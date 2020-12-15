Array out of range in Нужна Помощь - страница 13

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[Удален]  

Привет, у меня нормально:

Может у тебя тестер начинает после 2019.10.16 15.00?


Вот эту фразу я не понял:

открываем инструмент накидываем линии, так как  в тестере назад не мотается 

и пошли по истории вручную.

Почему не мотается? Поставь тестер на паузу в этом месте и пролистай назад. Тестер знает только тот период который он отработал, если дата 2019.10.16 15.00 за пределами периода тестера, то котировок на эту дату и не существовало.

Или я не так понял ситуацию?

 
Dark Kchlyzov:

Ждём вас !

Если у меня в 120-м операторе программы возникает ошибка выхода за адресное пространство массива, то я добавляю оператор 119+, который распечатывает нужную информацию. После контроля этой информации я либо устраняю ошибку, либо добавляю новый Print. Работы - на один вечер, а тут станицы пылают уже пятые сутки. 

 
Dark Kchlyzov:

Ждём Вас !

Я вообще не понял задачу в принципе, так что искать ошибку в коде который не знаешь что делает - не знаешь что искать.

 
Aleksei Stepanenko:

Привет, у меня нормально:

Может у тебя тестер начинает после 2019.10.16 15.00?


Вот эту фразу я не понял:

Почему не мотается? Поставь тестер на паузу в этом месте и пролистай назад. Тестер знает только тот период который он отработал, если дата 2019.10.16 15.00 за пределами периода тестера, то котировок на эту дату и не существовало.

Или я не так понял ситуацию?

    Вроде так , Получается назад можно листать в моём случае два месяца с даты теста

   В тестере видит 1002 дневных бара  

На реал счёте 7000 , почему ?

Может как-то историю правильно нужно куда-то добавить ?

В архиве котировок с 1993 есть история.   

 
Vitaly Muzichenko:

Я вообще не понял задачу в принципе, так что искать ошибку в коде который не знаешь что делает - не знаешь что искать.

   Вам только код целиком подавай.

   Чё он делает, ищет значение меньше того что уже есть .

   Задача для начинающих 1 класс программирования.  
 
Алексей Тарабанов:

Если у меня в 120-м операторе программы возникает ошибка выхода за адресное пространство массива, то я добавляю оператор 119+, который распечатывает нужную информацию. После контроля этой информации я либо устраняю ошибку, либо добавляю новый Print. Работы - на один вечер, а тут станицы пылают уже пятые сутки. 

   В 120 операторе у вас будет ошибка если вы её увидите во очи ( то я добавляю оператор 119+) а если не увидите то и не добавите ну а далее   - депозит .

 
Konstantin Erin:

А чего бы Вам у авторов спросить?

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"

   Правильно понял у разработчиков MQL

 
Aleksei Stepanenko:

Привет, у меня нормально:

Может у тебя тестер начинает после 2019.10.16 15.00?


Вот эту фразу я не понял:

Почему не мотается? Поставь тестер на паузу в этом месте и пролистай назад. Тестер знает только тот период который он отработал, если дата 2019.10.16 15.00 за пределами периода тестера, то котировок на эту дату и не существовало.

Или я не так понял ситуацию?

   Запустил по тем датам что и у вас 

   Походу проблема связанна с терминалом ?


 
MakarFX:

Посмотри, вроде так надо?

   Именно так ! должно быть .

 

Хотел установить MT4 от официалов, и сделать тест.

Добрый день. Вознакла проблема с установкой терминала MT4. Скачиваю с сайта именно 4 версию, она начинает устанавливаться, а в итоге после финиша установки оказывается терминал MT5. Как установить именно MT4?  

Ответ :  Никак. Поддержка предыдущей версии прекращена. Работайте в МТ5.

Установка платформы - Для продвинутых пользователей - Справка по MetaTrader 5
Установка платформы - Для продвинутых пользователей - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Платформа может работать под управлением операционных систем Microsoft Windows 2008/7/8/10. Также для работы необходим процессор с поддержкой SSE2 (Pentium 4/Athlon 64 или выше). Остальные требования к аппаратной части зависят от конкретных сценариев использования платформы — нагрузки от запущенных MQL5-программ, количества активных...
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