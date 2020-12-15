Array out of range in Нужна Помощь - страница 2
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2016.12.16 проходит без ошибок
Массив Bar_data_D1 объявите с типом MqlRates. В итоге он станет одномерным. Или же вместо MqlRates объявите свою структуру, если поля spread и real_volume посчитаете лишними.
Если не затруднит пример как правильно написать ?
Опыт в торговли есть а вот MQL 4 начинаю изучать .
напиши так
Если я тебя правильно понял, то
Bar_data_D1 [i][2]
минимум текущего дня
минимум предыдущего дня
и если первое меньше второго, то
Min_D_Level = Bar_data_D1 [i][2]
Я правильно все понял?
Если я тебя правильно понял, то
минимум текущего дня
минимум предыдущего дня
и если первое меньше второго, то
Я правильно все понял?
минимум предыдущего дня
ближайший минимум дневной, который меньше Low_D1_Level
2016.12.16 линию не перерисовывает,
так как ближайшей минимум по истории 3500 бар +- .
это конечно редкость новый минимум истории но всё-таки.
по задумке должен пройти по массиву до этой даты
ближайший минимум дневной
за какой период?
за какой период?
не понял ?