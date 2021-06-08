Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике - страница 23

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fxsaber :

I tried to download ticks from the Terminal from scratch (ME and MT5 exe-files). In vain. How can this be?

There is only one difference with VPS - OS: WinServer2019 and Win10.

PS I went down to b2755. It didn't get better.

It is working also on my VPS with Windows Server 2019 and b2755.


ad it is working also perfectly after the upgrade to b2815, still using Windows Server 2019.


and works also b2845 with Windows Server 2019. 


Upgrading to b2845 on Win10 fixed the issue!

Thanks


Regards,

och

 
och:

Upgrading to b2845 on Win10 fixed the issue!

К сожалению, b2845 мне не помог.

Приходится выкачивать тики на WinServer2019 и перекидывать их руками на Win10 для импорта в кастомные символы.
 
fxsaber:

Приходится выкачивать тики на WinServer2019 и перекидывать их руками на Win10 для импорта в кастомные символы.

Оказывается, что это не так просто. Только за один месяц несжатые MqlTick занимают 12 гигов.

Компрессор тиков необходим для таких вещей + архиватор для добивки сжатия.

ЗЫ b2846 - лучше не стало.
Scripts: TickCompressor
Scripts: TickCompressor
  • 2020.08.26
  • www.mql5.com
Articles, Library comments: Scripts: TickCompressor
 
fxsaber :

Unfortunately b2845 didn't help me.

We have to download ticks on WinServer2019 and transfer them manually to Win10 to import them into custom symbols.

IT works for me once and then when I closed the terminal and relaunch, same issue on Win10 b2845&46, no more ticks.

Still working fine on Windows Server 2019

Regrads,

och

 
och:

IT works for me once and then when I closed the terminal and relaunch, same issue on Win10 b2845&46, no more ticks.

b2860 не решил проблему.

 
fxsaber :

b2860 didn't solve the problem.

Neither for me, but we are progressing, now it stucks after starting:


 
fxsaber:

Только через сайт ЛС смотрю по какой-то причине. В Терминале есть возможность, но даже в голову не приходит ей пользоваться. Не смог придумать сценария, где ЛС в Терминале мне принесло бы удобство или пользу. Наверное, для других это иначе.

Когда 403 ошибка при заходе на сайт, или вдруг забанили по ошибке. Пару раз пользовался ЛС с терминала как раз в этих ситуациях. 

 
Valeriy Yastremskiy:

Когда 403 ошибка при заходе на сайт, или вдруг забанили по ошибке. Пару раз пользовался ЛС с терминала как раз в этих ситуациях. 

Видимо, очень редко использую ЛС.

 
Vladimir Karputov:

То есть Вы не обновились и написали это сообщение? Обновитесь на новую бету - сейчас это 2844.

зачем мне бетты? что бы что то другое отвалилось неожиданно?

2860 - проблемы уже нет.

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