Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума? - страница 28
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вход - от сигнала по индикатору, сигналы есть на каждом баре, вход на каждом баре
первый выход - при обратном сигнале, все закрывается и начинаются ордера по сигналу обратному
(при флете это фиксирование убытков)
второй выход - ТП
это первоначальная стратегия
предусмотренный спред сразу убил эту гениальную затею? почти в самый ее момент зарождения?
Счет убил резонанс корзины из семи инструментов.
+
установил 5% прибыли, когда закрывать
пока так
под конец дня больше половины заработного слил
флетовая болтанка делает свое дело
сегодня
сегодня
Опять восстанавливается прибыль?
Опять восстанавливается прибыль?
да,
я думал дождаться что бы обнулил счет, и новый открыть
поменял настройки, поднял процент прибыли и время сократил
среда
среда
Хорошо идете. Мне в личку - подробнее, пожалуйста.