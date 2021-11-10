Эксперимент - страница 116
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Файл эксель просите у Юсуфа.
Какая у вас альтернативная реализация ПНБ)?
Вот то что у меня по его файлу.
касаемо ПНБ
смотрим выше на мой прогноз по этой системе
а прогноз был таким - экви упадет ниже баланса
при этом баланс начнет сливаться
развязка спора начинается
готовьте помидоры
;)
касаемо ПНБ
смотрим выше на мой прогноз по этой системе
а прогноз был таким - экви упадет ниже баланса
при этом баланс начнет сливаться
развязка спора начинается
готовьте помидоры
;)
С превеликим удовольствуем ждем этого србытия на радость Вам. Но, не успеете нарадоваться 0 грянет гром от ПНБ! Вы лезете вон из кжи, чтобы скорей увидеть фиаско ПНБ, ничего не понимая в них, как выразился Михаил.
ТТД педалит :
Йена, развитие событий с предыдущих картин попавших в эту ветку.
Трамваи ходят строго по рельсам
и чтобы не было совсем оффтопом, "с именем Гаусса связаны и иные вещи, вот они уже имеют непосредственное отношение к трейдингу и ТА"
Опять Вы врываетесь с непонятной ТС, если Вы в них уверены, запустите мониторинг на демо, пожалуйста и потом результаты сравним с ПНБ,а так. голослоно, каждый может все что угодно показывать. Прекратите мусорить на ветке, пожалуйста. О ТА и ФА расскажите где небудь в другом месте. эти басни порядком надоели трейдерам. Кроме разорения они ничего не принесли им. Не приплетайте сюда свяшенное имя Гаусса, пожалуйста. Такими темпами Вы скоро доберетесь и до отца ПНБ, великого Эйлера, придумавшего Гамма-функцию и Эрланга, опубликовавшие ПНБ по частям. Я тольео собрал все 3 функии ПНБ в единую цепь и нашел аналитически верные формулы нахождения аргумента и коэффициентвв ПНБ. и они ожили.
А это глобальная переменная
Первый раз изменилось с 0,25 на 0,1
Задал изменять лот если биткоиндоллар
А это глобальная переменная
Первый раз изменилось с 0,25 на 0,1
из каких соображений?
если есть тому причина, то доработайте стратегию, чтобы автоматом менялось
Предлагаю оставить в этой ветке только Юсуфа и Мишу. Кто за?
Это тоже уже было...
потом Юсуф начнёт бегать по всему форуму и кричать ПНБ ПНБ ПНБ :-)