Как определить сжатие? - страница 5

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gobirzharf:
когда разжатие будет? 

Можно подозревать, что это будет ночью. Больше не знаю.

 
gobirzharf:
Как определить, когда разжатие будет? 

когда, как раз, и не интересно - выставите отложку и закройте терминал

интересен вопрос - куда

;)

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Igor Makanu:

когда, как раз, и не интересно - выставите отложку и закройте терминал

интересен вопрос - куда

;)

Против, как обычно. 
 
Aleksey Masterov:
Не жесковато? :-)

ПС эээээ-хххх, 7 страничек набомбить бы еще, чтоб правда-матка наружу пошла.... :-)

Ну надо же хоть какой-то вклад до десяти страниц сделать...

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Плохо прочитал, не сжатие.

Разжатие вообще не известно куда и когда. Живём в полной неопределённости. Как жить-то дальше 

 
Aleksei Stepanenko:


Разжатие вообще не известно куда и когда. Живём в полной неопределённости. Как жить-то дальше 


Если хотя бы знать когда (допустим вот сейчас со следующего бара начнётся), то с большей вероятностью движение будет от средней.

 
Vladimir Baskakov:
Я же говорю

Говорите, конечно - кто вам мешает. Но и вы не мешайте другим говорить.

 
Evgeniy Chumakov:


Если хотя бы знать когда (допустим вот сейчас со следующего бара начнётся), то с большей вероятностью движение будет от средней.

это старая методика прогноза будущей цены, и она даже работает: или цена к МА идет или МА к цене.... жаль, что это знание профита не дает

 
Dmitry Fedoseev:

Ну надо же хоть какой-то вклад до десяти страниц сделать...

Дима, ты выражения то подбирай. Думай прежде чем написать.
Залетел в ветку, и сразу с оскорблений, не хорошо.

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Roman:

Дима, ты выражения то подбирай. Думай прежде чем написать.
Залетел в ветку, и сразу с оскорблений, не хорошо.

Для него это нормально, мозг случайно блуждает часто
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