Как определить сжатие? - страница 13

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Vladimir Baskakov:
Кури поменьше Леха:)

у меня прога курит

не парюсь уже с июня

все норм

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

у меня прога курит

не парюсь уже с июня

все норм

На словах
 
Vladimir Baskakov:
Кури поменьше Леха:)

Он Ренат. 

 
Алексей Тарабанов:

Он Ренат. 

я уже не обращаю внимания, т.к. потерял счет его слитым сигналам

выдавливаю из себя последние штрихи, надеюсь тебе будет интересно:

https://www.mql5.com/ru/forum/348932/page68#comment_18342511

Как брать гигантскую прибыль на форексе?
Как брать гигантскую прибыль на форексе?
  • 2020.09.18
  • www.mql5.com
Мои прибыли маленькие, от этого мой депозит или стоит на месте или тает, а я хочу гигантскую прибыль получать...
[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Он Ренат. 

Мне Саня без разницы
 
Vladimir Baskakov:
Мне Саня без разницы

Как скажешь, Вася. 

 

Полагаю, интереса ради, надо проверить на тестере это сжатие. Начать можно с такой формализации:

zs

При пробитии (показано на рисунке) ценой P уровня P2 вход вверх со стоп-лоссом P3 и тейк-профитом P4. Это не совсем то же, что предлагает ТС, но для начальной оценки идеи вполне подойдёт.

 
А почему  за  P3?    За экстремумом  любой дурак стоп может поставить (с) Paukas   Поставьте стоп перед P1 :))))   Пусть Кукел ахренеет :)))   
[Удален]  
Aleksey Nikolayev:

Полагаю, интереса ради, надо проверить на тестере это сжатие. Начать можно с такой формализации:


При пробитии (показано на рисунке) ценой P уровня P2 вход вверх со стоп-лоссом P3 и тейк-профитом P4. Это не совсем то же, что предлагает ТС, но для начальной оценки идеи вполне подойдёт.

И какой индикатор это показывает?
 
Vladimir Baskakov:
И какой индикатор это показывает?

"Змейка" - по сути, это просто массив не пробитых вершин. Наверное придётся добавить условие типа |P1-P2|>0.5*|P2-P3| and  |P3-P2|>0.5*|P4-P3| для похожести на "сжатие".

Wizard2018:
А почему  за  P3?  

Проще формализовать

Wizard2018:
За экстремумом  любой дурак стоп может поставить (с) Paukas   Поставьте стоп перед P1 :))))   Пусть Кукел ахренеет :)))   

Спасибо что предупредили! Не знал что Кукл и тестирование отслеживает)

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