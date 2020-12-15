Array out of range in Нужна Помощь - страница 9
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По поводу ArrayCopyRates Алексей правильно говорил. В справке написано:
Значит нужно писать:
Но это неэкономный код.
Да, смысла тащить все 6 показателей бара нет, если нужен только один. Лоу.
И нет смысла вглубь глубоко идти на одном масштабе (ТФ). После квартала можно перейти на недели, потом на месяцы, а 132 месяца, это 11 лет.
В общем мысль, что нет смысла считать на всем графике, количество исторических данных по сути случайно, может быть с 70 года, а может с 2000, на разном инструменте у разных поставщиков данных разное, а логика всегда лучше, когда она едина для всех случаев.
Валерий, точно говорите!
По идее нам нужны только эти бары истории:
Остальное можно выкинуть из массива. Вот тогда это будет экономично.
Валерий, точно говорите!
По идее нам нужны только эти бары истории:
Остальное можно выкинуть из массива. Вот тогда это будет экономично.
Так было нарисовано. Идея пока ТопикСтартером не озвучена)
Надо найти значимые для ТС экстремумы и сравнить их. Одинаковых Лоу на расстоянии много. Достаточно часто Опен и Клоз на одной свече равны, а что говорить про минимальные цены дня на значительном расстоянии.
Заметил ошибку в циклах. И изменил сравнение не с текущим днём, а вчерашним. Попробуйте
Приветствую Всех !!!
Отлучался по делам .
Процесс полным ходом .
Протестировал !
Результат такой.
Остановил тестер пошли по истории вручную. Значение Max_D должен браться от сюда.
Я не понял, что не так. Это линия минимумов.
На всякий пожарный, скопируйте код по-новой, я там менял периодически, возможно, у Вас старая версия
Да, смысла тащить все 6 показателей бара нет, если нужен только один. Лоу.
И нет смысла вглубь глубоко идти на одном масштабе (ТФ). После квартала можно перейти на недели, потом на месяцы, а 132 месяца, это 11 лет.
В общем мысль, что нет смысла считать на всем графике, количество исторических данных по сути случайно, может быть с 70 года, а может с 2000, на разном инструменте у разных поставщиков данных разное, а логика всегда лучше, когда она едина для всех случаев.
Попробую изъяснится точнее.
1. Это не идея а рабочий и уже отлаженный 5 летний опыт торговли который решено было автоматизировать (так как сидень у монитора постоянно это не очень, понимаешь с годами )
2. По этим линия формируется сигнал ложных пробоев и это работает (просто нужно знать как их применять) в дальнейшем их можно вообще не выводить .
3. В 2020 г 10 февраля впервые заметил эту не неточность которая как вы думаете не нужна из такой далекой истории
обратите внимание где где находится Min_D и может быть раз в год а то и в 10лет.(как пойдёт)
далее вы видим развитее событий 12000 пунктов шорт ( думаю не допустимо пропускать такие движение) В данном случаи выход за массив и не дал мне упустить эту возможность.
Вот так это и работает по сей день в общем не доставляло особых проблем
Ну а сей час пришло время двигается дальше и изучать MQL4
4. Что касается загрузки компа или еще чего там (то раз в сутки в 24.00 можно и пересчитать и 10 раз не торгую в пятницу после 20.00 , и в будни с 23.00 до 3.00) пусть себе считает.
5. Идея пока ТопикСтартером не озвучена .
Если читать с начала поста а не с середины все понятно.
1. Low_D1 и High_D1 (D1 Прошедший день ), Min_D и Max_D ( это ближайший из истории , именно та которая доступна по инструменту ) Min_D < Low_D1 и Max_D > High_D1
2. Low_W1 и High_W1 (далее все аналогично выше описанному только недели)
3. Low_MN1 и High_MN1 ( ну а тут соответственно месяц)
В коде цикл for // прочитайте описание
Пришёл за советам как это исправить , может чего-то не знаю (типа загрузить какое-нибудь файл с историей , или массив сам не поддерживает, а может 16 гигов аперитивы мало , вот и сам вопрос??? и т.д.)
на данный момент просто стоит Алерт когда линия не меняет значение .
Я не понял, что не так. Это линия минимумов.
На всякий пожарный, скопируйте код по-новой, я там менял периодически, возможно, у Вас старая версия
Ок Ща попробую еще раз