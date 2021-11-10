Эксперимент - страница 117
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С превеликим удовольствуем ждем этого србытия на радость Вам. Но, не успеете нарадоваться 0 грянет гром от ПНБ! Вы лезете вон из кжи, чтобы скорей увидеть фиаско ПНБ, ничего не понимая в них, как выразился Михаил.
не буду писать слово дорогой, но, возможно я не прав, у вас есть патенты зарегистрированные?, потом расскажу почему это спрашиваю
напомню вы выросли во времена когда их было тьма. регистраций
на мою фамилию их 1, но и еще 1 очень дорогой украл однокурсник моего отца, сейчас он уже не актуальный.
раз все собрались, то и у меня появилась возможность.
раз все собрались, то и у меня появилась возможность.
возможность есть, только пользоваться надо аккуратно
а то ты так быстро скачешь в бан, что не успеваем ответить :-) истинный кенгуру
чтобы не было совсем оффтопом : может ли универсальная метода ПНБ ставить опционы на Fast35 ? и какое будет мат.ожидание у результата
А я уж обрадовался, думал тебе 10 лет дали
ты думал займешь мое место тут? занимай.
ты думал займешь мое место тут? занимай.
на самом деле интересно встретиться с Юсуфом, но это должен быть сильно подкованный во всех жизненных ситуациях, такими обладают только руководители в школах и выше, учебных заведениях.
Господа, рад сообщить, что несокрушимая мощь ПНБ, дарованная нам Учителем Юсуфом, позволяет нам наблюдать уровень 50+ процентов прибыли сверх начального депозита.
Слава ПНБ!
Слава ПНБ!
Ты там, это, зал в Мск присматриваешь? А то Учитель уже скоро подъедет.
Господа, рад сообщить, что несокрушимая мощь ПНБ, дарованная нам Учителем Юсуфом, позволяет нам наблюдать уровень 50+ процентов прибыли сверх начального депозита.
Слава ПНБ!
Сигнал в профиль положи, нету там столько
Товарищ Ренат дошёл до прямого отрицания того, что можно просто увидеть своими глазами непосредственно. Это ли не признак истерики?