Array out of range in Нужна Помощь - страница 2

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Dark Kchlyzov:

Что ещё нужно ?

2020.12.09 16:59:49.842 EURUSDb,H1: 4036 tick events (4035 bars, 8170 bar states) processed in 0:00:31.734 (total time 0:00:33.750)
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1919 Bar_data_D1 [i][2] = 1.2991
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1918 Bar_data_D1 [i][2] = 1.29231
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1917 Bar_data_D1 [i][2] = 1.29113
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1916 Bar_data_D1 [i][2] = 1.30024
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1915 Bar_data_D1 [i][2] = 1.28882
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1914 Bar_data_D1 [i][2] = 1.28817
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1913 Bar_data_D1 [i][2] = 1.28435
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1912 Bar_data_D1 [i][2] = 1.28632
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1911 Bar_data_D1 [i][2] = 1.28791
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1910 Bar_data_D1 [i][2] = 1.28879
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1909 Bar_data_D1 [i][2] = 1.29605
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1908 Bar_data_D1 [i][2] = 1.28298
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1907 Bar_data_D1 [i][2] = 1.2828
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1906 Bar_data_D1 [i][2] = 1.27509
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1905 Bar_data_D1 [i][2] = 1.2755
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1904 Bar_data_D1 [i][2] = 1.27938
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1903 Bar_data_D1 [i][2] = 1.28003
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1902 Bar_data_D1 [i][2] = 1.27712
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1901 Bar_data_D1 [i][2] = 1.28088
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1900 Bar_data_D1 [i][2] = 1.27897
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1899 Bar_data_D1 [i][2] = 1.27455
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1898 Bar_data_D1 [i][2] = 1.29004
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1897 Bar_data_D1 [i][2] = 1.2987
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1896 Bar_data_D1 [i][2] = 1.29682
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1895 Bar_data_D1 [i][2] = 1.30048
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1894 Bar_data_D1 [i][2] = 1.30511
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1893 Bar_data_D1 [i][2] = 1.30437
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1892 Bar_data_D1 [i][2] = 1.30365
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1891 Bar_data_D1 [i][2] = 1.30952
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1890 Bar_data_D1 [i][2] = 1.30212
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1889 Bar_data_D1 [i][2] = 1.3028
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1888 Bar_data_D1 [i][2] = 1.30012
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1887 Bar_data_D1 [i][2] = 1.30208
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1886 Bar_data_D1 [i][2] = 1.30469
2020.12.09 16:59:49.842 2020.12.08 23:59:59  Array EURUSDb,H1:  i = 1885 Bar_data_D1 [i][2] = 1.30532
 

