Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума? - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
бар № 0 - это текущий бар который формируется
1 - это после него первый назад в историю
и т.д.
Ну и? Для чего два бара?
Там в индикаторе заложена цена (Open + Close + High + Low)/4 , можно на Open заменить.
А зачем предыдущий бар? Если два вверх то покупать и наоборот?
Ну и? Для чего два бара?
Там в индикаторе заложена цена (Open + Close + High + Low)/4 , можно на Open заменить.
А зачем предыдущий бар? Если два вверх то покупать и наоборот?
первый относительно второго
+
+
+
Так результат красивый. Главное вовремя закрыть позы.
У меня почему то не всегда получается 100% следовать с рынком. Надо переходить на старшие ТФ, а там своя жизнь.
Зеркало движения цены..... На Вашем месте, я бы не стал обращать внимания на плюс, а искоренил бы минус. Для этого достаточно одной пары
да, вот делаю тесты по одной паре
смотрю что получится
сделаю и сюда выложу результаты
Ну и? Для чего два бара?
Там в индикаторе заложена цена (Open + Close + High + Low)/4 , можно на Open заменить.
Лучше на нескольких. Я на одной прогнал за один период был профит, а на других стоп аут.
положительных тестов нет по одной валюте, верней не было.
в пределах одного месяца, еще есть положительный результат
а уже с года, горки и небольшой минус
оптимизируется очень тяжело, индикатор тянет ресурс
пробовал при тестах параметры различные, плюса не было
осталось дальше демку смотреть
увеличу лот в два раза, депо вырос, можно позволить
положительных тестов нет по одной валюте, верней не было.
в пределах одного месяца, еще есть положительный результат
а уже с года, горки и небольшой минус
оптимизируется очень тяжело, индикатор тянет ресурс
пробовал при тестах параметры различные, плюса не было
осталось дальше демку смотреть
увеличу лот в два раза, депо вырос, можно позволить
значит чо то с формулами для индикатора
там нужно копать
смысла пока не вижу в тестировании на демо
+