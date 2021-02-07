Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума? - страница 28

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Iurii Tokman:

вход - от сигнала по индикатору, сигналы есть на каждом баре, вход на каждом баре

первый выход - при обратном сигнале, все закрывается и начинаются ордера по сигналу обратному
(при флете это фиксирование убытков)

второй выход - ТП


это первоначальная стратегия

тейки железно будут срабатывать при одновременном создании висяков
 
Fast235:
предусмотренный спред сразу убил эту гениальную затею? почти в самый ее момент зарождения?

Счет убил резонанс корзины из семи инструментов.

 

+


 

установил 5% прибыли, когда закрывать

пока так


 

под конец дня больше половины заработного слил
флетовая болтанка делает свое дело


 

сегодня


 
Iurii Tokman:

сегодня


Опять восстанавливается прибыль?

 
Yousufkhodja Sultonov:

Опять восстанавливается прибыль?

да, 

я думал дождаться что бы обнулил счет, и новый открыть
поменял настройки, поднял процент прибыли и время сократил

 

среда


 
Iurii Tokman:

среда


Хорошо идете. Мне в личку - подробнее, пожалуйста.

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