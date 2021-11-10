Эксперимент - страница 113
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Я же говорю - навязчивая идея. И Вам нужно с этим что-то делать.
Не, борьба с невежеством
Хорошо, что топику можно писать с двух аккаунтов, ветка сразу оживилась
Владимир, Вы не годитесь а роли новоявленного Шерлока Холмса, не можете различить мою стиллистику от стиллистики Михаила. Думаете трудно отличить по IP двух участников, чтобы немедленно остановить обоих лжецов? Оставьте уже эту идею неправильного распознавания меня и Михаила, здесь нет Вам пищи для размышления. Копайте в другом направлении, если чересчур хочется выражать свою злость и ненависть. То-же самое относится к Евгению, которому я действительно направлял экзель файл и, видимо, ошибся и поторопился, приняв его за сторонника и понимающего идею ПНБ. Не переусердствуйте с очернением ПНБ, а то, навечно останетесь в истории в роли Сальери., о котором также не забудут потомки на фоне великих произведений Моцарта и Вам посвятят свое творчество новые Пушкины! Осторожно нна поворотах.
При большем количестве желающих, можеми арендовать в Москве, какой-нибудь просторный зал и пригласим и Михаила на эту встречу, чтобы Вы убедились, что мы не одно и то-же лица. Можем пригласить и руководство МКЛ, поскольку, ПНБ родились именно в недрах этого ресурса. При желании, они могут взять на себя вопросы организации такой встречи или серии встреч, на себя, как мирового лидера в этой области.
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Теория Чарльза Доу
Nikolai Semko, 2021.01.07 20:01
Об этом постоянно и говорят многие, в том числе Дмитриевский и я.
Сделать трендовую или флетовую стратегию проще пареной репы.
Проблема сделать эффективный переключатель "восходящий тренд-нисходящий тренд -флет", так как вместе они антогонисты и вместе работать не должны.
Поэтому все, в конечном счете, упирается в ИИ и распознавание образов. А это уже не детская песочница, как у Юсуфа и автомата.
Причем распознание нужно больше не для того, чтобы распознать смену тренд - флет, а предсказать ее.
Ведь я и Мхаил показали, с этой проблемой прекрасно справляются ПНБ, вовремя перключая с восходящего на нисходящий тренды и наоборот и отнюдь это не песочница, как Вы выразились.
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Желание встречи режете на корню при таком отношении на доброе предложение
Ведь я и Мхаил показали, с этой проблемой прекрасно справляются ПНБ, вовремя перключа с восходящего на нисходящий тренды и наоборот и и отнюдь это не песочница, как Вы выразились.
Юсуф, при всем уважении, у Вас обычная очень примитивная трендовая стратегия, которую легко можно сделать и с помощью обычной MAшки или даже просто на хаотичных Stop ордерах со StopLoss и без TakeProfit вообще без использования индикаторов.
Канадец попер вверх, вот у Михаила и депо взлетело. Ближайший флет заберет весь ваш временный профит и в минус улетите. Здесь даже к бабке не ходить.
Юсуф, при всем уважении, у Вас обычная очень примитивная трендовая стратегия, которую легко можно сделать и с помощью обычной MAшки или даже просто на хаотичных Stop ордерах со StopLoss и без TakeProfit вообще без использования индикаторов.
Канадец попер вверх, вот у Михаила и депо взлетело. Ближайший флет заберет весь ваш временный профит и в минус улетите. Здесь даже к бабке не ходить.
А Вы покажите мониторингом, возможности МА-шки, а не утверждайте голословно, а лучше всего, подождать результатов моего и Михаила, экспериментов. Почему трейдеры не разбогатели от итспользования МА-шки и других стратегий?