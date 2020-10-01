Как определить сжатие? - страница 12

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Алексей Тарабанов:
КК

Куда пойдем? 

Спроси у дочи
 
Vladimir Baskakov:
Это был пример, схема, все надо разжёвывать что ли. Где там сказано про продажи? Мозг включай иногда

разжевывать?

ты этой веткой вопрос задал, что то рассказываешь на 10-ой странице или понтуешься?

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Renat Akhtyamov:

разжевывать?

ты этой веткой вопрос задал, что то рассказываешь на 10-ой странице или понтуешься?

Собери остатки сознания и перечитай ветку
 
Vladimir Baskakov:
Собери остатки сознания и перечитай ветку
так ты сначала расскажи от и до одним постом, потестим
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Renat Akhtyamov:
так ты сначала расскажи от и до одним постом, потестим
Ты точно куку
 
Vladimir Baskakov:
Это был пример, схема, все надо разжёвывать что ли. Где там сказано про продажи? Мозг включай иногда
Это :-) похоже на рис вход на пробой вверх? Тейк линия нижняя, просто с "архива" висит, правельно?
Мозг выключен щас... :-)
 

+

 
Iurii Tokman:

+

ООООО! Вы, легенда, по Вашим работам и прочему....
Пока прямоугольники цветные и цена в них не понятна... :-)
 
Vladimir Baskakov:
Ты точно куку

ну чо, прикончили твою радость

два раза сработало "сжатие"

а на третий счет твой прокукурекал и .... ливанулся

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

ну чо, прикончили твою радость

два раза сработало "сжатие"

а на третий счет твой прокукурекал и .... ливанулся

Кури поменьше Леха:)
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