Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике - страница 21

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Vitaly Muzichenko:

Зачем? Он и без этого работает. Если заполнить, начнётся обмен какими-то не нужными данными, которые ещё больше нагрузят терминал, и без того уже нашпигован.

По логике вещей, если не залогинен, то и читать там нечего, но 1 почему-то светится вопреки здравому смыслу.

Вот именно,

тем более что чаты и через сайт можно смотреть когда нужно...

видимо тут действует какой-то заговор относительно этих новых значков...

я раньше создавал тему как их можно убрать то модераторы её тут же удалили, вообще бред...

 

Вообще, давно пора сделать 2 версии, одну "Торговый терминал" без всяких приблуд, а вторую "Десктопная программа с функцией торговли".

Пользователь сам выберет, какую версию ему установить.

 
transcendreamer:

тем более что чаты и через сайт можно смотреть когда нужно...

Только через сайт ЛС смотрю по какой-то причине. В Терминале есть возможность, но даже в голову не приходит ей пользоваться. Не смог придумать сценария, где ЛС в Терминале мне принесло бы удобство или пользу. Наверное, для других это иначе.

 
fxsaber:

Только через сайт ЛС смотрю по какой-то причине. В Терминале есть возможность, но даже в голову не приходит ей пользоваться. Не смог придумать сценария, где ЛС в Терминале мне принесло бы удобство или пользу. Наверное, для других это иначе.

Хуже всего что терминал умудряется воровать пароли из браузера и сам залогинивается даже если его принудительно разлогинить, так и не понял как это получается, может быть не пароль воруется, а идентификатор сессии какой-то, не знаю, но по факту это выглядит как будто терминал ворует пароль из кэша браузера, описывал в отдельной теме...

Да, почему-то большинство не замечает и считает что это норм...

Я нашёл вот такой "хак" чтобы не логинился когда не просят:



 
Vitaly Muzichenko:

Вообще, давно пора сделать 2 версии, одну "Торговый терминал" без всяких приблуд, а вторую "Социальная сеть с функцией торговли".

Пользователь сам выберет, какую версию ему установить.

Пофиксил.

 
JRandomTrader:

Пофиксил.

точно


Успешность продукта зависит от того насколько хорошо он выполняет свою основную функцию, а если пихать в него всё подряд, под влиянием модных трендов, то ничего хорошего не выйдет

 

Создание нового индикатора через мастер приводит к падению редактора,

в папке индикаторов создаётся пустой файл попытка открыть который тоже приводит к крэшу редактора,

вроде бы раньше так не было...

 
transcendreamer:

Создание нового индикатора через мастер приводит к падению редактора,

в папке индикаторов создаётся пустой файл попытка открыть который тоже приводит к крэшу редактора,

вроде бы раньше так не было...


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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике

Denis, 2021.03.24 11:00

Vladimir Karputov:

При попытке создания mqh файла редактор вылетает.

Пытаюсь создать:

Редактор вылетает.

Креш будет исправлен в следующем билде.

 
Vladimir Karputov:


Ясно, тогда ждём...

--

upd: пока можно обойти крэш добавив любой символ в новый пустой файл

  
2021.03.26 04:55:40.565 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2844 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.03.26 04:55:40.566 Terminal        Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 25 / 31 Gb memory, 841 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2021.03.26 04:55:40.566 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

Запуск в режиме 'Отладка на исторических данных'. Наблюдение за переменными типа 'double' на точке останова.


Результат:


но если к переменной 'double' прибавить '0.0', то результат получается нормальный:



Брал код iRSI Martingale, точка основа в bool SearchTradingSignals(void)

iRSI Martingale
iRSI Martingale
  • www.mql5.com
Мартингейл на основе сигналов индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI)
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