Array out of range in Нужна Помощь - страница 13
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Привет, у меня нормально:
Может у тебя тестер начинает после 2019.10.16 15.00?
Вот эту фразу я не понял:
открываем инструмент накидываем линии, так как в тестере назад не мотается
и пошли по истории вручную.
Почему не мотается? Поставь тестер на паузу в этом месте и пролистай назад. Тестер знает только тот период который он отработал, если дата 2019.10.16 15.00 за пределами периода тестера, то котировок на эту дату и не существовало.
Или я не так понял ситуацию?
Ждём вас !
Если у меня в 120-м операторе программы возникает ошибка выхода за адресное пространство массива, то я добавляю оператор 119+, который распечатывает нужную информацию. После контроля этой информации я либо устраняю ошибку, либо добавляю новый Print. Работы - на один вечер, а тут станицы пылают уже пятые сутки.
Ждём Вас !
Я вообще не понял задачу в принципе, так что искать ошибку в коде который не знаешь что делает - не знаешь что искать.
Привет, у меня нормально:
Может у тебя тестер начинает после 2019.10.16 15.00?
Вот эту фразу я не понял:
Почему не мотается? Поставь тестер на паузу в этом месте и пролистай назад. Тестер знает только тот период который он отработал, если дата 2019.10.16 15.00 за пределами периода тестера, то котировок на эту дату и не существовало.
Или я не так понял ситуацию?
Вроде так , Получается назад можно листать в моём случае два месяца с даты теста
В тестере видит 1002 дневных бара
На реал счёте 7000 , почему ?
Может как-то историю правильно нужно куда-то добавить ?
В архиве котировок с 1993 есть история.
Я вообще не понял задачу в принципе, так что искать ошибку в коде который не знаешь что делает - не знаешь что искать.
Вам только код целиком подавай.
Чё он делает, ищет значение меньше того что уже есть .Задача для начинающих 1 класс программирования.
Если у меня в 120-м операторе программы возникает ошибка выхода за адресное пространство массива, то я добавляю оператор 119+, который распечатывает нужную информацию. После контроля этой информации я либо устраняю ошибку, либо добавляю новый Print. Работы - на один вечер, а тут станицы пылают уже пятые сутки.
В 120 операторе у вас будет ошибка если вы её увидите во очи ( то я добавляю оператор 119+) а если не увидите то и не добавите ну а далее - депозит .
А чего бы Вам у авторов спросить?
#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
Правильно понял у разработчиков MQL
Привет, у меня нормально:
Может у тебя тестер начинает после 2019.10.16 15.00?
Вот эту фразу я не понял:
Почему не мотается? Поставь тестер на паузу в этом месте и пролистай назад. Тестер знает только тот период который он отработал, если дата 2019.10.16 15.00 за пределами периода тестера, то котировок на эту дату и не существовало.
Или я не так понял ситуацию?
Запустил по тем датам что и у вас
Походу проблема связанна с терминалом ?
Посмотри, вроде так надо?
Именно так ! должно быть .
Хотел установить MT4 от официалов, и сделать тест.
Добрый день. Вознакла проблема с установкой терминала MT4. Скачиваю с сайта именно 4 версию, она начинает устанавливаться, а в итоге после финиша установки оказывается терминал MT5. Как установить именно MT4?
Ответ : Никак. Поддержка предыдущей версии прекращена. Работайте в МТ5.