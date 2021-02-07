Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума? - страница 33
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Имеется ввиду предыдущего сигнала?
да, сигнала...
это почти всё так лечится - покупки должны быть снизу, продажи сверху.
тогда можно рулить логикой объёмов
да, сигнала...
это почти всё так лечится - покупки должны быть снизу, продажи сверху.
тогда можно рулить логикой объёмов
Получается у вас пирамидинг недопустим. А усреднение рулит.)
Я был еще на MQL4. 6 лет назад покинул этот форум, но уже тогда Юсуф что-то втирал. Сейчас решил посмотреть "как тут жизнь", оказалось - почти всё тоже самое, но те, кто поумней - покинули форум.
Привет!
Тех, кто поглупее, ушло намного больше. У них вообще выше текучка )
Но в целом наблюдение очень верное.
Получается у вас пирамидинг недопустим. А усреднение рулит.)
ну да...
потому как "продавать за дёшево, а покупать подороже" это довольно странный бизнес :-)
ну да...
потому как "продавать за дёшево, а покупать подороже" это довольно странный бизнес :-)
Кончай отец торговать - сдачу нечем давать :)
после небольших доработок
после небольших доработок
по тренду или противотренд?
ловить развороты это всегда против тренда
ловить развороты это всегда против тренда
А вот когда поймал разворот, то нужно уметь удержать позиции по тренду, а не быстро с них выходить, как это зачастую бывает.
А вот когда поймал разворот, то нужно уметь удержать позиции по тренду, а не быстро с них выходить, как это зачастую бывает.
100% в точку