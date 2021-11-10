Эксперимент - страница 113

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Mikhael1983:
Я же говорю - навязчивая идея. И Вам нужно с этим что-то делать.
Не, борьба с невежеством
 
Vladimir Baskakov:
Не, борьба с невежеством
Лица, находящиеся в плену навязчивых идей, и других подобных расстройств психики, неспособны бороться с невежеством )
 
Vladimir Baskakov:
Хорошо, что топику можно писать с двух аккаунтов, ветка сразу оживилась

Владимир, Вы не годитесь а роли новоявленного Шерлока Холмса, не можете различить мою  стиллистику от стиллистики Михаила. Думаете трудно отличить по IP двух участников, чтобы немедленно остановить обоих лжецов? Оставьте уже эту идею неправильного распознавания меня и Михаила, здесь нет Вам пищи для размышления. Копайте в другом направлении, если чересчур хочется выражать свою злость и ненависть. То-же самое относится к Евгению, которому я действительно направлял экзель файл и, видимо, ошибся и поторопился, приняв его за сторонника и понимающего идею ПНБ. Не переусердствуйте с очернением ПНБ, а то, навечно останетесь в истории в роли Сальери., о котором также не забудут потомки на фоне великих произведений Моцарта и Вам посвятят свое творчество новые Пушкины! Осторожно нна поворотах.

 
Господа, баланс и эквити стабильно находятся около своих максимальных значений и нет признаков их падения. ПНБ ждут условия для решительного их подъема, как в случае с мониторингом Михаила. Просто, в моем случае, когда вовлечены 34 пары инструментов, инерция рынка иная, чем а сучае реализации Михаила, где в торговле участвуют 6 пар инструментов. Так, что, оппоненов прошу держать язык за зубами и не осрамить свои имена перед другими участниками форума. Самое верное решение - начать освоение ПНБ в полном объеме, если не хотите отставать от прогресса в области торговли. Начиная с сентября я буду в Молсковском регионе, конкретнее, в г. Дзержинске Московской области по делам в течении 6-8 месяцев и желающие могут встретиться со мной и выяснить все вопросы в личных встречах. По приезду я озвучу телефон, работающий во всех регионах России.По нему и уточним время и место встреч, если есть желание. При большем количестве желающих, можеми арендовать в Москве, какой-нибудь просторный зал и пригласим и Михаила на эту встречу, чтобы Вы убедились, что мы не одно и то-же лица. Можем пригласить и руководство МКЛ, поскольку, ПНБ родились именно в недрах этого ресурса. При желании, они могут взять на себя вопросы организации такой встречи или серии встреч,  на себя, как мирового лидера в этой области. Возможно, договоримся с руководством МКЛ о размещении советника и индикатора на основе ПНБ в арендуемых платных ВПС от МКЛ для использования желающими в торговле на Форекс.
 
Yousufkhodja Sultonov:
При большем количестве желающих, можеми арендовать в Москве, какой-нибудь просторный зал и пригласим и Михаила на эту встречу, чтобы Вы убедились, что мы не одно и то-же лица. Можем пригласить и руководство МКЛ, поскольку, ПНБ родились именно в недрах этого ресурса. При желании, они могут взять на себя вопросы организации такой встречи или серии встреч,  на себя, как мирового лидера в этой области.


 

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Теория Чарльза Доу

Nikolai Semko, 2021.01.07 20:01

Об этом постоянно и говорят многие, в том числе Дмитриевский и я.
Сделать трендовую или флетовую стратегию проще пареной репы.
Проблема сделать эффективный переключатель "восходящий тренд-нисходящий тренд -флет", так как вместе они антогонисты и вместе работать не должны.
Поэтому все, в конечном счете, упирается в ИИ и распознавание образов. А это уже не детская песочница, как у Юсуфа и автомата.
Причем распознание нужно больше не для того, чтобы распознать смену тренд - флет, а предсказать ее. 


 
Nikolai Semko:

Ведь я и Мхаил показали, с этой проблемой прекрасно справляются ПНБ, вовремя перключая с восходящего на нисходящий тренды и наоборот и  отнюдь это не песочница, как Вы выразились.

 
Nikolai Semko:

.

Желание встречи режете на корню при таком отношении на доброе предложение

 
Yousufkhodja Sultonov:

Ведь я и Мхаил показали, с этой проблемой прекрасно справляются ПНБ, вовремя перключа с восходящего на нисходящий тренды и наоборот и и отнюдь это не песочница, как Вы выразились.

Юсуф, при всем уважении, у Вас обычная очень примитивная трендовая стратегия, которую легко можно сделать и с помощью обычной MAшки или даже просто на хаотичных Stop ордерах со StopLoss и без TakeProfit вообще без использования индикаторов. 
Канадец попер вверх, вот у Михаила и депо взлетело. Ближайший флет заберет весь ваш временный профит и в минус улетите. Здесь даже к бабке не ходить.

 
Nikolai Semko:

Юсуф, при всем уважении, у Вас обычная очень примитивная трендовая стратегия, которую легко можно сделать и с помощью обычной MAшки или даже просто на хаотичных Stop ордерах со StopLoss и без TakeProfit вообще без использования индикаторов. 
Канадец попер вверх, вот у Михаила и депо взлетело. Ближайший флет заберет весь ваш временный профит и в минус улетите. Здесь даже к бабке не ходить.

А Вы покажите мониторингом, возможности МА-шки, а не утверждайте голословно, а лучше всего, подождать результатов моего и Михаила, экспериментов. Почему трейдеры не разбогатели от итспользования МА-шки и других стратегий?

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