2016.12.16 проходит без ошибок

0       15:21:45.179    2016.12.16 00:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 982 Low_D1_Level = 1.09353 Bar_data_D1 [i][2] = 1.32568
0       15:21:45.179    2016.12.16 00:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 983 Low_D1_Level = 1.09353 Bar_data_D1 [i][2] = 1.32663
0       15:21:45.179    2016.12.16 00:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 984 Low_D1_Level = 1.09353 Bar_data_D1 [i][2] = 1.33358
0       15:21:45.179    2016.12.16 00:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 985 Low_D1_Level = 1.09353 Bar_data_D1 [i][2] = 1.32481
0       15:21:45.179    2016.12.16 00:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 986 Low_D1_Level = 1.09353 Bar_data_D1 [i][2] = 1.30383
0       15:21:45.179    2016.12.16 00:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 987 Low_D1_Level = 1.09353 Bar_data_D1 [i][2] = 1.30364
0       15:21:45.179    2016.12.16 00:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 988 Low_D1_Level = 1.09353 Bar_data_D1 [i][2] = 1.30569
0       15:21:45.179    2016.12.16 00:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 989 Low_D1_Level = 1.09353 Bar_data_D1 [i][2] = 1.30165
0       15:21:45.179    2016.12.16 00:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 990 Low_D1_Level = 1.09353 Bar_data_D1 [i][2] = 1.29975
0       15:21:45.179    2016.12.16 00:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 991 Low_D1_Level = 1.09353 Bar_data_D1 [i][2] = 1.30464
0       15:21:45.179    2016.12.16 00:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 992 Low_D1_Level = 1.09353 Bar_data_D1 [i][2] = 1.31567
0       15:21:45.179    2016.12.16 00:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 993 Low_D1_Level = 1.09353 Bar_data_D1 [i][2] = 1.31716
0       15:21:45.179    2016.12.16 00:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 994 Low_D1_Level = 1.09353 Bar_data_D1 [i][2] = 1.31654
0       15:21:45.179    2016.12.16 00:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 995 Low_D1_Level = 1.09353 Bar_data_D1 [i][2] = 1.32014
0       15:21:45.179    2016.12.16 00:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 996 Low_D1_Level = 1.09353 Bar_data_D1 [i][2] = 1.31826
0       15:21:45.179    2016.12.16 00:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 997 Low_D1_Level = 1.09353 Bar_data_D1 [i][2] = 1.31706
0       15:21:45.179    2016.12.16 00:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 998 Low_D1_Level = 1.09353 Bar_data_D1 [i][2] = 1.3157
0       15:21:45.179    2016.12.16 00:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 999 Low_D1_Level = 1.09353 Bar_data_D1 [i][2] = 1.31889
0       15:21:45.179    2016.12.16 00:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 1000 Low_D1_Level = 1.09353 Bar_data_D1 [i][2] = 1.32227
0       15:21:45.179    2016.12.16 01:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 1 Low_D1_Level = 1.09353 Bar_data_D1 [i][2] = 1.09353
0       15:21:45.179    2016.12.16 01:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 2 Bar_data_D1 [i][2] = 1.08923
0       15:21:45.179    2016.12.16 01:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 3 Bar_data_D1 [i][2] = 1.0882
0       15:21:45.179    2016.12.16 01:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 4 Bar_data_D1 [i][2] = 1.08737
0       15:21:45.179    2016.12.16 01:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 5 Bar_data_D1 [i][2] = 1.08505
0       15:21:45.179    2016.12.16 01:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 6 Bar_data_D1 [i][2] = 1.0859
0       15:21:45.179    2016.12.16 01:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 7 Bar_data_D1 [i][2] = 1.08587
0       15:21:45.179    2016.12.16 01:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 8 Bar_data_D1 [i][2] = 1.09153
0       15:21:45.179    2016.12.16 01:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 9 Low_D1_Level = 1.09353 Bar_data_D1 [i][2] = 1.09544
0       15:21:45.179    2016.12.16 01:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 10 Low_D1_Level = 1.09353 Bar_data_D1 [i][2] = 1.09695
0       15:21:45.179    2016.12.16 01:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 11 Low_D1_Level = 1.09353 Bar_data_D1 [i][2] = 1.09633
0       15:21:45.179    2016.12.16 01:00:00  Array EURUSD,H1:  i = 12 Low_D1_Level = 1.09353 Bar_data_D1 [i][2] = 1.09699
 
Ihor Herasko:
Массив Bar_data_D1 объявите с типом MqlRates. В итоге он станет одномерным. Или же вместо MqlRates объявите свою структуру, если поля spread и real_volume посчитаете лишними.

Если не затруднит пример как правильно написать ?

Опыт в торговли есть а вот MQL 4 начинаю изучать . 

 
Dark Kchlyzov:

напиши так


//--- Min_D_Leve  
 for(int i = 1; 0 <= 1 ;i++)
 
Dark Kchlyzov:

Если я тебя правильно понял, то

Bar_data_D1 [i][2]

минимум текущего дня

Low_D1_Level 

минимум предыдущего дня

и если первое меньше второго, то

Min_D_Level = Bar_data_D1 [i][2]

Я правильно все понял?

  

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   Test_Level.mq4 |
//|                        Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict
double   Bar_data_D1 [][6]; // Копирует в массив данные баров указанного графика и возвращает количество скопированных баров D1
double   Low_D1_Level;      // Возвращает значение минимальной цены бара  D1
double   Min_D_Level ;      // ближайшей минимальный  D уровень
datetime  Time_Day;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   Level();
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {

   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
  On_Timer();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//|                        Функция Level 
//+------------------------------------------------------------------+
void Level()
{
 ArrayCopyRates(Bar_data_D1,_Symbol,PERIOD_D1); // Копирует в массив данные баров указанного графика и возвращает количество скопированных баров

 Low_D1_Level   = iLow (_Symbol,PERIOD_D1,1);   // Возвращает значение минимальной цены бара  D1
    
