Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума? - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Лучше на нескольких. Я на одной прогнал за один период был профит, а на других стоп аут.
ок, стандарт подойдет ? евра, франк, фунт, ена
он в при клоном возрасте, хочет поделится своими наработками видения рынка
относитесь к этому спокойно, зачем кипишивать
я понял про что вы, но это игра его и портит умы и время других
пусть развлекается на поле для гольфа
ок, стандарт подойдет ? евра, франк, фунт, ена
Да. Может у вас тесты будут положительные.
Вдруг это я криво тестировал (брал индикатор _Forecast_v12 / использовал оригинальный вариант, брал цены Open , и т.д. )
Да. Может у вас тесты будут положительные.
Вдруг это я криво тестировал (брал индикатор _Forecast_v12 / использовал оригинальный вариант, брал цены Open , и т.д. )
завтра посмотрим
я хотел индикатор в советник установить, скорость теста увеличить
но так и не разобрался еще в нем
вот эти вещи, не могу осилить
настроить сглаженную машку и она будет такие же сигналы давать как индикатор
не вижу сути всех этих изысканных вычислений
настроить сглаженную машку и она будет такие же сигналы давать как индикатор
не вижу сути всех этих изысканных вычислений
Цель была открывать ордер при отклонении от машки на заданное количество пунктов в сторону прогноза индикатора.
завтра посмотрим
я хотел индикатор в советник установить, скорость теста увеличить
_Forecast_v12 отлично переносится в тело советника. только без property strict иначе в индикаторе вылазит ошибка (там и выход за пределы массива есть в -1 положение)
Цель была открывать ордер при отклонении от машки на заданное количество пунктов в сторону прогноза индикатора.
куда машка смотрит туда и открывать
вверх - бай
вниз - селл
_Forecast_v12 отлично переносится в тело советника. только без property strict иначе в индикаторе вылазит ошибка (там и выход за пределы массива есть в -1 положение)
дело в том что он там весь не нужен
нужны показания первого и второго бара
соответственно расчет только для них и все
нужны показания первого и второго бара
Не понял, что-то.
Не понял, что-то.
бар № 0 - это текущий бар который формируется
1 - это после него первый назад в историю
и т.д.