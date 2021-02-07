Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума? - страница 18
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Александр, вместе с годами. не набрал опыта. Единственная надежда на этот индикатор, которого только, что создал Токман https://www.mql5.com/ru/forum/357540/page17#comment_19838418
Да, я так... Лишь бы тебе в радость было. А на форуме лучше пиши теоретические изыскания. Это у тебя отлично получается, да и деньги за статьи, вроде, плотют.
... и займет несколько лет, которого у меня нет.
хе-хе... Вот тут не надо торопить время. Моему любимому тестюшке, который ежедневно пинками гонит меня к Граалю, скоро будет 79 лет. Но, это не мешает ему грозить мне пудовыми кулачищами и сулить немедленное выкидывание меня из квартиры на мороз, если, вдруг, я Грааль-таки не найду.
Э-хе-хе...
Юсуф, Юсуф...
Прежде чем кричать о Граале, надо научиться слушать Тишину.
Посмотри на эту картинку:
Где находишься ты?
Грааль (он же - Тихий Дом) любит Пустоту души и тишину.
Сверху айсберга сразу скатился на дно. Урок с Титаником, однако, также не усвоил.
хе-хе... Вот тут не надо торопить время. Моему любимому тестюшке, который ежедневно пинками гонит меня к Граалю, скоро будет 79 лет. Но, это не мешает ему грозить мне пудовыми кулачищами и сулить немедленное выкидывание меня из квартиры на мороз, если, вдруг, я Грааль-таки не найду.
Спасибо, но, нужно реально оценивать ситуацию и смотреть правде в глаза.
в этом примерно месте я бы все закрыл и на сегодня хватит
Такой вид графиков открыл мне глаза в том, что при одновременной торговле несколькими валютными парами, возникает такое страшное и разрушительное явление, как резонанс. От подобного резонанса, практически, нет защиты, поскольку, свершается за несколько минут на фоне спокойного рынка, как видно из рисунка. Положительной стороной этого эксперимента является то, что, он открыл факт присутствия на рынке наличия резонанса невиданной силы. сметающий любой депозит без видимой причины. Думаю, изучению закономерностей возникновения резонанса, должны быть посвящены обширные исследования на базе работ Теслы. А я ограничусь только тем, что, с Вашей помощью, вживлю этот резонанс в тело советника, выявлявшего этот резонанс. Спасибо Вам за оперативный, уникальный и своевременный, труд. Это надо было додуматься до тандема из 2-х индикаторов, для получения исчерпывающей информации о факте резонанса и причин его порождающих. Низкий Вам поклон, Господин Токман, не зря, значит, я присвоил и назвал, в начале темы, в Вашу честь данный этап исследований рынка, это магия, которую словами не передать. https://www.mql5.com/ru/forum/357540/page10#comment_19756777
Да, я так... Лишь бы тебе в радость было. А на форуме лучше пиши теоретические изыскания. Это у тебя отлично получается, да и деньги за статьи, вроде, плотют.
У меня нет времени для подготовки текста статьи, из=за жестких требований, а главное, не разбираюсь в дебрях процесса подготовки к печати. Раньше мне в этих тонкостях помогал Рош. сейчас и у него дефицит времени, вот, если-бы сами темы напечатали в виде статьи, изъяв ненужные посты и провокационные комментарии, то, было-бы здорово.
У всех прошу прощения, счет слился по неопытности.
вооо, статистика Сигналов верно отработала прогноз, Сигналы удалили твой моник еще тогда, когда ты был на Вершине(ну тебе так казалось), а Сигналы по твоему стилю уже распознали подвох, и снесли все. До тебя этот путь пройден уже был, неоднократно, и что за тяга к удалению критики? Критика дает возможность увидеть то, что асм не видишь, тебе помогают, а ты их ненавидишь.. Так далеко не уедешь, общаться только с поддержкой
типа:
на те вот вам сливатор
сделайте себе статью и сливайте на здоровье
ну-ну....