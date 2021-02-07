Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума? - страница 29
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А в тестере не тестирует на истории? Будет ведь быстрее.
тест будет одновалютный
тест будет одновалютный
А что индикатор берёт данные одновременно с разных валют?
А что индикатор берёт данные одновременно с разных валют?
нет, с одной
профит считает мультивалютно
нет, с одной
профит считает мультивалютно
Если будет лить по одной паре, то есть вероятность, что наступит такой момент когда и мультивалютно обнулит депозит.
опять к началу слился депозит, и это на демо только, закрывать это афериста надо, не дает спокойно работать)
кто не вкурсе обсуждение насчет аферист и мошенник
https://www.mql5.com/ru/forum/359299/unread#unread
Если будет лить по одной паре, то есть вероятность, что наступит такой момент когда и мультивалютно обнулит депозит.
да и такое может быть, я завтра попробую по одной валюте в тестере прогнать
на какой валюте делать тест ?
опять к началу слился депозит, и это на демо только, закрывать это афериста надо, не дает спокойно работать)
он в при клоном возрасте, хочет поделится своими наработками видения рынка
относитесь к этому спокойно, зачем кипишивать
да и такое может быть, я завтра попробую по одной валюте в тестере прогнать
на какой валюте делать тест ?
Лучше на нескольких. Я на одной прогнал за один период был профит, а на других стоп аут.