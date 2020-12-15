Array out of range in Нужна Помощь - страница 16
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Снёс всё ждём !
Есть у кого от разработчиков MT4 терминал ? скиньте.
Есть у кого от разработчиков MT4 терминал ? скиньте.
Ловите. обновлен до 1310.
На сайте МКЛ на сегодня нет возможности скачать и установить МТ4. Установка возможна только от брокеров или ДЦ.Не дает сюда прицепить. В личку кину
Ловите. обновлен до 1310.
На сайте МКЛ на сегодня нет возможности скачать и установить МТ4. Установка возможна только от брокеров или ДЦ.Не дает сюда прицепить. В личку кину
И за рекламу брокера могут забавить!Есть чистый исходник ! кину в личку
и мне
вам надо ?
вам надо ?
уже
Походу все скоро на MT5 перейдём .
Неизбежность !
Ну вот вроде всё норм , дело было не в коде .
В прошлом году начал сыпаться винт, в срочном порядке сделал копию терминала, далее заменил винт и переустановил винду.
Установил терминал и копию закинул назад по верх.
Наверное так лучше не делать .
Все прошло без Array out of range in .
2020.12.15 11:21:13.491 Expert 111 AUDUSD,H1: removed
2020.12.15 11:34:33.703 AUDUSD,H1: 28346905 tick events (66161 bars, 174089025 bar states) processed in 0:12:59.453 (total time 0:13:20.187)
Снёс всё ждём !
Есть у кого от разработчиков MT4 терминал ?
Я вчера тебе кинул...
Я вчера тебе кинул...
Принял ! Уже установил .