Как определить сжатие?

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Не секрет, что лучшая точка входа на сжатии рынка в преддверии сильного движения. Как вы определяете этот момент? Мой ответ на десятой странице
 
Vladimir Baskakov:
Не секрет, что лучшая точка входа на сжатии рынка в преддверии сильного движения. Как вы определяете этот момент? Мой ответ на десятой странице

Ждем с нетерпением десятой страницы. 

 
Vladimir Baskakov:
Не секрет, что лучшая точка входа на сжатии рынка в преддверии сильного движения. Как вы определяете этот момент? Мой ответ на десятой странице
Шеф, сжатие - это флет, я правильно понял?
 

Вам с точки зрения математики?

Элементарно.

Находите среднюю и считаете от нее СКО.

Считаете плотность СКО, и сравниваете ее с историческими СКО (средними, максимальными...)


На счет лучшей точки не уверен, это если знаешь направление, а если нет?

 
Denis Vasyutin:

Вам с точки зрения математики?

Элементарно.

Находите среднюю и считаете от нее СКО.

Считаете плотность СКО, и сравниваете ее с историческими СКО (средними, максимальными...)


На счет лучшей точки не уверен, это если знаешь направление, а если нет?

жесткий ответ. но он крут

очень хороший совет для начала

 
Denis Vasyutin:

Вам с точки зрения математики?

Элементарно.

Находите среднюю и считаете от нее СКО.

Считаете плотность СКО, и сравниваете ее с историческими СКО (средними, максимальными...)


На счет лучшей точки не уверен, это если знаешь направление, а если нет?

Вы описали индикатор Боллинджера, я тоже о нём подумал ))
Когда сужается максимально, жди движ. 

 
Roman:

Вы описали индикатор Боллинджера, я тоже о нём подумал ))
Когда сужается максимально, жди движ. 

неееее ;)
 
Renat Akhtyamov:
неееее ;)

Тебе как всегда в картинках надо пояснять ))
То что описал Денис, это тоже самое.

bb

 
Roman:

Тебе как всегда в картинках надо пояснять ))
То что описал Денис, это тоже самое.

ха ха

на 10-ой увидишь бабочек

я конечно могу показать, спрогнозить и объяснить сжатие, но не хочу заморачивать людей низкопрофитной чепухой
 
Renat Akhtyamov:

ха ха

на 10-ой увидишь бабочек

я конечно могу показать, спрогнозить и объяснить сжатие, но не хочу заморачивать людей низкопрофитной чепухой

Вся классика работает по сей день )) Если её правильно использовать.
И бабочки работают тоже, особенно на пятой волне, с 50% возвратом.
Я этим не пользуюсь, так вспомнились былые времена ))
Был вопрос про сжатие, ББ его и показывает. 

 
Roman:

Вся классика работает по сей день )) Если её правильно использовать.
И бабочки работают тоже, особенно на пятой волне, с 50% возвратом.
Я этим не пользуюсь, так вспомнились былые времена ))
Был вопрос про сжатие, ББ его и показывает. 

Ром, ББ постфактум

говорил же ж тебе по секрету

одна свеча на все и не надо репку ломать...

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