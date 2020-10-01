Как определить сжатие? - страница 5
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когда разжатие будет?
Можно подозревать, что это будет ночью. Больше не знаю.
Как определить, когда разжатие будет?
когда, как раз, и не интересно - выставите отложку и закройте терминал
интересен вопрос - куда
;)
когда, как раз, и не интересно - выставите отложку и закройте терминал
интересен вопрос - куда
;)
Не жесковато? :-)
Ну надо же хоть какой-то вклад до десяти страниц сделать...
Плохо прочитал, не сжатие.
Разжатие вообще не известно куда и когда. Живём в полной неопределённости. Как жить-то дальше
Разжатие вообще не известно куда и когда. Живём в полной неопределённости. Как жить-то дальше
Если хотя бы знать когда (допустим вот сейчас со следующего бара начнётся), то с большей вероятностью движение будет от средней.
Я же говорю
Говорите, конечно - кто вам мешает. Но и вы не мешайте другим говорить.
Если хотя бы знать когда (допустим вот сейчас со следующего бара начнётся), то с большей вероятностью движение будет от средней.
это старая методика прогноза будущей цены, и она даже работает: или цена к МА идет или МА к цене.... жаль, что это знание профита не дает
Ну надо же хоть какой-то вклад до десяти страниц сделать...
Дима, ты выражения то подбирай. Думай прежде чем написать.
Залетел в ветку, и сразу с оскорблений, не хорошо.
Дима, ты выражения то подбирай. Думай прежде чем написать.
Залетел в ветку, и сразу с оскорблений, не хорошо.