Array out of range in Нужна Помощь - страница 8
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Посидел тут немного:Надо стремится избегать лишних циклов. У нас потоком поступают котировки, и нужно сразу налету делать нужные записи, чтобы потом не копаться в истории и не тратить ресурсы компьютера.
Чувствую себя как 1-клашка , хотя уже 42.
Чувствую себя как 1-клашка , хотя уже 42.
Это хорошо. Значит, всё впереди.
Это хорошо. Значит, всё впереди.
Самое главное результат !!!
3.47 пойду спать .
завтра всё переварю , если будут вопросы дам знать !
Всем большое Спасибо !!!
Омск?
Посидел тут немного:Надо стремится избегать лишних циклов. У нас потоком поступают котировки, и нужно сразу налету делать нужные записи, чтобы потом не копаться в истории и не тратить ресурсы компьютера.
Запустил ваш код .
что-то маленько тут не так ?
По идей вот так
1) Low_D1 уровень предыдущего дня
2) Min_D ближайший дневной минимум в истории
Омск?
Да
Да
в +3 как-то мало городов)
Алгоритм рисует и считает не всегда, как задумано, а как написано. Написать как задумано сложно обычно.
На рисунке вы показали именно минимумы, а в условии у Вас минимальная цена дневного бара Лоу. И алгоритм нашел ее в трендовой зоне, и она не минимум между 2мя соседними барами.
Запустил ваш код .
что-то маленько тут не так ?
Для того, чтобы считал с начала истории нужно в OnTick вставить цикл. Типа такого:
а в функции записи бара добавить проверку нулевой даты:
И второе, в day.Arr[day.index].high - это текущий день. Если Вам нужен вчерашний, то он находится в предыдущем элементе:
Наверное, теперь логика должна быть правильная. Сильно не проверял, но вроде правильно.
Чувствую себя как 1-клашка , хотя уже 42.
По поводу ArrayCopyRates Алексей правильно говорил. В справке написано:
Копирует в двумерный массив вида double RateInfo[][6] данные баров указанного графика и возвращает количество скопированных баров.
Значит нужно писать:
Но это неэкономный код.