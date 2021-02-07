Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума? - страница 31

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Iurii Tokman:

бар № 0 - это текущий бар который формируется
1 - это после него первый назад в историю
и т.д.

Ну и? Для чего два бара?

Там в индикаторе заложена цена (Open + Close + High + Low)/4 , можно на Open заменить.

А зачем предыдущий бар? Если два вверх то покупать и наоборот?

 
Evgeniy Chumakov:

Ну и? Для чего два бара?

Там в индикаторе заложена цена (Open + Close + High + Low)/4 , можно на Open заменить.

А зачем предыдущий бар? Если два вверх то покупать и наоборот?

первый относительно второго

 

+


 
Iurii Tokman:

+

Зеркало движения цены..... На Вашем месте, я бы не стал обращать внимания на плюс, а искоренил бы минус. Для этого достаточно одной пары
 
Iurii Tokman:

+


Так результат красивый. Главное вовремя закрыть позы.

У меня почему то не всегда получается 100% следовать  с рынком. Надо переходить на старшие ТФ, а там своя жизнь.

 
Renat Akhtyamov:
Зеркало движения цены..... На Вашем месте, я бы не стал обращать внимания на плюс, а искоренил бы минус. Для этого достаточно одной пары

да, вот делаю тесты по одной паре
смотрю что получится
сделаю и сюда выложу результаты

[Удален]  
Evgeniy Chumakov:

Ну и? Для чего два бара?

Там в индикаторе заложена цена (Open + Close + High + Low)/4 , можно на Open заменить.


Нахождение средней это и есть грааль Юсуфа?
 
Evgeniy Chumakov:


Лучше на нескольких.  Я на одной прогнал за один период был профит, а на других стоп аут.

положительных тестов нет по одной валюте, верней не было.
в пределах одного месяца, еще есть положительный результат
а уже с года, горки и небольшой минус
оптимизируется очень тяжело, индикатор тянет ресурс
пробовал при тестах параметры различные, плюса не было

осталось дальше демку смотреть
увеличу лот в два раза, депо вырос, можно позволить

 
Iurii Tokman:

положительных тестов нет по одной валюте, верней не было.
в пределах одного месяца, еще есть положительный результат
а уже с года, горки и небольшой минус
оптимизируется очень тяжело, индикатор тянет ресурс
пробовал при тестах параметры различные, плюса не было

осталось дальше демку смотреть
увеличу лот в два раза, депо вырос, можно позволить

значит чо то с формулами для индикатора

там нужно копать

смысла пока не вижу в тестировании на демо

 

+


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