Эксперимент - страница 121

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Mikhael1983:
Господа, рад сообщить: мощь ПНБ позволяет нам наблюдать прибыль на уровне 60+ процентов к исходному депозиту.

Виват, ПНБ! Виват, Учитель Юсуф! Виват! Виват! Виват!

Теперь я  спокоен за судьбу ПНБ, спасибо, Михаил! Впервые за 10-лений период работой над этой проблемой, вылезди слезы на глазах. Теперь нужно взяться за проблемами миеромира и ПНБ должны доказать ошибочностб взглядов Эйнштена и восстановить взгдяды Ньютона в полнои объеме.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Теперь я  спокоен за судьбу ПНБ, спасибо, Михаил!


На выборке в 5 дней ПНБ советует покупать.


60 дней - продавать


300 дней = Продавать



Какому прогнозу нужно верить и почему?

 

Верить нужно моему прогнозу, потому что я говорю, что покупать EURUSD пока не следует )


Если серьёзно, никакого противоречия здесь нет. Я неоднократно писал фразу типа: в любой момент времени одинаково верно как решение покупать, так и решение продавать, в зависимости от масштаба изменения цены, который Вы хотите увидеть в качестве тейк-профита. 

 
Mikhael1983:
Верить нужно моему прогнозу, потому что я говорю, что покупать EURUSD пока не следует )


Мы не знаем что там у вас ПНБ или просто тролинг Юсуфа. Не картинок не формул ничего.

 
Mikhael1983:

Господа, рад сообщить, что несокрушимая мощь ПНБ, дарованная нам Учителем Юсуфом, позволяет нам наблюдать уровень 50+ процентов прибыли сверх начального депозита.


Слава ПНБ!

выше вроде показали не плохо, но фанатик, очень плохо.

 
Evgeniy Chumakov:


На выборке в 5 дней ПНБ советует покупать.


60 дней - продавать


300 дней = Продавать



Какому прогнозу нужно верить и почему?

Важно, чтобы этот параметр был постоянным. В идеаое выбореа должна бвть оптимизирована на всей истории инструмента. Ментше чем 3 она быть не может. Вот единственное требование к выборке.

 
Yousufkhodja Sultonov:

К Вашему сведению, на интеллектуальные математические труды не выдаются патенты и ограничиваются статьями, а они есть. Патенты выдаются на технические решения и их у меня 4 штуки, причем 1 из них внедрены в производство и я получил за него 20 000 рублей,максимальную в советские времена сумму. Он демонстрировался на ВДНХ как высшее достижение промышленности. Россия до сих продает этот патент иностранцам. Патент "Регулятор расхода" за № 1035571, кажется. Тогда выдавали авторские свидетельства, а не патены. Теперь его переименовали в "патент".

ну чтож давайте встретимся

 

блин, да MACD работает лучше..вон Баскакова спросите :-)

и у него (не у Баскакова) есть существенный плюс - там всё разумно, вплоть до "выбора выборки"

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если у прогнозов есть параметр "глубина выборки исходных данных", должно быть обоснование её глубины.

ну конечно к Юсуфам сие не относится :-) 

 
Fast235:

ну чтож давайте встретимся

Созвонимся по приезду в Мосеву.

 
Mikhael1983:
Господа, рад сообщить: мощь ПНБ позволяет нам наблюдать прибыль на уровне 60+ процентов к исходному депозиту.

Виват, ПНБ! Виват, Учитель Юсуф! Виват! Виват! Виват!

фанатизм, плохо, вы вроде многое научились, и уверовали , пожертвованию, не нашли жизни.

на этом держится религия, первое слово смотри.

странно что в россии вы так поддались озарению, не стоит смотреть на вас. (больной радикал.)

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