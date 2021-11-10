Эксперимент - страница 114
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А Вы покажите мониторингом, возможности МА-шки, а не утверждайте голословно, а лучше всего, подождать результатов моего и Михаила, экспериментов. Почему трейдеры не разбогатели от итспользования МА-шки и других стратегий?
Так об этом и разговор. Детский сад все это. И Машки и ваше ПНБ, а по-сути аппроксимация распределением Гаусса-Лапласа для определения тренда.
Скукота короче.
Бросайте это гиблое дело и не морочьте людям головы.
Так об этом и разговор. Детский сад все это. И Машки и ваше ПНБ, а по-сути аппроксимация распределением Гаусса-Лапласа для определения тренда.
Скукота короче.
Бросайте это гиблое дело и не морочьте людям головы.
Подождем результаты экспериментов, Бросать никогда не поздно.
Подождем результаты экспериментов, Бросать никогда не поздно.
Я вообще-то мог бы научиться пользоваться тестером. И программировать на языке MQL. Просто не вижу в этом необходимости для себя. Я заинтересован в том, чтобы алгоритмическая часть была изолирована от терминала, и от системы, в которой он крутится. В этом причина моего нежелания лезть в MQL. То, что при этом исчезает тестер - не беда, мне комфортнее тестировать, полностью контролируя, что происходит, зная и понимая каждую запятую в программе, реализующей тест, и Python меня в этом отношении полностью устраивает. Для разработки же алгоритмов полностью устраивает Mathcad.
Для разработки же алгоритмов полностью устраивает Mathcad.
Вы просто застряли в прошлом.
Mathсad очень устаревший и неэффективный инструмент разработки алгоритмов.
Не соглашусь, в трейдинге важна аккуратность.
Вы просто застряли в прошлом.
Mathсad очень устаревший и неэффективный инструмент разработки алгоритмов.
Лопата тоже инструмент устаревший, но человечество пользуется.
Не соглашусь, в трейдинге важна аккуратность.
аккуратность в том числе.
А аккуратным быть очень сложно с динамической типизацией.