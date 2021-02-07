Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума? - страница 19

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Iurii Tokman:

не каждый брокер с этим согласится
есть ограничения на количество одновременно открытых ордеров
и на количество торговых запросов в единицу времени
практика показала что такие счета брокера блокиру такие счета брокера блокируют ют

Примечательно, что, не только " не каждый брокер с этим согласится ", а всячески рекомендует своим клиентам, где это возможно, как лучший способ применения автоматической торговли, примененной здесь, ссылаясь на ресурс  компании MetaQuotes https://www.mql5.com/ru/users/metaquotes, и на индикатор " ******", созданной в недрах и размещенной в кодрбазе этой компании, тем самым, исключив эту проблему из повестки трейдеров и практически нет " ограничения на количество одновременно открытых ордеров ". как при моно-инструментальной, так и  поли-инструментальной, способов ведения процесса торговли и данный эксперимент показал, что, не каждый брокер предъявляет строгие "ограничения на количество одновременно открытых ордеров " и не каждый из них  такие счета  блокируют, но, действительно, были претензии "на количество торговых запросов в единицу времени".


MetaQuotes
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Профиль трейдера
 
Evgeni Gavrilovi:

Вы можете прислать Excel файл c этими расчетами?

Обратитесь, пожалуйста, к Роману https://www.mql5.com/ru/forum/357540/page14#comment_19765718

Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума?
Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума?
  • 2020.12.16
  • www.mql5.com
Торговля ведется на ВПС наа EUR/USD постоянным лотом 0,01, депозитом 60 у.е...
 
Aleksandr Volotko:

Конечно же решит, позиция будет одна таки в рынке, совокупная.

В идеале вообще этим ботом торговать в виртуальном хеджинговом окружении, а в рынок выводить совокупную позицию на неттинговый счёт.

Расскажите, пожалуйста, схематично, как Вы представляете "этим ботом торговать в виртуальном хеджинговом окружении, а в рынок выводить совокупную позицию на неттинговый счёт".

 

Сейчас АТС пытается восстановить ситуацию после разрушительного удара резонанса на рынке, с остатками средств в 1,3 цента и балансом  1,5 цента, всего сотней ордеров на 7-ми инструментах на ТФ м1 и Д1. Результаты попытки восстановления: 


Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -103.79 Floating P/L: -1.58 Margin: 7.00
Balance: 1 956.61 Equity: 1 955.03 Free Margin: 1 948.03
 
Details:
Gross Profit: 47.60 Gross Loss: 151.39 Total Net Profit: -103.79
Profit Factor: 0.31 Expected Payoff: -0.71  
Absolute Drawdown: 143.78 Maximal Drawdown: 143.78 (6.98%) Relative Drawdown: 6.98% (143.78)
 
Total Trades: 147 Short Positions (won %): 57 (82.46%) Long Positions (won %): 90 (68.89%)
Profit Trades (% of total): 109 (74.15%) Loss trades (% of total): 38 (25.85%)
Largest profit trade: 2.12 loss trade: -142.13
Average profit trade: 0.44 loss trade: -3.98
Maximum consecutive wins ($): 32 (14.56) consecutive losses ($): 7 (-2.60)
Maximal consecutive profit (count): 14.56 (32) consecutive loss (count): -142.13 (1)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses:
 
Yousufkhodja Sultonov:
Сейчас АТС пытается восстановить ситуацию после разрушительного удара резонанса на рынке, с остатками средств в 1,3 цента и балансом  1,5 цента, всего сотней ордеров на 7-ми инструментах на ТФ м1 и Д1. Сохранил картинку на ресурсе МКЛ5, как рекомендует терминал, где теперь ее найти? Подскажите, пожалуйста.

в настаройках профиля поставь галку, публиковать скриншоты на своей стене, после все скрины будут отображаться на твоей стене под профилем

 
Yousufkhodja Sultonov:
Сейчас АТС пытается восстановить ситуацию после разрушительного удара резонанса на рынке, с остатками средств в 1,3 цента и балансом  1,5 цента, всего сотней ордеров на 7-ми инструментах на ТФ м1 и Д1. Сохранил картинку на ресурсе МКЛ5, как рекомендует терминал, где теперь ее найти? Подскажите, пожалуйста.

