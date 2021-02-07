Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума? - страница 32
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Итог: в чистом виде система не пригодна.
Или ошибаюсь?
Итог: в чистом виде система не пригодна.
Или ошибаюсь?
не ошибаетесь...
Итог: в чистом виде система не пригодна.
Тут следует определится: непригодна для чего? Если для извлечения прибыли, то "Да", непригодна, а если для мастурбации на график - вполне пригодна!
Тут следует определится: непригодна для чего? Если для извлечения прибыли, то "Да", непригодна, а если для мастурбации на график - вполне пригодна!
Видимо для вас сексуально привлекателен любой объект, если он шевелится. Судя по всему сексуальный тонус у вас ого-го какой. Можно только позавидовать.)
Видимо для вас сексуально привлекателен любой объект, если он шевелится. Судя по всему сексуальный тонус у вас ого-го какой. Можно только позавидовать.)
Я был еще на MQL4. 6 лет назад покинул этот форум, но уже тогда Юсуф что-то втирал. Сейчас решил посмотреть "как тут жизнь", оказалось - почти всё тоже самое, но те, кто поумней - покинули форум.
Я был еще на MQL4. 6 лет назад покинул этот форум, но уже тогда Юсуф что-то втирал. Сейчас решил посмотреть "как тут жизнь", оказалось - почти всё тоже самое, но те, кто поумней - покинули форум.
Разумеется, я, конечно, вас помню, сторожила этого форума. Сам здесь с 2006 г. развлекаюсь.) Что касается тех, кто нас покинул, то считаю, что это ещё не доказательство, что они умнее. Общаться то где то надо. Ну может нашли место повеселее. Зато здесь по MQL можно что-то иногда новенькое узнать.
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добавь фильтр №1 покупка только если сигнал БАЙ и он ниже предыдущего (всё равно кто предыдущий, главное новый бай ниже). продажи соотв наоборот.
и фильтр №2 если есть открытый ордер БАЙ то покупать можно только ниже него. с продажами так-же
можно ещё с закрытиями и тралом полученной сетки помудрить.
и дустом мартингейлом их дополнительно. крааль (не путать с граалем) готов !!
только к качеству исходного сигнала результат не будет иметь никакого отношения :-)
добавь фильтр №1 покупка только если сигнал БАЙ и он ниже предыдущего (всё равно кто предыдущий, главное новый бай ниже). продажи соотв наоборот.
...
Имеется ввиду предыдущего сигнала?