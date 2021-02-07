Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума? - страница 27

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достигал максимума по количеству ордеров
брокером установлено 200, в рынке было 203

трал и ТП режет прибыль, эквити не подымается



 
Iurii Tokman:

достигал максимума по количеству ордеров
брокером установлено 200, в рынке было 203

трал и ТП режет прибыль, эквити не подымается


Вот снова работает аксиома: "Не так важен правильный вход в рынок, как выход с него"

Нужны правила выхода

 
Vitaly Muzichenko:

Вот снова работает аксиома: "Не так важен правильный вход в рынок, как выход с него"

Нужны правила выхода

Виталий, ты о чем, на графике робот просто ищет вход для просадки, закрываться по графику и не было места

пару дней назад смотрел входы, почему-то они редкие там были, и робот продал почти внизу и купил на максимуме, и результат 2 сделки висят, гениальная система

 
Fast235:

Виталий, ты о чем, на графике робот просто ищет вход для просадки, закрываться по графику и не было места

пару дней назад смотрел входы, почему-то они редкие там были, и робот продал почти внизу и купил на максимуме, и результат 2 сделки висят, гениальная система

Для начала, нужно дать трактовку того, что такое максимум/минимум. Нужно понимать, что то, что сейчас максимум, через час может быть совсем не максимумом, а хорошей точкой входа.

Конечно, глядя в историю хорошо видны эти самые максимумы, а вот в онлайне ...

Так что это не стОит так категорично утверждать о входах на максимумах, которые возможно и не максимумы :)

 
Vitaly Muzichenko:

Для начала, нужно дать трактовку того, что такое максимум/минимум. Нужно понимать, что то, что сейчас максимум, через час может быть совсем не максимумом, а хорошей точкой входа.

Конечно, глядя в историю хорошо видны эти самые максимумы, а вот в онлайне ...

Так что это не стОит так категорично утверждать о входах на максимумах, которые возможно и не максимумы :)

график минутный, и по спреду понятно где отобразятся сделки, но там явно робот покупал на вершинах и продавал внизу, и в итоге завис с ними, интересно по какой схемы он тогда выходит в это1й ситуации

 
Fast235:

график минутный, и по спреду понятно где отобразятся сделки, но там явно робот покупал на вершинах и продавал внизу, и в итоге завис с ними, интересно по какой схемы он тогда выходит в это1й ситуации

Вот и мне интересно с самого начала, какой повод входить в рынок каждую минуту.

P.S. при этом не имея правил выхода
 
нужно автору показать эту тему, может что подскажет
скорей всего что он забыл о этой теме
так как ее опустили в низ в другой раздел
 
Vitaly Muzichenko:

Вот снова работает аксиома: "Не так важен правильный вход в рынок, как выход с него"

Нужны правила выхода

п.1 сначала надо подумать про выход, а потом уже входить

п.2 ну и про то что максимум может оказаться минимумом - логично, но мешает "может"

поэтому работает только п.1, а п.2 опять же следствие п.1

 
Renat Akhtyamov:

п.1 сначала надо подумать про выход, а потом уже входить

п.2 ну и про то что максимум может оказаться минимумом - логично, но мешает "может"

поэтому работает только п.1, а п.2 опять же следствие п.1

вход - от сигнала по индикатору, сигналы есть на каждом баре, вход на каждом баре

первый выход - при обратном сигнале, все закрывается и начинаются ордера по сигналу обратному
(при флете это фиксирование убытков)

второй выход - ТП


это первоначальная стратегия

 
предусмотренный спред сразу убил эту гениальную затею? почти в самый ее момент зарождения?
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