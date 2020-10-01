Как определить сжатие? - страница 6

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Renat Akhtyamov:

Вобщем, кончаем троллинг и вот:

сжатие за период Т = А/В

Да, тоже вариант.
Хай лоу за период, разница или отношение будет показывать некую величину.

 
Если как заявляет топик стартер речь идет об обычном индикаторе, то пока ничего на ум такого не пришло, как первое, что это болленджер - ББ, там, плюсом, какие-нибудь трактовки и плюшки к нему... :-)
[Удален]  
Roman:

Хай лоу за период, разница или отношение будет показывать некую величину.

Мне тоже так кажется.

И лучше разность в пунктах, потому что отношение плохо описывает ситуацию. Ведь 90/100 == 270/300, а реальный рендж 100-90 != 300-270.

Десять пунктов и тридцать

 
Vladimir Baskakov:
Мимо все. Сжатие   и точка входа определяется одним стандартным индикатором

Вы вначале определитесь с понятиями и дайте их точную формулировку

1) сжатие

2) сильное движение

3) лучшая точка

В зависимости от этого ответ будет разным.

А пока все - пойди туда не знаю куда...

С точки зрения математики задача не определена и не имеет граничных условий, а без этого никак или бесконечное количество решений. Двигаемся к 10й странице.

 
Vladimir Baskakov:
Сжатие и точка входа определяется одним стандартным индикатором

Ну так какой нибудь канал из стандартных индикаторов, который умеет сужаться под это описание подходит.
Принцип того же хай лоу за период. Пробой границ на минимальном сужении, точка входа.
На трендовых рынках, работает отменно.

[Удален]  
Две прямые полосочки на графике - лучший индикатор для этих целей. Не?
[Удален]  
Denis Vasyutin:

Вы вначале определитесь с понятиями и дайте их точную формулировку

1) сжатие

2) сильное движение

3) лучшая точка

В зависимости от этого ответ будет разным.

А пока все - пойди туда не знаю куда...

С точки зрения математики задача не определена и не имеет граничных условий, а без этого никак или бесконечное количество решений. Двигаемся к 10й странице.

Это вам к великим теоретикам, определения писать (АК, улад, федос)
 
Aleksei Stepanenko:
Две прямые полосочки на графике - лучший индикатор для этих целей. Не?
Не
[Удален]  
Aleksey Masterov:
Не

Эх жалко, я уж подумал, что приз мне достанется

на десятой странице

 
Aleksey Masterov:
Если как заявляет топик стартер речь идет об обычном индикаторе, то пока ничего на ум такого не пришло, как первое, что это болленджер - ББ, там, плюсом, какие-нибудь трактовки и плюшки к нему... :-)

std, atr, adx, тиковый объем, да и просто ширина ценового канала, и даже календарь новостей. И просто время суток. Интересно, чем же нас здесь удивят на 10-й странице.

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