Как определить сжатие?
Не секрет, что лучшая точка входа на сжатии рынка в преддверии сильного движения. Как вы определяете этот момент? Мой ответ на десятой странице
Ждем с нетерпением десятой страницы.
Не секрет, что лучшая точка входа на сжатии рынка в преддверии сильного движения. Как вы определяете этот момент? Мой ответ на десятой странице
Вам с точки зрения математики?
Элементарно.
Находите среднюю и считаете от нее СКО.
Считаете плотность СКО, и сравниваете ее с историческими СКО (средними, максимальными...)
На счет лучшей точки не уверен, это если знаешь направление, а если нет?
Вам с точки зрения математики?
Элементарно.
Находите среднюю и считаете от нее СКО.
Считаете плотность СКО, и сравниваете ее с историческими СКО (средними, максимальными...)
На счет лучшей точки не уверен, это если знаешь направление, а если нет?
жесткий ответ. но он крут
очень хороший совет для начала
Вам с точки зрения математики?
Элементарно.
Находите среднюю и считаете от нее СКО.
Считаете плотность СКО, и сравниваете ее с историческими СКО (средними, максимальными...)
На счет лучшей точки не уверен, это если знаешь направление, а если нет?
Вы описали индикатор Боллинджера, я тоже о нём подумал ))
Когда сужается максимально, жди движ.
Вы описали индикатор Боллинджера, я тоже о нём подумал ))
Когда сужается максимально, жди движ.
Тебе как всегда в картинках надо пояснять ))
То что описал Денис, это тоже самое.
ха ха
на 10-ой увидишь бабочек
ха ха
на 10-ой увидишь бабочек
Вся классика работает по сей день )) Если её правильно использовать.
И бабочки работают тоже, особенно на пятой волне, с 50% возвратом.
Я этим не пользуюсь, так вспомнились былые времена ))
Был вопрос про сжатие, ББ его и показывает.
Вся классика работает по сей день )) Если её правильно использовать.
И бабочки работают тоже, особенно на пятой волне, с 50% возвратом.
Я этим не пользуюсь, так вспомнились былые времена ))
Был вопрос про сжатие, ББ его и показывает.
Ром, ББ постфактум
говорил же ж тебе по секрету
одна свеча на все и не надо репку ломать...
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