Array out of range in Нужна Помощь - страница 12
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Четвёртые сутки... всё прогрессивное человечество...
А он, зараза, out of range.
Ждём Вас !
Не совсем понял .
сперва запоминаем размер массива, потом предварительно делаем проверку индекса на не больше размера массива.
Когда ищу экстремумы, тоже не знаю сколько их будет. Запоминаю сколько нашел в переменную. После делаю проверку за не выход количества найденных экстремумов. Работаю со статическими массивами, и в этой ситуации выход за пределы чреват нулевыми или случайными значениями.
Не люблю динамические массивы, но в ваше случае достаточно большие объемы.
Вашу задачу понял так, ищем одинаковые дневные минимумы.
Решал бы так. Сперва в массив запомнил бы минимумы экстремумы (на рисунке у вас именно так, а в условии вы сравниваете все дневные цены Лоу). И потом искал бы одинаковые с некой точностью.
Приглашаем наших специалистов :
1) Vitaly Muzichenko самый главный специалист нашего поста ( Гуру) судя по написанной им продукции.
2) Valeriy Yastremskiy
3) Алексей Тарабанов
4) Aleksei Stepanenko человек который не просто болтал а написал с 0 код но проблема не ушла .
5) Ну и все остальные .
Поехали: начел тестить код написанный Aleksei Stepanenko #property version "2.00"
Смотрим скрин 1
Что мы видим Day1 и DayMin находятся в одной параллели 0.67366 ,
далее: если бы истории не было по данному инструменту это было-бы нормой .
открываем инструмент накидываем линии, так как в тестере назад не мотается
и пошли по истории вручную.
В истории 2019.10.16 в 15.00 мы находим дневной минимум
накидываем линию и гребем назад
И тут мы понимаем, что-то тут не так и уровень (значение) DayMin на скрин 1 должно быть = 67233
Далее исходя из того что я только начинаю изучать MQL4 b мне сложно понять код Aleksei Stepanenko ( там класс в классе, массивы чета там творят перезаписывают и тд.)
Вот собственно возникает вопрос к специалистам как у вас работают ваши индикаторы и вся ваша продукция (мне было-бы стыдно)
На 9 страницы поста причина обращение в развернутом виде #88 https://www.mql5.com/ru/forum/357558/page9#comment_19689951
Приглашаем наших специалистов :
1) Vitaly Muzichenko самый главный специалист нашего поста ( Гуру) судя по написанной им продукции.
2) Valeriy Yastremskiy
3) Алексей Тарабанов
4) Aleksei Stepanenko человек который не просто болтал а написал с 0 код но проблема не ушла .
5) Ну и все остальные .
Поехали: начел тестить код написанный Aleksei Stepanenko #property version "2.00"
Смотрим скрин 1
Что мы видим Day1 и DayMin находятся в одной параллели 0.67366 ,
далее: если бы истории небыли по данному инструменту это было-бы нормой .
Смотрим скрин 2
открываем инструмент накидываем линии, так в тестере назад не мотается
и пошли по истории вручную.
Смотрим скрин 3
В истории 2019.10.16 в 15.00 мы находим дневной минимум
накидываем линию и гребем назад
Смотрим скрин 4
И тут мы понимаем, что-то тут не так и уровень (значение) DayMin на скрин 1 должно быть = 67233
Далее исходя из того что я только начинаю изучать MQL4 b мне сложно понять код Aleksei Stepanenko ( там класс в классе, массивы чета там творят перезаписывают и тд.)
Вот собственно возникает вопрос к специалистам как у вас работают ваши индикаторы и вся ваша продукция (мне было-бы стыдно)
На 9 страницы поста причина обращение в развернутом виде #88 https://www.mql5.com/ru/forum/357558/page9#comment_19689951
алгоритм делает то что написано, а не как думаешь. Тоже печатаю в файл и смотрю что там посчитано, и часто, совсем не то что замыслил, а то что написал.
алгоритм делает то что написано, а не как думаешь. Тоже печатаю в файл и смотрю что там посчитано, и часто, совсем не то что замыслил, а то что написал.
Не знаю как кто пишет код .
Но лично я все пиши просто и понятно для себя в током стили и случайных значений у меня не получается .
зато понятно от куда ноги растут. и если out of range это так и есть , а не пролетели со свистом дальше.
(алгоритм делает то что написано, а не как думаешь ) алгоритм должен делать так как ты думаешь а не как захочет. иначе это слив депозита . И лично меня этот вариант не устраивает .
пример глобальных переменных (хотя это для кого-то покажется допотопно)
Четвёртые сутки... всё прогрессивное человечество...
А он, зараза, out of range.
Ждём вас !
Как вижу
Ждём Вас !
Посмотри, вроде так надо?
Но лично я все пиши просто и понятно для себя в током стили и случайных значений у меня не получается .
зато понятно от куда ноги растут. и если out of range это так и есть , а не пролетели со свистом дальше.
(алгоритм делает то что написано, а не как думаешь ) алгоритм должен делать так как ты думаешь а не как захочет. иначе это слив депозита . И лично меня этот вариант не устраивает .
Нет логики. У Вас нет случайных значений, но есть выход за пределы массива.
И основное противоречие, алгоритм не делает как захочет, а как напишут. Без корреляции с желаниями.
А чего бы Вам у авторов спросить?
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