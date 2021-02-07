Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума? - страница 25

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Iurii Tokman:

понедельник
реверс выключен
по эквити в прибыли

в рынке 85 ордеров
общий лот 0.85
лимит в 200 ордеров

некрасивая эквити,  при уже значительном числе сделок в истории, укладывается в sqrt(t) - случайное блуждание. Надо что-то где-то править

 
Maxim Kuznetsov:

некрасивая эквити,  при уже значительном числе сделок в истории, укладывается в sqrt(t) - случайное блуждание. Надо что-то где-то править

это не экви, а сигнальный индикатор
 
Maxim Kuznetsov:

некрасивая эквити,  при уже значительном числе сделок в истории, укладывается в sqrt(t) - случайное блуждание. Надо что-то где-то править

да, думаю что можно учитывать еще профит в истории и избавляться от "длинных висюков"
но это уже далеко не стратегия автора, уже моя "отсебячина"
завтра если не схлопнутся, нужно крыть
это все понедельник виноват...)))

 
Renat Akhtyamov:
это не экви, а сигнальный индикатор

ДА, по идее можно использовать эквити "хитрого" мартингейла(или сетки, кому как удобнее называть) как сигнальный индикатор разворота.

только представленный алгоритм крайне далёк от такого идеала :-)

 
Maxim Kuznetsov:

ДА, по идее можно использовать эквити "хитрого" мартингейла(или сетки, кому как удобнее называть) как сигнальный индикатор разворота.

только представленный алгоритм крайне далёк от такого идеала :-)

Максим, по сути экви - это график цены (дивер в плюс или в минус), как не крути

Ну и стратегия заключается в ....... ?

;)

 
Renat Akhtyamov:

Максим, по сути экви - это график цены в плюс или в минус, как не крути

Ну и стратегия заключается в ....... ?

;)

любая стратегия стремиться, точнее трейдер очень хочет, "привести эквити к корреляции с модулем изменения цены = 1". Чтобы любое изменение цены вело к увеличению эквити. 

 
Maxim Kuznetsov:

любая стратегия стремиться, точнее трейдер очень хочет, "привести эквити к корреляции с модулем изменения цены = 1". Чтобы любое изменение цены вело к увеличению эквити. 

1 - это константа

это очень легко выполнить

лучше когда по геометрической UP

ну и чем выше у стратегии риск, тем круче геометрическая

соответственно стратегия (торговая идея) на первом месте

причинно следственная связь, которая позволяет увеличить риск - момент определяющий стойкость к нЕсливу
 

эх, 184 поз в рынке


 
Iurii Tokman:

эх, 184 поз в рынке


А почему скрыли строку средств и баланса? 

 
Vitaly Muzichenko:

А почему скрыли строку средств и баланса? 


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