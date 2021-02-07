Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума? - страница 19
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не каждый брокер с этим согласится
есть ограничения на количество одновременно открытых ордеров
и на количество торговых запросов в единицу времени
практика показала что такие счета брокера блокиру такие счета брокера блокируют ют
Примечательно, что, не только " не каждый брокер с этим согласится ", а всячески рекомендует своим клиентам, где это возможно, как лучший способ применения автоматической торговли, примененной здесь, ссылаясь на ресурс компании MetaQuotes https://www.mql5.com/ru/users/metaquotes, и на индикатор " ******", созданной в недрах и размещенной в кодрбазе этой компании, тем самым, исключив эту проблему из повестки трейдеров и практически нет " ограничения на количество одновременно открытых ордеров ". как при моно-инструментальной, так и поли-инструментальной, способов ведения процесса торговли и данный эксперимент показал, что, не каждый брокер предъявляет строгие "ограничения на количество одновременно открытых ордеров " и не каждый из них такие счета блокируют, но, действительно, были претензии "на количество торговых запросов в единицу времени".
Вы можете прислать Excel файл c этими расчетами?
Обратитесь, пожалуйста, к Роману https://www.mql5.com/ru/forum/357540/page14#comment_19765718
Конечно же решит, позиция будет одна таки в рынке, совокупная.В идеале вообще этим ботом торговать в виртуальном хеджинговом окружении, а в рынок выводить совокупную позицию на неттинговый счёт.
Расскажите, пожалуйста, схематично, как Вы представляете "этим ботом торговать в виртуальном хеджинговом окружении, а в рынок выводить совокупную позицию на неттинговый счёт".
Сейчас АТС пытается восстановить ситуацию после разрушительного удара резонанса на рынке, с остатками средств в 1,3 цента и балансом 1,5 цента, всего сотней ордеров на 7-ми инструментах на ТФ м1 и Д1. Результаты попытки восстановления:
Сейчас АТС пытается восстановить ситуацию после разрушительного удара резонанса на рынке, с остатками средств в 1,3 цента и балансом 1,5 цента, всего сотней ордеров на 7-ми инструментах на ТФ м1 и Д1. Сохранил картинку на ресурсе МКЛ5, как рекомендует терминал, где теперь ее найти? Подскажите, пожалуйста.
в настаройках профиля поставь галку, публиковать скриншоты на своей стене, после все скрины будут отображаться на твоей стене под профилем
Сейчас АТС пытается восстановить ситуацию после разрушительного удара резонанса на рынке, с остатками средств в 1,3 цента и балансом 1,5 цента, всего сотней ордеров на 7-ми инструментах на ТФ м1 и Д1. Сохранил картинку на ресурсе МКЛ5, как рекомендует терминал, где теперь ее найти? Подскажите, пожалуйста.
в профиле вкладка графики
Расскажите, пожалуйста, схематично, как Вы представляете "этим ботом торговать в виртуальном хеджинговом окружении, а в рынок выводить совокупную позицию на неттинговый счёт".
Это проще, чем могло подуматься, но разбираться в тонкостях настройки Вам придется самому, либо же просить помощи у автора библиотеки.
Ваш вариант это п.10 из описания:
10. Запуск Hedge-ТС на Netting-счете. Все ТС запускаются в Hedge-виртуальном окружении. Netting-реальное окружение только синхронизируется с виртуальным.
т.е. по факту и происходит именно то, о чём я Вам писал ранее - бот будет торговать в хэджинговом виртуальном окружении, а совокупная открытая позиция будет торговаться уже на реальном неттинговом счёте
Сейчас АТС пытается восстановить ситуацию после разрушительного удара резонанса на рынке, с остатками средств в 1,3 цента и балансом 1,5 цента, всего сотней ордеров на 7-ми инструментах на ТФ м1 и Д1. Результаты попытки восстановления:
Не надоело морочить всем голову? Ну ты дед уже, а как ребенок
Ожидал такую реакцию от тебя, сынок, исправлюсь. Ты мог-бы пройти мимо. Алготрейдинг не для тебя.
вооо, статистика Сигналов верно отработала прогноз, Сигналы удалили твой моник еще тогда, когда ты был на Вершине(ну тебе так казалось), а Сигналы по твоему стилю уже распознали подвох, и снесли все. До тебя этот путь пройден уже был, неоднократно, и что за тяга к удалению критики? Критика дает возможность увидеть то, что асм не видишь, тебе помогают, а ты их ненавидишь.. Так далеко не уедешь, общаться только с поддержкой
Сколько злости в этих высказываниях, от чего, волосы становятся дыбом, странно, как я не смог Вас раскусить своевременно, когда поверил в Вашу искренность https://www.mql5.com/ru/forum/357540#comment_19645150, https://www.mql5.com/ru/forum/357540/page5#comment_19699921 , https://www.mql5.com/ru/forum/357540/page7#comment_19717942Объединились с такими провокаторами как https://www.mql5.com/ru/forum/357540/page5#comment_19700497 и https://www.mql5.com/ru/forum/357540/page9#comment_19736600 https://www.mql5.com/ru/forum/357540/page16#comment_19803874, https://www.mql5.com/ru/forum/357540/page16#comment_19802135 по моему, Вы одно и то-же лицо и являетесь клоном, иначе, как вы-бы знали о том, что я обратился в поддержку? Я на вас не жаловался в поддержку.Логически следует, что, Вы , действительно, являетесь. по крайней мере, этого участника форума https://www.mql5.com/ru/users/igann. Наверняка, Вас забанят навечно, согласно правилам форума. Мне жаль Вас, если не сказать жестче!