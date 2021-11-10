Эксперимент - страница 121
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Теперь я спокоен за судьбу ПНБ, спасибо, Михаил! Впервые за 10-лений период работой над этой проблемой, вылезди слезы на глазах. Теперь нужно взяться за проблемами миеромира и ПНБ должны доказать ошибочностб взглядов Эйнштена и восстановить взгдяды Ньютона в полнои объеме.
Теперь я спокоен за судьбу ПНБ, спасибо, Михаил!
На выборке в 5 дней ПНБ советует покупать.
60 дней - продавать
300 дней = Продавать
Какому прогнозу нужно верить и почему?
Верить нужно моему прогнозу, потому что я говорю, что покупать EURUSD пока не следует )
Если серьёзно, никакого противоречия здесь нет. Я неоднократно писал фразу типа: в любой момент времени одинаково верно как решение покупать, так и решение продавать, в зависимости от масштаба изменения цены, который Вы хотите увидеть в качестве тейк-профита.
Верить нужно моему прогнозу, потому что я говорю, что покупать EURUSD пока не следует )
Мы не знаем что там у вас ПНБ или просто тролинг Юсуфа. Не картинок не формул ничего.
Господа, рад сообщить, что несокрушимая мощь ПНБ, дарованная нам Учителем Юсуфом, позволяет нам наблюдать уровень 50+ процентов прибыли сверх начального депозита.
Слава ПНБ!
выше вроде показали не плохо, но фанатик, очень плохо.
На выборке в 5 дней ПНБ советует покупать.
60 дней - продавать
300 дней = Продавать
Какому прогнозу нужно верить и почему?
Важно, чтобы этот параметр был постоянным. В идеаое выбореа должна бвть оптимизирована на всей истории инструмента. Ментше чем 3 она быть не может. Вот единственное требование к выборке.
К Вашему сведению, на интеллектуальные математические труды не выдаются патенты и ограничиваются статьями, а они есть. Патенты выдаются на технические решения и их у меня 4 штуки, причем 1 из них внедрены в производство и я получил за него 20 000 рублей,максимальную в советские времена сумму. Он демонстрировался на ВДНХ как высшее достижение промышленности. Россия до сих продает этот патент иностранцам. Патент "Регулятор расхода" за № 1035571, кажется. Тогда выдавали авторские свидетельства, а не патены. Теперь его переименовали в "патент".
ну чтож давайте встретимся
блин, да MACD работает лучше..вон Баскакова спросите :-)
и у него (не у Баскакова) есть существенный плюс - там всё разумно, вплоть до "выбора выборки"
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если у прогнозов есть параметр "глубина выборки исходных данных", должно быть обоснование её глубины.
ну конечно к Юсуфам сие не относится :-)
ну чтож давайте встретимся
Созвонимся по приезду в Мосеву.
фанатизм, плохо, вы вроде многое научились, и уверовали , пожертвованию, не нашли жизни.
на этом держится религия, первое слово смотри.
странно что в россии вы так поддались озарению, не стоит смотреть на вас. (больной радикал.)