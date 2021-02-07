Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума? - страница 33

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khorosh:

Имеется ввиду предыдущего сигнала?

да, сигнала...

это почти всё так лечится - покупки должны быть снизу, продажи сверху.

тогда можно рулить логикой объёмов

 
Maxim Kuznetsov:

да, сигнала...

это почти всё так лечится - покупки должны быть снизу, продажи сверху.

тогда можно рулить логикой объёмов

Получается у вас пирамидинг недопустим. А усреднение рулит.)

 
PapaYozh:

Я был еще на MQL4. 6 лет назад покинул этот форум, но уже тогда Юсуф что-то втирал. Сейчас решил посмотреть "как тут жизнь", оказалось - почти всё тоже самое, но те, кто поумней - покинули форум.

Привет!

Тех, кто поглупее, ушло намного больше. У них вообще выше текучка )

Но в целом наблюдение очень верное.

 
khorosh:

Получается у вас пирамидинг недопустим. А усреднение рулит.)

ну да...

потому как "продавать за дёшево, а покупать подороже" это довольно странный бизнес :-)

 
Maxim Kuznetsov:

ну да...

потому как "продавать за дёшево, а покупать подороже" это довольно странный бизнес :-)

Кончай отец торговать - сдачу нечем давать :)

 

после небольших доработок


 
Iurii Tokman:

после небольших доработок

по тренду или противотренд?
 
Renat Akhtyamov:
по тренду или противотренд?

ловить развороты это всегда против тренда

 
Iurii Tokman:

ловить развороты это всегда против тренда

А вот когда поймал разворот, то нужно уметь удержать позиции по тренду, а не быстро с них выходить, как это зачастую бывает.

 
Vitaly Muzichenko:

А вот когда поймал разворот, то нужно уметь удержать позиции по тренду, а не быстро с них выходить, как это зачастую бывает.

100% в точку

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