в профиле вкладка графики


[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

Расскажите, пожалуйста, схематично, как Вы представляете "этим ботом торговать в виртуальном хеджинговом окружении, а в рынок выводить совокупную позицию на неттинговый счёт".

Это проще, чем могло подуматься, но разбираться в тонкостях настройки Вам придется самому, либо же просить помощи у автора библиотеки.

Ваш вариант это п.10 из описания:

10. Запуск Hedge-ТС на Netting-счете.  Все ТС запускаются в Hedge-виртуальном окружении. Netting-реальное окружение только синхронизируется с виртуальным.

т.е. по факту и происходит именно то, о чём я Вам писал ранее - бот будет торговать в хэджинговом виртуальном окружении, а совокупная открытая позиция будет торговаться уже на реальном неттинговом счёте

Virtual
Virtual
  • www.mql5.com
Виртуальное торговое окружение
[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

Сейчас АТС пытается восстановить ситуацию после разрушительного удара резонанса на рынке, с остатками средств в 1,3 цента и балансом  1,5 цента, всего сотней ордеров на 7-ми инструментах на ТФ м1 и Д1. Результаты попытки восстановления: 


Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -103.79 Floating P/L: -1.58 Margin: 7.00
Balance: 1 956.61 Equity: 1 955.03 Free Margin: 1 948.03
 
Details:
Gross Profit: 47.60 Gross Loss: 151.39 Total Net Profit: -103.79
Profit Factor: 0.31 Expected Payoff: -0.71  
Absolute Drawdown: 143.78 Maximal Drawdown: 143.78 (6.98%) Relative Drawdown: 6.98% (143.78)
 
Total Trades: 147 Short Positions (won %): 57 (82.46%) Long Positions (won %): 90 (68.89%)
Profit Trades (% of total): 109 (74.15%) Loss trades (% of total): 38 (25.85%)
Largest profit trade: 2.12 loss trade: -142.13
Average profit trade: 0.44 loss trade: -3.98
Maximum consecutive wins ($): 32 (14.56) consecutive losses ($): 7 (-2.60)
Maximal consecutive profit (count): 14.56 (32) consecutive loss (count): -142.13 (1)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses:
Не надоело морочить всем голову? Ну ты дед уже, а как ребенок
 
Vladimir Baskakov:
Не надоело морочить всем голову? Ну ты дед уже, а как ребенок

Ожидал такую реакцию от тебя, сынок, исправлюсь. Ты мог-бы пройти мимо. Алготрейдинг не для тебя.

 

вооо, статистика Сигналов верно отработала прогноз, Сигналы удалили твой моник еще тогда, когда ты был на Вершине(ну тебе так казалось), а Сигналы по твоему стилю уже распознали подвох, и снесли все. До тебя этот путь пройден уже был, неоднократно, и что за тяга к удалению критики? Критика дает возможность увидеть то, что асм не видишь, тебе помогают, а ты их ненавидишь.. Так далеко не уедешь, общаться только с поддержкой

Сколько злости в этих высказываниях, от чего, волосы становятся дыбом, странно, как я не смог Вас раскусить своевременно, когда поверил  в Вашу искренность https://www.mql5.com/ru/forum/357540#comment_19645150https://www.mql5.com/ru/forum/357540/page5#comment_19699921 , https://www.mql5.com/ru/forum/357540/page7#comment_19717942  

Объединились с такими провокаторами как https://www.mql5.com/ru/forum/357540/page5#comment_19700497 и https://www.mql5.com/ru/forum/357540/page9#comment_19736600  https://www.mql5.com/ru/forum/357540/page16#comment_19803874https://www.mql5.com/ru/forum/357540/page16#comment_19802135 по моему, Вы одно и то-же лицо и являетесь клоном, иначе, как вы-бы знали о том, что я обратился в поддержку?  Я на вас не жаловался в поддержку.Логически следует, что, Вы , действительно, являетесь. по крайней мере, этого участника форума https://www.mql5.com/ru/users/igann. Наверняка, Вас забанят навечно, согласно правилам форума. Мне жаль Вас, если не сказать жестче!
Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума?
Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума?
  • 2020.12.09
  • www.mql5.com
Торговля ведется на ВПС наа EUR/USD постоянным лотом 0,01, депозитом 60 у.е...
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