Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума? - страница 27
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достигал максимума по количеству ордеров
брокером установлено 200, в рынке было 203
трал и ТП режет прибыль, эквити не подымается
достигал максимума по количеству ордеров
брокером установлено 200, в рынке было 203
трал и ТП режет прибыль, эквити не подымается
Вот снова работает аксиома: "Не так важен правильный вход в рынок, как выход с него"
Нужны правила выхода
Вот снова работает аксиома: "Не так важен правильный вход в рынок, как выход с него"
Нужны правила выхода
Виталий, ты о чем, на графике робот просто ищет вход для просадки, закрываться по графику и не было места
пару дней назад смотрел входы, почему-то они редкие там были, и робот продал почти внизу и купил на максимуме, и результат 2 сделки висят, гениальная система
Виталий, ты о чем, на графике робот просто ищет вход для просадки, закрываться по графику и не было места
пару дней назад смотрел входы, почему-то они редкие там были, и робот продал почти внизу и купил на максимуме, и результат 2 сделки висят, гениальная система
Для начала, нужно дать трактовку того, что такое максимум/минимум. Нужно понимать, что то, что сейчас максимум, через час может быть совсем не максимумом, а хорошей точкой входа.
Конечно, глядя в историю хорошо видны эти самые максимумы, а вот в онлайне ...
Так что это не стОит так категорично утверждать о входах на максимумах, которые возможно и не максимумы :)
Для начала, нужно дать трактовку того, что такое максимум/минимум. Нужно понимать, что то, что сейчас максимум, через час может быть совсем не максимумом, а хорошей точкой входа.
Конечно, глядя в историю хорошо видны эти самые максимумы, а вот в онлайне ...
Так что это не стОит так категорично утверждать о входах на максимумах, которые возможно и не максимумы :)
график минутный, и по спреду понятно где отобразятся сделки, но там явно робот покупал на вершинах и продавал внизу, и в итоге завис с ними, интересно по какой схемы он тогда выходит в это1й ситуации
график минутный, и по спреду понятно где отобразятся сделки, но там явно робот покупал на вершинах и продавал внизу, и в итоге завис с ними, интересно по какой схемы он тогда выходит в это1й ситуации
Вот и мне интересно с самого начала, какой повод входить в рынок каждую минуту.P.S. при этом не имея правил выхода
скорей всего что он забыл о этой теме
так как ее опустили в низ в другой раздел
Вот снова работает аксиома: "Не так важен правильный вход в рынок, как выход с него"
Нужны правила выхода
п.1 сначала надо подумать про выход, а потом уже входить
п.2 ну и про то что максимум может оказаться минимумом - логично, но мешает "может"
поэтому работает только п.1, а п.2 опять же следствие п.1
п.1 сначала надо подумать про выход, а потом уже входить
п.2 ну и про то что максимум может оказаться минимумом - логично, но мешает "может"
поэтому работает только п.1, а п.2 опять же следствие п.1
вход - от сигнала по индикатору, сигналы есть на каждом баре, вход на каждом баре
первый выход - при обратном сигнале, все закрывается и начинаются ордера по сигналу обратному
(при флете это фиксирование убытков)
второй выход - ТП
это первоначальная стратегия