//--- Min_D_Leve  
 for(int i = 1; i<ArrayRange(Bar_data_D1,0) ;i++)
    {
     Print(ArrayRange(Bar_data_D1,0));
     if(Bar_data_D1 [i][2]>=0)
       {
        if( Bar_data_D1 [i][2] < Low_D1_Level)
          {
           Min_D_Level = Bar_data_D1 [i][2];break;
          }
       }   
    } 

 //+-------------------------Low_D1_Level----------------------------+ 
 if(ObjectFind("Low_D1")!=Low_D1_Level) 
   {
    ObjectDelete("Low_D1");
    if(ObjectFind("Low_D1")!=0)
      {
       ObjectCreate("Low_D1",OBJ_HLINE, 0, Time[0],Low_D1_Level);
       ObjectSet("Low_D1", OBJPROP_COLOR, clrMaroon);
       ObjectSet("Low_D1", OBJPROP_WIDTH, 1);
      }
   } 
   
 if(ObjectFind("Low_D1_label")!=Low_D1_Level)
   {
    ObjectDelete("Low_D1_label"); 
    if(ObjectFind("Low_D1_label") != 0)
      {
       ObjectCreate("Low_D1_label", OBJ_TEXT, 0, Time[13], Low_D1_Level);
       ObjectSetText("Low_D1_label", "Low_D1: " + DoubleToStr(Low_D1_Level,_Digits), 8,"Verdana", Brown);
      }
   } 
   
 //+-------------------------Min_D_Level----------------------------+ 
 if(ObjectFind("Min_D")!= Min_D_Level) 
   {
    ObjectDelete("Min_D");
    if(ObjectFind("Min_D")!=0)
      {
       ObjectCreate("Min_D",OBJ_HLINE, 0, Time[0],Min_D_Level);
       ObjectSet("Min_D", OBJPROP_COLOR, clrMaroon);
       ObjectSet("Min_D", OBJPROP_WIDTH, 1);
      }
   } 
   
 if(ObjectFind("Min_D_label")!=Min_D_Level)
   {
    ObjectDelete("Min_D_label"); 
    if(ObjectFind("Min_D_label") != 0)
      {
       ObjectCreate("Min_D_label", OBJ_TEXT, 0, Time[30], Min_D_Level);
       ObjectSetText("Min_D_label", "Min_D: " + DoubleToStr(Min_D_Level,_Digits), 8,"Verdana", Brown);
      }
   }  
 
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|        функция удаление всех объектов созданных советником
//+------------------------------------------------------------------+
void DestroyObject()
{
 int tot=ObjectsTotal();
 for( int i=tot; i>=0; i--)
    {
     
     if(ObjectName(i)=="Low_MN1"){ObjectDelete(0,"Low_MN1");Print("<< Объект Low_MN удалён >>");}
     if(ObjectName(i)=="Low_MN1_label"){ObjectDelete(0,"Low_MN1_label");Print("<< Объект Low_MN1_label удалён >>");}
     

     if(ObjectName(i)=="Min_D"){ObjectDelete(0,"Min_D");Print("<< Объект Min_D удалён >>");}
     if(ObjectName(i)=="Min_D_label"){ObjectDelete(0,"Min_D_label");Print("<< Объект Min_D_label удалён >>");}


   }
}
//+-------------------------------------------------------------------------+   
//                         функция Timer                    
//+-------------------------------------------------------------------------+
void On_Timer()
{

     
 if(Day()!= Time_Day)
   {
    Level();
    Time_Day = Day();
   }
}


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One Click Close The script allows users to easily close positions if their profit/loss reaches or exceeds a value specified in pips. Please set slippage value first. Sometimes some positions do not close due to high volatility of the market. Please set larger slippage or restart the script. The free demo version is: ...
 
MakarFX:

Если я тебя правильно понял, то

минимум текущего дня

минимум предыдущего дня

и если первое меньше второго, то

Я правильно все понял?


минимум предыдущего дня 

Low_D1_Level 

ближайший минимум дневной,  который меньше Low_D1_Level

Min_D_Level
 

 2016.12.16  линию не перерисовывает,

 так как ближайшей минимум  по истории 3500 бар +- .

это конечно редкость новый минимум  истории но всё-таки. 


по задумке должен пройти по массиву до этой даты



 
Dark Kchlyzov:

ближайший минимум дневной

за какой период?

 
MakarFX:

за какой период?

не понял ?

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