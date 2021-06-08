Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике - страница 23
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I tried to download ticks from the Terminal from scratch (ME and MT5 exe-files). In vain. How can this be?
There is only one difference with VPS - OS: WinServer2019 and Win10.PS I went down to b2755. It didn't get better.
It is working also on my VPS with Windows Server 2019 and b2755.
ad it is working also perfectly after the upgrade to b2815, still using Windows Server 2019.
and works also b2845 with Windows Server 2019.
Upgrading to b2845 on Win10 fixed the issue!
Thanks
Regards,
och
Upgrading to b2845 on Win10 fixed the issue!
К сожалению, b2845 мне не помог.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике
fxsaber, 2021.03.26 14:31Если дамп Терминала может помочь решить проблему, готов предоставить. b2845.
Приходится выкачивать тики на WinServer2019 и перекидывать их руками на Win10 для импорта в кастомные символы.
Оказывается, что это не так просто. Только за один месяц несжатые MqlTick занимают 12 гигов.
Компрессор тиков необходим для таких вещей + архиватор для добивки сжатия.ЗЫ b2846 - лучше не стало.
Unfortunately b2845 didn't help me.We have to download ticks on WinServer2019 and transfer them manually to Win10 to import them into custom symbols.
IT works for me once and then when I closed the terminal and relaunch, same issue on Win10 b2845&46, no more ticks.
Still working fine on Windows Server 2019
Regrads,
och
IT works for me once and then when I closed the terminal and relaunch, same issue on Win10 b2845&46, no more ticks.
b2860 не решил проблему.
b2860 didn't solve the problem.
Neither for me, but we are progressing, now it stucks after starting:
Neither for me, but we are progressing, now it stucks after starting:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2860: Улучшения для Wine и расширение интеграции с SQL
fxsaber, 2021.03.31 15:55
Только через сайт ЛС смотрю по какой-то причине. В Терминале есть возможность, но даже в голову не приходит ей пользоваться. Не смог придумать сценария, где ЛС в Терминале мне принесло бы удобство или пользу. Наверное, для других это иначе.
Когда 403 ошибка при заходе на сайт, или вдруг забанили по ошибке. Пару раз пользовался ЛС с терминала как раз в этих ситуациях.
Когда 403 ошибка при заходе на сайт, или вдруг забанили по ошибке. Пару раз пользовался ЛС с терминала как раз в этих ситуациях.
Видимо, очень редко использую ЛС.
То есть Вы не обновились и написали это сообщение? Обновитесь на новую бету - сейчас это 2844.
зачем мне бетты? что бы что то другое отвалилось неожиданно?
2860 - проблемы уже нет.