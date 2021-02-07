Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума? - страница 30

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Evgeniy Chumakov:


Лучше на нескольких.  Я на одной прогнал за один период был профит, а на других стоп аут.

ок, стандарт подойдет ? евра, франк, фунт, ена

 
Iurii Tokman:

он в при клоном возрасте, хочет поделится своими наработками видения рынка
относитесь к этому спокойно, зачем кипишивать

я понял про что вы, но это игра его и портит умы и время других

пусть развлекается на поле для гольфа

 
Iurii Tokman:

ок, стандарт подойдет ? евра, франк, фунт, ена

Да. Может у вас тесты будут положительные.

Вдруг это я криво тестировал (брал индикатор _Forecast_v12 / использовал оригинальный вариант, брал цены Open , и т.д. )

 
Evgeniy Chumakov:

Да. Может у вас тесты будут положительные.

Вдруг это я криво тестировал (брал индикатор _Forecast_v12 / использовал оригинальный вариант, брал цены Open , и т.д. )

завтра посмотрим
я хотел индикатор в советник установить, скорость теста увеличить
но так и не разобрался еще в нем
вот эти вещи, не могу осилить

/***********************************************************/
/*                   Gamma distribution                    */
/***********************************************************/
//  М.Абрамовиц, И.Стиган Справочник по специальным функциям (М: Мир, 1979)

// Вычисляется Gamma(x|a): вероятность того, что случайная величина,
// подчиняющаяся центральному гамма-распределению с параметром 'a', меньше или равна 'x'.

// Для вычисления неполной гамма функции P(a,x) используется ее разложение в ряд Тейлора.

// Для вычисления неполной гамма функции P(a,x) используется ее разложение в цепную дробь Лежандра

настроить сглаженную машку и она будет такие же сигналы давать как индикатор
не вижу сути всех этих изысканных вычислений

 
Iurii Tokman:


настроить сглаженную машку и она будет такие же сигналы давать как индикатор
не вижу сути всех этих изысканных вычислений


Цель была открывать ордер при отклонении от машки на заданное количество пунктов в сторону прогноза индикатора.

 
Iurii Tokman:

завтра посмотрим
я хотел индикатор в советник установить, скорость теста увеличить


_Forecast_v12 отлично переносится в тело советника.  только без property strict иначе в индикаторе вылазит ошибка (там и выход за пределы массива есть в -1 положение)

 
Evgeniy Chumakov:


Цель была открывать ордер при отклонении от машки на заданное количество пунктов в сторону прогноза индикатора.

куда машка смотрит туда и открывать
вверх - бай
вниз - селл


 
Evgeniy Chumakov:


_Forecast_v12 отлично переносится в тело советника.  только без property strict иначе в индикаторе вылазит ошибка (там и выход за пределы массива есть в -1 положение)

дело в том что он там весь не нужен
нужны показания первого и второго бара
соответственно расчет только для них и все

 
Iurii Tokman:


нужны показания первого и второго бара


Не понял, что-то.

 
Evgeniy Chumakov:


Не понял, что-то.

бар № 0 - это текущий бар который формируется
1 - это после него первый назад в историю
и т.д.

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