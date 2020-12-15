Array out of range in Нужна Помощь - страница 16

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и мне
 

Снёс всё ждём !

Есть у кого от разработчиков MT4 терминал ? скиньте. 

 
Dark Kchlyzov:

   Есть у кого от разработчиков MT4 терминал ? скиньте. 

Ловите. обновлен до 1310. 

На сайте МКЛ на сегодня нет возможности скачать и установить МТ4. Установка возможна только от брокеров или ДЦ. 

Не дает сюда прицепить. В личку кину
 
Valeriy Yastremskiy:

Ловите. обновлен до 1310. 

На сайте МКЛ на сегодня нет возможности скачать и установить МТ4. Установка возможна только от брокеров или ДЦ. 

Не дает сюда прицепить. В личку кину

   И за рекламу брокера могут забавить! 

   Есть чистый исходник ! кину в личку 
 
Renat Akhtyamov:
и мне

 вам надо ?

 
Dark Kchlyzov:

 вам надо ?

уже

 

Походу все скоро на MT5 перейдём .

Неизбежность ! 

 

Ну вот вроде всё норм , дело было не в коде .

В прошлом году начал сыпаться винт, в срочном порядке сделал копию терминала, далее заменил  винт и переустановил винду.

Установил терминал и копию закинул назад по верх.

Наверное так лучше не делать .

Все прошло без   Array out of range in . 

2020.12.15 11:21:13.491 Expert 111 AUDUSD,H1: removed

2020.12.15 11:21:13.504 Expert 111 AUDUSD,H1: loaded successfully
2020.12.15 11:21:14.317 TestGenerator: current spread 21 used
2020.12.15 11:21:34.242 2000.01.01 00:00:00  111 test started
2020.12.15 11:34:33.701 2010.08.31 10:44:53  Tester: stop button pressed
2020.12.15 11:34:33.703 2010.08.31 10:47:28  111 AUDUSD,H1: << Объект Min_D_label удалён >>
2020.12.15 11:34:33.703 2010.08.31 10:47:28  111 AUDUSD,H1: << Объект Min_D удалён >>

2020.12.15 11:34:33.703 AUDUSD,H1: 28346905 tick events (66161 bars, 174089025 bar states) processed in 0:12:59.453 (total time 0:13:20.187)



 
Dark Kchlyzov:

Снёс всё ждём !

Есть у кого от разработчиков MT4 терминал ? 

Я вчера тебе кинул...


 
MakarFX:

Я вчера тебе кинул...


   Принял ! Уже установил .

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