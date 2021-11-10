Эксперимент - страница 114

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Yousufkhodja Sultonov:

А Вы покажите мониторингом, возможности МА-шки, а не утверждайте голословно, а лучше всего, подождать результатов моего и Михаила, экспериментов. Почему трейдеры не разбогатели от итспользования МА-шки и других стратегий?

Так об этом и разговор. Детский сад все это. И Машки и ваше ПНБ, а по-сути аппроксимация распределением Гаусса-Лапласа для определения тренда.
Скукота короче.

Бросайте это гиблое дело и не морочьте людям головы.

 
Nikolai Semko:

Так об этом и разговор. Детский сад все это. И Машки и ваше ПНБ, а по-сути аппроксимация распределением Гаусса-Лапласа для определения тренда.
Скукота короче.

Бросайте это гиблое дело и не морочьте людям головы.

Подождем результаты экспериментов, Бросать никогда не поздно.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Подождем результаты экспериментов, Бросать никогда не поздно.

Зачем ждать?
Достаточно в тестере прогнать.
Но вот бяда, ни Вы, ни Михаил (которого мне почему-то хочется назвать Олегом)) не умеете по очень загадочным причинам тестером пользоваться.
 
Кстати, если так пойдет дальше (демо) то не плохо
 
Я вообще-то мог бы научиться пользоваться тестером. И программировать на языке MQL. Просто не вижу в этом необходимости для себя. Я заинтересован в том, чтобы алгоритмическая часть была изолирована от терминала, и от системы, в которой он крутится. В этом причина моего нежелания лезть в MQL. То, что при этом исчезает тестер - не беда, мне комфортнее тестировать, полностью контролируя, что происходит, зная и понимая каждую запятую в программе, реализующей тест, и Python меня в этом отношении полностью устраивает. Для разработки же алгоритмов полностью устраивает Mathcad. 
 
Mikhael1983:
Я вообще-то мог бы научиться пользоваться тестером. И программировать на языке MQL. Просто не вижу в этом необходимости для себя. Я заинтересован в том, чтобы алгоритмическая часть была изолирована от терминала, и от системы, в которой он крутится. В этом причина моего нежелания лезть в MQL. То, что при этом исчезает тестер - не беда, мне комфортнее тестировать, полностью контролируя, что происходит, зная и понимая каждую запятую в программе, реализующей тест, и Python меня в этом отношении полностью устраивает. Для разработки же алгоритмов полностью устраивает Mathcad. 
Пайтон всем хорош, кроме скорости.
А скорость как раз таки и важна, особенно в трейдинге.
Поэтому, его использование, как замена Mql5, - неразумно. 


 
Mikhael1983:
Для разработки же алгоритмов полностью устраивает Mathcad. 

Вы просто застряли в прошлом. 
Mathсad очень устаревший и неэффективный инструмент разработки алгоритмов.

 
Nikolai Semko:

А скорость как раз таки и важна, особенно в трейдинге.


Не соглашусь, в трейдинге важна аккуратность.

 
Nikolai Semko:

Вы просто застряли в прошлом. 
Mathсad очень устаревший и неэффективный инструмент разработки алгоритмов.


Лопата тоже инструмент устаревший, но человечество пользуется.

 
Sergey Gridnev:


Не соглашусь, в трейдинге важна аккуратность.

аккуратность в том числе. 
А аккуратным быть очень сложно с динамической типизацией.

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