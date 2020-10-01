Как определить сжатие? - страница 14
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Полагаю, интереса ради, надо проверить на тестере это сжатие. Начать можно с такой формализации:
При пробитии (показано на рисунке) ценой P уровня P2 вход вверх со стоп-лоссом P3 и тейк-профитом P4. Это не совсем то же, что предлагает ТС, но для начальной оценки идеи вполне подойдёт.
Практически грааль)