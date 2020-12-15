Array out of range in Нужна Помощь - страница 14
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Хотел установить MT4 от официалов, и сделать тест.
Добрый день. Вознакла проблема с установкой терминала MT4. Скачиваю с сайта именно 4 версию, она начинает устанавливаться, а в итоге после финиша установки оказывается терминал MT5. Как установить именно MT4?
Ответ : Никак. Поддержка предыдущей версии прекращена. Работайте в МТ5.
Можно
Протестировал за весь доступный период
AUDUSD с 2016.01.01
EURUSD с 2011.01.01
GBPUSD с 2011.01.01
использовал и
иошибок нет логи прилагаю
Решение
Сделал индюк, вроде все правильно рисует
Решение
Вернулись к первой странницы поста !
2020.12.14 14:23:44.222 Expert Test_Level AUDUSD,H1: removed
2020.12.14 14:23:44.234 Expert Test_Level AUDUSD,H1: loaded successfully
2020.12.14 14:23:44.365 TestGenerator: current spread 20 used
2020.12.14 14:23:45.263 2020.01.24 00:00:00 Test_Level test started
2020.12.14 14:24:29.044 2020.02.10 00:05:00 Test_Level AUDUSD,H1: array out of range in 'Test_Level.mq4' (39,40)
2020.12.14 14:24:29.044 2020.02.10 00:05:00 Testing pass stopped due to a critical error in the EA
2020.12.14 14:24:29.044 AUDUSD,H1: 245717 tick events (265 bars, 9638212 bar states) processed in 0:00:43.781 (total time 0:00:44.766)
Убрал всё лишние, функцию перенёс в тело , добавил ваши решение и Опять array out of range in 'Test_Level.mq4' (39,40) -:)
всё норм
А здесь собственно array out of range in
Вернулись с первой странницы поста !
Убрал всё лишние, функцию перенёс в тело , добавил ваши решение и Опять array out of range in 'Test_Level.mq4' (39,40) -:)
Ошибка с терминалом
скопировал код из поста выше и запустил тест
вот лог
Ошибка с терминалом
скопировал код из поста выше и запустил тест
вот лог
Вот те новость .
А с визуализацией прогоните с 1.01.2020 AUDUSD
хотя наверное разницы нет .
Кто у Вас брокер?
Какой терминал используете?