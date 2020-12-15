Array out of range in Нужна Помощь - страница 3
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за этот период
не понял ?
ближайший минимум в истории меньше Low_1_Level , какой будет .
код запустите там видно как работает .
У меня нет ошибок за весь период
лог прилагаю
У меня нет ошибок за весь период
лог прилагаю
ошибки вроде нет но она есть и в логе
У вас в логе 19:31:53.126 2016.12.15 00:00:00 Array EURUSD,H1: i = 456 Bar_data_D1 [i][2] = 1.04789
как и у меня цена Min_D:104789 больше чем low_D1 1.03660 , по условию так быть не может .
если заменить цикл for то ошибка будет. и она будет правильной .
посути выражение2 просто маскирует ошибку
Есть вопрос. А почему Вы начинаете цикл с первого элемента, а не нулевого?
Если не затруднит пример как правильно написать ?
Опыт в торговли есть а вот MQL 4 начинаю изучать .
Если через MqlRates, то объявляете массив так:
MqlRates Bar_data_D1[];
То есть получаете одномерный массив вместо двумерного. MqlRates -это штатная структура (в справочнике по MQL4 описаны в разделе "Основы языка" - "Типы данных" - "Структуры, классы, интерфейсы"). У нее есть все поля, которые Вам необходимы в данном случае. Обращаться к ним будете так:
i - это индекс массива.
Аналогичным образом можно создать свою структуру для записи параметров свечей. Она получится меньше по объему, чем Mqlrates, на два поля (spread и real_volume), которые Вам не нужны. Структура будет выглядеть так:
Объявление массива таких структур выглядит так:
Обращение к членам структуры аналогично обращению к членам структуры MqlRates.
Точно!
Если через MqlRates, то объявляете массив так:
То есть получаете одномерный массив вместо двумерного. MqlRates -это штатная структура (в справочнике по MQL4 описаны в разделе "Основы языка" - "Типы данных" - "Структуры, классы, интерфейсы"). У нее есть все поля, которые Вам необходимы в данном случае. Обращаться к ним будете так:
i - это индекс массива.
Аналогичным образом можно создать свою структуру для записи параметров свечей. Она получится меньше по объему, чем Mqlrates, на два поля (spread и real_volume), которые Вам не нужны. Структура будет выглядеть так:
Объявление массива таких структур выглядит так:
Обращение к членам структуры аналогично обращению к членам структуры MqlRates.
Ок завтра попробую !
Спасибо за помощь. Отпишусь как разберусь .