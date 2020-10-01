Как определить сжатие? - страница 4

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Aleksey Nikolayev:

Модифицированное СБ (с волатильностью периодически зависящей от времени) - коварная вещь. Как и на исходном СБ заработать на нём невозможно (разве что, чисто теоретически, можно на опционах), но оно вполне может "рисовать" нечто похожее на сезонные закономерности.

Я же говорю, стандартный индикатор, никаких сб и тому подобное ахинеи
 
Vladimir Baskakov:
Я же говорю, стандартный индикатор, никаких сб и тому подобное ахинеи

ATR со сдвигом на сутки минус полпериода ATR. Показания сравниваем с текущим размером свечей. 

 
Vladimir Baskakov:
Не секрет, что лучшая точка входа на сжатии рынка в преддверии сильного движения.

Заблуждение!..., в том , что это " лучшая точка входа"...

Это - самая ОПАСНАЯ точка входа!  Никто не знает , какое НАПРАВЛЕНИЕ движения будет в этих точках - 50/50...

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Serqey Nikitin:

Заблуждение!..., в том , что это " лучшая точка входа"...

Это - самая ОПАСНАЯ точка входа!  Никто не знает , какое НАПРАВЛЕНИЕ движения будет в этих точках - 50/50...

Ты точно не знаешь
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О, Владимир ветку открыл? Молодец!

Я так понял сжатие - это временное затишье в движении цены? Если речь об этом, то я заметил два варианта такого спокойствия:

-первый, это  когда цена зажата между уровнями, и двигается от одного к другому:


-и второй, когда цена постоянно пересекает уровень, как бы елозит по нему туда сюда:

 

Второй вариант случается чаще. То ли кто-то позицию набирает, провоцируя других игроков, то ли ещё что

 
Vladimir Baskakov:
Я же говорю, стандартный индикатор, никаких сб и тому подобное ахинеи

ЗигЗаг показывает волатильность без учета количества свечей, т.е. не имеет периода

но если отбросить ночной флет, т.к. там валотильность очень мала, то думаю даже ЗигЗаг не нужен

достаточно будет цены открытия дня и посмотреть  какой диапазон от цены открытия дня будет соответствовать Вашему видению "сжатия"

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Как определить сжатие? 
По чуйке!

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gobirzharf:
Как определить сжатие? 
По чуйке!

величина размаха цены за определённое время

 
Vladimir Baskakov:
Ты точно не знаешь

Дело не в том, кто из нас экстрасенс и видит БУДУЩЕЕ...

Просто в этой ситуации  риски ОЧЕНЬ ВЫСОКИЕ...

Желательно такие точки вообще нужно пропускать, пока трендовые индикаторы не дадут ОДНОЗНАЧНУЮ картину по НАПРАВЛЕНИЮ движения пары.

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Как определить, когда разжатие будет? 
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