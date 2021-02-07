Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума? - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
понедельник
реверс выключен
по эквити в прибыли
в рынке 85 ордеров
общий лот 0.85
лимит в 200 ордеров
некрасивая эквити, при уже значительном числе сделок в истории, укладывается в sqrt(t) - случайное блуждание. Надо что-то где-то править
некрасивая эквити, при уже значительном числе сделок в истории, укладывается в sqrt(t) - случайное блуждание. Надо что-то где-то править
некрасивая эквити, при уже значительном числе сделок в истории, укладывается в sqrt(t) - случайное блуждание. Надо что-то где-то править
да, думаю что можно учитывать еще профит в истории и избавляться от "длинных висюков"
но это уже далеко не стратегия автора, уже моя "отсебячина"
завтра если не схлопнутся, нужно крыть
это все понедельник виноват...)))
это не экви, а сигнальный индикатор
ДА, по идее можно использовать эквити "хитрого" мартингейла(или сетки, кому как удобнее называть) как сигнальный индикатор разворота.
только представленный алгоритм крайне далёк от такого идеала :-)
ДА, по идее можно использовать эквити "хитрого" мартингейла(или сетки, кому как удобнее называть) как сигнальный индикатор разворота.
только представленный алгоритм крайне далёк от такого идеала :-)
Максим, по сути экви - это график цены (дивер в плюс или в минус), как не крути
Ну и стратегия заключается в ....... ?
;)
Максим, по сути экви - это график цены в плюс или в минус, как не крути
Ну и стратегия заключается в ....... ?
;)
любая стратегия стремиться, точнее трейдер очень хочет, "привести эквити к корреляции с модулем изменения цены = 1". Чтобы любое изменение цены вело к увеличению эквити.
любая стратегия стремиться, точнее трейдер очень хочет, "привести эквити к корреляции с модулем изменения цены = 1". Чтобы любое изменение цены вело к увеличению эквити.
1 - это константа
это очень легко выполнить
лучше когда по геометрической UP
ну и чем выше у стратегии риск, тем круче геометрическая
соответственно стратегия (торговая идея) на первом местепричинно следственная связь, которая позволяет увеличить риск - момент определяющий стойкость к нЕсливу
эх, 184 поз в рынке
эх, 184 поз в рынке
А почему скрыли строку средств и баланса?
А почему скрыли строку средств и баланса?
+