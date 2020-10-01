Как определить сжатие? - страница 11
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Вот примерно так думают и работают 95% всех трейдеров... Ожидать положительного результата - не приходится... Одни МЕЧТАТЕЛИ и экстрасенсы!?!
Есть причина, есть следствие. Как еще можно анализировать и принимать решения? Почему вы в один момент покупаете, а в другой продаете?
Есть причина, есть следствие.
Ну кто Вам сказал, что за причиной ОБЯЗАТЕЛЬНО будет именно такое СЛЕДСТВИЕ?...
Это всего лишь Ваши ХОТЕЛКИ...
Но МЕЧТАТЬ на форексе - сильно разорительно!
Ну кто Вам сказал, что за причиной ОБЯЗАТЕЛЬНО будет именно такое СЛЕДСТВИЕ?...
Это всего лишь Ваши ХОТЕЛКИ...
Но МЕЧТАТЬ на форексе - сильно разорительно!
Да какие хотелки? Формулируется гипотеза, затем она проверяется на практике, если выясняется, что гипотеза работает, то на этом основании уже ведется торговля.
Я знаю, что вероятность такого следствия выше, чем другого. Проверил и убедился потому что.
Можете по существу ответить? Вы покупаете по какой причине? Потому что ждете, что цена вырастет? Или потому что ждете, что пшеница взойдет или одежда достирается? Шизофрения какая-то пошла.
Можете по существу ответить? Вы покупаете по какой причине?
Я Вам уже ответил...
Если начнете работать в стиле "Советник", без Ваших "гипотез", то Ваши результаты увеличатся в лучшую сторону на порядок..., а может и больше...
Ну если создатель-программмист заложил, то строит, вот пробьет этот фрактал и цена как полетит вверх, тогда открою BAY. Даже если тейкпрофита нет, есть прогноз, что движение перекроет спред и еще на хлеб с маслом останеться. У меня ничего подобного нет, написав условие открытия сделки BAY или SHell я, а значит и робот и близко не предполагал куда там и с какой вероятностью и на какое расстояние она пойдет. Хтож ее знает то. Да вообщем то и без разницы, главное чтобы куда нибудь да пошла,вот на прямой линии зарабатывать пока не научился.
Могу вот такую штуку еще прикольную сообщить - легко в своей программе могу поменять условия BAY и SHELL и ровным счетам ничего не изменится :))) Я так делал. По истечении некоторого времени, на серии этих сделок. Не открывает робот сделку BAY потому что предполагает, что цена пойдет вверх. Совсем другие там предположения. Точнее для каждой отдельной сделки их вообще нет, это ничто. А для серии уже не предположения и не прогноз, а кое что о графиках я точно знаю. Что уж там прогнозировать то.
Короче говоря вопрос был про сужающийся треугольник (сжатие).
Ну чо могу сказать?
Вопрос хороший
но ответ уже прозвучал по моему
https://www.mql5.com/ru/forum/351043/page7#comment_18259513
но не могу понять каким образом у продажи может быть тейк и выше и ниже цены одновременно?
;)
Короче говоря вопрос был про сужающийся треугольник (сжатие).
Ну чо могу сказать?
Вопрос хороший
но ответ уже прозвучал по моему
https://www.mql5.com/ru/forum/351043/page7#comment_18259513
но не могу понять каким образом у продажи может быть тейк и выше и ниже цены одновременно?
;)
Куда пойдем?