Как определить сжатие? - страница 14

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Aleksey Nikolayev:

Полагаю, интереса ради, надо проверить на тестере это сжатие. Начать можно с такой формализации:


При пробитии (показано на рисунке) ценой P уровня P2 вход вверх со стоп-лоссом P3 и тейк-профитом P4. Это не совсем то же, что предлагает ТС, но для начальной оценки идеи вполне подойдёт.

Практически грааль)

тест

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