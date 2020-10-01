Как определить сжатие? - страница 13
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Кури поменьше Леха:)
у меня прога курит
не парюсь уже с июня
все норм
у меня прога курит
не парюсь уже с июня
все норм
Кури поменьше Леха:)
Он Ренат.
Он Ренат.
я уже не обращаю внимания, т.к. потерял счет его слитым сигналам
выдавливаю из себя последние штрихи, надеюсь тебе будет интересно:
https://www.mql5.com/ru/forum/348932/page68#comment_18342511
Он Ренат.
Мне Саня без разницы
Как скажешь, Вася.
Полагаю, интереса ради, надо проверить на тестере это сжатие. Начать можно с такой формализации:
При пробитии (показано на рисунке) ценой P уровня P2 вход вверх со стоп-лоссом P3 и тейк-профитом P4. Это не совсем то же, что предлагает ТС, но для начальной оценки идеи вполне подойдёт.
Полагаю, интереса ради, надо проверить на тестере это сжатие. Начать можно с такой формализации:
При пробитии (показано на рисунке) ценой P уровня P2 вход вверх со стоп-лоссом P3 и тейк-профитом P4. Это не совсем то же, что предлагает ТС, но для начальной оценки идеи вполне подойдёт.
И какой индикатор это показывает?
"Змейка" - по сути, это просто массив не пробитых вершин. Наверное придётся добавить условие типа |P1-P2|>0.5*|P2-P3| and |P3-P2|>0.5*|P4-P3| для похожести на "сжатие".
А почему за P3?
Проще формализовать
За экстремумом любой дурак стоп может поставить (с) Paukas Поставьте стоп перед P1 :)))) Пусть Кукел ахренеет :)))
Спасибо что предупредили! Не знал что Кукл и тестирование отслеживает)