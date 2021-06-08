Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике - страница 21
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Зачем? Он и без этого работает. Если заполнить, начнётся обмен какими-то не нужными данными, которые ещё больше нагрузят терминал, и без того уже нашпигован.
По логике вещей, если не залогинен, то и читать там нечего, но 1 почему-то светится вопреки здравому смыслу.
Вот именно,
тем более что чаты и через сайт можно смотреть когда нужно...
видимо тут действует какой-то заговор относительно этих новых значков...
я раньше создавал тему как их можно убрать то модераторы её тут же удалили, вообще бред...
Вообще, давно пора сделать 2 версии, одну "Торговый терминал" без всяких приблуд, а вторую "Десктопная программа с функцией торговли".
Пользователь сам выберет, какую версию ему установить.
тем более что чаты и через сайт можно смотреть когда нужно...
Только через сайт ЛС смотрю по какой-то причине. В Терминале есть возможность, но даже в голову не приходит ей пользоваться. Не смог придумать сценария, где ЛС в Терминале мне принесло бы удобство или пользу. Наверное, для других это иначе.
Только через сайт ЛС смотрю по какой-то причине. В Терминале есть возможность, но даже в голову не приходит ей пользоваться. Не смог придумать сценария, где ЛС в Терминале мне принесло бы удобство или пользу. Наверное, для других это иначе.
Хуже всего что терминал умудряется воровать пароли из браузера и сам залогинивается даже если его принудительно разлогинить, так и не понял как это получается, может быть не пароль воруется, а идентификатор сессии какой-то, не знаю, но по факту это выглядит как будто терминал ворует пароль из кэша браузера, описывал в отдельной теме...
Да, почему-то большинство не замечает и считает что это норм...
Я нашёл вот такой "хак" чтобы не логинился когда не просят:
Вообще, давно пора сделать 2 версии, одну "Торговый терминал" без всяких приблуд, а вторую "Социальная сеть с функцией торговли".
Пользователь сам выберет, какую версию ему установить.
Пофиксил.
Пофиксил.
точно
Успешность продукта зависит от того насколько хорошо он выполняет свою основную функцию, а если пихать в него всё подряд, под влиянием модных трендов, то ничего хорошего не выйдет
Создание нового индикатора через мастер приводит к падению редактора,
в папке индикаторов создаётся пустой файл попытка открыть который тоже приводит к крэшу редактора,
вроде бы раньше так не было...
Создание нового индикатора через мастер приводит к падению редактора,
в папке индикаторов создаётся пустой файл попытка открыть который тоже приводит к крэшу редактора,
вроде бы раньше так не было...
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике
Denis, 2021.03.24 11:00
При попытке создания mqh файла редактор вылетает.
Пытаюсь создать:
Редактор вылетает.
Креш будет исправлен в следующем билде.
Ясно, тогда ждём...
--
upd: пока можно обойти крэш добавив любой символ в новый пустой файл
Запуск в режиме 'Отладка на исторических данных'. Наблюдение за переменными типа 'double' на точке останова.
Результат:
но если к переменной 'double' прибавить '0.0', то результат получается нормальный:
Брал код iRSI Martingale, точка основа в bool SearchTradingSignals(void)