Эксперимент - страница 116

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Mikhael1983:


Файл эксель просите у Юсуфа.

Какая у вас альтернативная реализация ПНБ)? 

Вот то что у меня по его файлу.


 

касаемо ПНБ

смотрим выше на мой прогноз по этой системе

а прогноз был таким - экви упадет ниже баланса 

при этом баланс начнет сливаться

развязка спора начинается

готовьте помидоры

;)

 
Renat Akhtyamov:

касаемо ПНБ

смотрим выше на мой прогноз по этой системе

а прогноз был таким - экви упадет ниже баланса 

при этом баланс начнет сливаться

развязка спора начинается

готовьте помидоры

;)

С превеликим удовольствуем ждем этого србытия на радость Вам. Но, не успеете нарадоваться 0 грянет гром от ПНБ! Вы лезете вон из кжи, чтобы скорей увидеть фиаско ПНБ, ничего не понимая в них, как выразился Михаил.

 
Maxim Kuznetsov:

ТТД педалит :


Йена, развитие событий с предыдущих картин попавших в эту ветку.

Трамваи ходят строго по рельсам

и чтобы не было совсем оффтопом, "с именем Гаусса связаны и иные вещи, вот они уже имеют непосредственное отношение к трейдингу и ТА"

Опять Вы врываетесь с непонятной ТС, если Вы в них уверены, запустите мониторинг на демо, пожалуйста и потом результаты сравним с ПНБ,а так. голослоно, каждый может все что угодно показывать. Прекратите мусорить на ветке, пожалуйста. О ТА и ФА расскажите где небудь в другом месте. эти басни порядком надоели трейдерам. Кроме разорения они ничего не принесли им. Не приплетайте сюда свяшенное имя Гаусса, пожалуйста. Такими темпами Вы скоро доберетесь и до отца ПНБ, великого Эйлера, придумавшего Гамма-функцию и Эрланга, опубликовавшие ПНБ по частям. Я тольео собрал все 3 функии ПНБ в единую цепь и нашел аналитически верные формулы нахождения аргумента и коэффициентвв ПНБ. и они ожили.

 
Задал изменять лот, если биткоиндоллар

А это глобальная переменная

Первый раз изменилось с 0,25 на 0,1

И теперь по всем инструментам открывает лотами 0,1

А я вдали от компа.

Никакого иного смысла здесь нет, просто нет возможности поправить до вечера.

 
Mikhael1983:
Задал изменять лот если биткоиндоллар

А это глобальная переменная

Первый раз изменилось с 0,25 на 0,1

И теперь по всем инструментам открывает лотами 0,1

А я вдали от компа.

Никакого иного смысла здесь нет, просто нет возможности поправить до вечера.

из каких соображений?

если есть тому причина, то доработайте стратегию, чтобы автоматом менялось

[Удален]  
Предлагаю оставить в этой ветке только Юсуфа  и Мишу. Кто за?
 
Я лишь скромный пользователь ПНБ.

Не мне менять что-то в торговой стратегии.
 
Vladimir Baskakov:
Предлагаю оставить в этой ветке только Юсуфа  и Мишу. Кто за?

Это тоже уже было...

потом Юсуф начнёт бегать по всему форуму и кричать ПНБ ПНБ ПНБ :-) 

 
раз все собрались, то и у меня появилась возможность.
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