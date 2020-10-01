Как определить сжатие? - страница 12
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КК
Куда пойдем?
Это был пример, схема, все надо разжёвывать что ли. Где там сказано про продажи? Мозг включай иногда
разжевывать?
ты этой веткой вопрос задал, что то рассказываешь на 10-ой странице или понтуешься?
разжевывать?
ты этой веткой вопрос задал, что то рассказываешь на 10-ой странице или понтуешься?
Собери остатки сознания и перечитай ветку
так ты сначала расскажи от и до одним постом, потестим
Это был пример, схема, все надо разжёвывать что ли. Где там сказано про продажи? Мозг включай иногда
+
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Ты точно куку
ну чо, прикончили твою радость
два раза сработало "сжатие"
а на третий счет твой прокукурекал и .... ливанулся
ну чо, прикончили твою радость
два раза сработало "сжатие"
а на третий счет твой прокукурекал и .... ливанулся