчётов, вблизи правого края графика цены (настоящего времени). Быстродействия же в части открытия сделок заведомо достаточно с запасом на порядки. Я наоборот, специально ставлю паузы, чтобы не обращаться к терминалу с запросами об открытии или закрытии сделок чаще, чем раз в секунду, если, например, робот собирается открыть позиции по разным инструментам. Не надо частить, пусть у терминала будут доли секунды на связь с сервером и отработку приказов.

Резюмируя: быстродействия Python в плане скорости вычислений мне достаточно, в плане скорости команд терминалу имеется запас на порядки относительно того, что мне требуется.
 

Mathсad очень устаревший и неэффективный инструмент разработки алгоритмов.

Вы пытаетесь делать вид, что не понимаете сути дела, хотя Вы её прекрасно понимаете. В работе алгоритмиста главный инструмент - мозг. Он не устарел. Вспомогательные инструменты, типа маткада, как показывает практика, тоже практически вечны. Математика не устарела же. И маткад не устарел, не пытайтесь доказывать эту глупость.

Возможно, у Вас произошла некоторая деформация сознания в части фантазий о возможностях нейросетей. Но я не имею в виду такие "алгоритмы", это и не алгоритмы вовсе.
 
Nikolai Semko:

да, кто-то копает лопатой, а кто-то экскаватором.

Чтобы найти клад, важно не чем копать, а где копать. Если не знаешь где копать, экскаватор не поможет.)

 
Nikolai Semko:

да, кто-то копает лопатой, а кто-то экскаватором.

Это Вы археологам расскажите. ;)


khorosh:

Чтобы найти клад, важно не чем копать, а где копать. Если не знаешь где копать, экскаватор не поможет.)

В том то и дело!

 
Nikolai Semko:
Пайтон всем хорош, кроме скорости.
А скорость как раз таки и важна, особенно в трейдинге.
Поэтому, его использование, как замена Mql5, - неразумно. 


Есть компиляторы, которые перегоняют питон в си, и так можно повысить скорость. К тому же, в трейдинге узкое место это интернет, а вычислительная мощность повышается покупкой мощного компьютера. Зато просто и быстро можно закодить что-то. А какая альтернатива питону, по вашему мнению? Не случайно же это самый популярный язык общего назначения.
 
pribludilsa:
Есть компиляторы, которые перегоняют питон в си, и так можно повысить скорость. К тому же, в трейдинге узкое место это интернет, а вычислительная мощность повышается покупкой мощного компьютера. Зато просто и быстро можно закодить что-то. А какая альтернатива питону, по вашему мнению? Не случайно же это самый популярный язык общего назначения.

Delphi ныне embarcadero rad studio, очень мощная вещь, но лицензия дорогая.

 

ТТД педалит :


Йена, развитие событий с предыдущих картин попавших в эту ветку.

Трамваи ходят строго по рельсам

и чтобы не было совсем оффтопом, "с именем Гаусса связаны и иные вещи, вот они уже имеют непосредственное отношение к трейдингу и ТА"

 
Maxim Kuznetsov:

ТТД педалит :


Йена, развитие событий с предыдущих картин попавших в эту ветку.

Трамваи ходят строго по рельсам

и чтобы не было совсем оффтопом, "с именем Гаусса связаны и иные вещи, вот они уже имеют непосредственное отношение к трейдингу и ТА"

Трамваи то ходят строго по рельсам, но судя по спреду прибыли они принести не смогут.
 
Uladzimir Izerski:
Трамваи то ходят строго по рельсам, но судя по спреду прибыли они принести не смогут.

тебе показалось...горизонтальная линия наверху - это не Ask, это всякого осталось. 

на картинке M5 в сильно сжатом масштабе, спред вообще не видно. Он ~5 пунктов на Йене

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