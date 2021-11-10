Эксперимент - страница 117

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Yousufkhodja Sultonov:

С превеликим удовольствуем ждем этого србытия на радость Вам. Но, не успеете нарадоваться 0 грянет гром от ПНБ! Вы лезете вон из кжи, чтобы скорей увидеть фиаско ПНБ, ничего не понимая в них, как выразился Михаил.

не буду писать слово дорогой, но, возможно я не прав, у вас есть патенты зарегистрированные?, потом расскажу почему это спрашиваю

напомню вы выросли во времена когда их было тьма. регистраций

на мою фамилию их 1, но и еще 1 очень дорогой украл однокурсник моего отца, сейчас он уже не актуальный.

[Удален]  
Fast235:
раз все собрались, то и у меня появилась возможность.
А я уж обрадовался, думал тебе 10 лет дали
 
Fast235:
раз все собрались, то и у меня появилась возможность.

возможность есть, только пользоваться надо аккуратно

а то ты так быстро скачешь в бан, что не успеваем ответить :-) истинный кенгуру

чтобы не было совсем оффтопом : может ли универсальная метода ПНБ ставить опционы на Fast35 ? и какое будет мат.ожидание у результата

 
Vladimir Baskakov:
А я уж обрадовался, думал тебе 10 лет дали

ты думал займешь мое место тут? занимай.

[Удален]  
Fast235:

ты думал займешь мое место тут? занимай.

Не, до тебя мне далеко,
Может Рена, он тоже непонятно пишет
 

на самом деле интересно встретиться с Юсуфом, но это должен быть сильно подкованный во всех жизненных ситуациях, такими обладают только руководители в школах и выше, учебных заведениях.

 

Господа, рад сообщить, что несокрушимая мощь ПНБ, дарованная нам Учителем Юсуфом, позволяет нам наблюдать уровень 50+ процентов прибыли сверх начального депозита.


Слава ПНБ!

 
Mikhael1983:


Слава ПНБ!


Ты там, это, зал в Мск присматриваешь? А то Учитель уже скоро подъедет.

 
Mikhael1983:

Господа, рад сообщить, что несокрушимая мощь ПНБ, дарованная нам Учителем Юсуфом, позволяет нам наблюдать уровень 50+ процентов прибыли сверх начального депозита.


Слава ПНБ!

Сигнал в профиль положи, нету там столько
 
Renat Akhtyamov:
Сигнал в профиль положи, нету там столько

Товарищ Ренат дошёл до прямого отрицания того, что можно просто увидеть своими глазами непосредственно. Это ли не признак истерики?


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