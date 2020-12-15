Array out of range in Нужна Помощь - страница 6
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есть уровень Low_D1_Level , далее нам нужно получить значение следующего уровня Min_D_Level , которое будит ближайшее минимальное в истории и будет меньше чем Low_D1_Level .
Блин дальше не знаю как объяснить . Если запустить код в тестере с визуализацией по-моему все видно.
Ладно я чайник !
Нарисуйте, или скрин тестера сделайте. ))) У каждого творца своя терминология))))
Следующего уровня или дня?
есть уровень Low_D1_Level , далее нам нужно получить значение следующего уровня Min_D_Level , которое будит ближайшее минимальное в истории и будет меньше чем Low_D1_Level .
Блин дальше не знаю как объяснить . Если запустить код в тестере с визуализацией по-моему все видно.
Как вижу
У Вас есть минимум текущего дня
дальше Вы смотрите, нет ли меньшего значения в истории, чем минимум текущего дня
если находите, то присваиваете Min_D_Level это минимальное значение, а если нет, то значение остаётся старым.
так?
На какую глубину истории Вы хотите производить поиск минимального Min_D_Level?
У Вас есть минимум текущего дня
дальше Вы смотрите, нет ли меньшего значения в истории, чем минимум текущего дня
если находите, то присваиваете Min_D_Level это минимальное значение, а если нет, то значение остаётся старым.
так?
На какую глубину истории Вы хотите производить поиск минимального Min_D_Level?
Все верно !
На какую глубину истории Вы хотите производить поиск минимального Min_D_Level?
На всю историю которая доступна по данному инструменту .
Оставил только дневные линии, пока не могу понять идею
Оставил только дневные линии, пока не могу понять идею
Так это будет минимум всего графика. Вам это нужно?
(Если интересна идея, думаю здесь не уместно это обсуждать.
Конечно поделюсь .)
Так это будет минимум всего графика. Вам это нужно?
Если это по факту минимум в истории нет , тогда есть только минимум Low_D1_level и Min_D_Level мы не перерисовываем .
(Если интересна идея, думаю здесь не уместно это обсуждать.
Конечно поделюсь .)
Так это будет минимум всего графика. Вам это нужно?
Если это по факту минимум в истории нет , тогда есть только минимум Low_D1_level и Min_D_Level мы не перерисовываем .
Дневные экстремумы, а то что вы находите это по сути экстремумы, минимумы (или максимумы) имеют достаточно большие расстояния от текущей цены. Разлет минимума и максимума на 132 днях на еве более 12300 пунктов. Цена от ближайшего минимума 2000, от максимума 800.
Тоже не догоняю.
(Если интересна идея, думаю здесь не уместно это обсуждать.
Конечно поделюсь .)
Так это будет минимум всего графика. Вам это нужно?
Если это по факту минимум в истории нет , тогда есть только минимум Low_D1_level и Min_D_Level мы не перерисовываем .
Время уже 2.30
Завтра продолжим !
Для одарённых и самых умных это ночь , и не 14.30 -:)
Не хочу не в коем случае кого-то огорчить !!!
Всем большое спасибо !!! на сегодня !!!
Aleksei Stepanenko
Большой респект !!!
Человек хоть соизволил вникнуть в суть .