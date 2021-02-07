Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума? - страница 29

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А в тестере не тестирует на истории? Будет ведь быстрее.
 
Evgeniy Chumakov:
А в тестере не тестирует на истории? Будет ведь быстрее.

тест будет одновалютный

 
Iurii Tokman:

тест будет одновалютный


А что индикатор берёт данные одновременно с разных валют?

 
Evgeniy Chumakov:


А что индикатор берёт данные одновременно с разных валют?

нет, с одной
профит считает мультивалютно

 
Iurii Tokman:

нет, с одной
профит считает мультивалютно


Если будет лить по одной паре, то есть вероятность, что наступит такой момент когда и мультивалютно обнулит депозит.

 

опять к началу слился депозит, и это на демо только, закрывать это афериста надо, не дает спокойно работать)

кто не вкурсе обсуждение насчет аферист и мошенник 

https://www.mql5.com/ru/forum/359299/unread#unread

 
Evgeniy Chumakov:


Если будет лить по одной паре, то есть вероятность, что наступит такой момент когда и мультивалютно обнулит депозит.

да и такое может быть, я завтра попробую по одной валюте в тестере прогнать
на какой валюте делать тест ?

 
Fast235:
опять к началу слился депозит, и это на демо только, закрывать это афериста надо, не дает спокойно работать)

он в при клоном возрасте, хочет поделится своими наработками видения рынка
относитесь к этому спокойно, зачем кипишивать

 
Iurii Tokman:

да и такое может быть, я завтра попробую по одной валюте в тестере прогнать
на какой валюте делать тест ?


Лучше на нескольких.  Я на одной прогнал за один период был профит, а на других стоп аут.

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