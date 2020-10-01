Как определить сжатие? - страница 9
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Кругом обман) Обещали индикатор, а оказалось - фигура)
И причём если внимательно посмотреть, фигуры две.
Диапазон и треугольник. Хочешь диапазон торгуй, хочешь треугольник ))
Снова стандартная классика из прошлого века, и фракталы не нужны.
По этому не устану повторять, вся биржевая классика работает, если понимать как её применять.
1. их рисовать приятнее, но толку нет - открываешь тестер, прогоняешь вправо на 1/2 или 2/3 доступной истории, затем делаешь то же самое но влево от даты старта ТС, если тенденция сохраняется.... ну зажимаешь пальчики крестиком? или шепчешь аллилуйя и ... решаешь новую проблему - как определить, что ТС когда-нибудь перестанет работать
3. важно, цена перестает двигать в прежнем направлении только на истории
4. ценовой ряд без преобразований ( как минимум детрендирование ) не будет нормальным, есть распространенное мнение, что часть OHLC это шум, но имхо, не может быть шумом то, что котировалось, то по чем совершались сделки. Другой вопрос, что отсеивание части данных требуется для построения ТС - тут логично, рынок это множество ТС разных участников и задача найти свою ТС которая будет коррелировать с удачными трейдами ( или действиями ) участников рынка
что-то у вас смешались кони, люди..
в предыдущем было про индикатор и волатильность, и вдруг про тестер с ТС .. IMHO тестер это исключительно средство отладки программы, и никаких выводов про стратегии или рыночные закономерности по нему делать нельзя. А оптимизация вообще злейшее зло
а в индикаторах в правой части рисовать не то чтобы можно, а нужно, жизненно необходимо.
Например индикатор считает в реальном времени на 0-м баре показатель X. Вооружившись всеми знаниями о рынке, плюс тервер и матстат считается прогноз(хотя-бы пределы) этого X через N баров и и отрисовывается это в буферах через N баров.
Итого виден текущий показатель X, его прогноз и текущее расхождение с прежним прогнозом (что само по себе сигнал к действиям)
Их рисовать гораздо более толково чем кривульки в левой части (в истории).
Неа, на рынке полезней именно смотреть под ноги, то есть как можно точнее определять текущее состояние рынка. А прогнозы, это мечты и хотелки, который рынок обламывал и обламывать будет. И эти хотелки очень мешают смотреть под ноги. Все время гигантски профиты мерещуться, если рынок дойдет "сюда", а если "сюда", то ваще можно целый остров с блыкдлжеком и шаболдами прикупить:))) а рынок раз за разом обламывает, летя к стопу,сразу после открытия на основе хотелок сделки. Это его унутреня сущность :))) Роботы ничего не меняют, в их алгоритмах в 99% случаев заложены все та же психология создателей, хотелки и желания заглянуть за правый край.
Рисуя правильно кривульки в левой части, и правильно определяя состояния рынка в каждый момент, мы можем точно соответствовать рынку. Если каждый шаг верен - то и весь путь будет правильным. Со стороны будет казаться, что трейдер видит будущее. На самом деле, просто максимально соотвествует в каждый момент времени, а о будущем даже на четверть шага вперед не задумывается. Что будет, то и будет. Измениться текущая ситуация, мы отреагируем соотвественно. Будущее не должно волновать, должно волновать только, насколько мы соответствуем в каждый момент времени. Мне понравился термин "слежение", взамен "прогнозов" это из ТАУ где то. Там изучают автоматические системы слежения.
что бы спросить? -( 10 страницу не дождусь)
спроси который час :-)
Уже неактуально, аффтор сам не дождался :)))
я чё, уже пропустил? - блин, придётся читать всё сначала
спроси который час :-)
да вот! время сейчас потрачу - на чтение темы
Неа,
Мне понравилось
Неа, на рынке полезней именно смотреть под ноги, то есть как можно точнее определять текущее состояние рынка. А прогнозы, это мечты и хотелки, который рынок обламывал и обламывать будет. И эти хотелки очень мешают смотреть под ноги. Все время гигантски профиты мерещуться, если рынок дойдет "сюда", а если "сюда", то ваще можно целый остров с блыкдлжеком и шаболдами прикупить:))) а рынок раз за разом обламывает, летя к стопу,сразу после открытия на основе хотелок сделки. Это его унутреня сущность :))) Роботы ничего не меняют, в их алгоритмах в 99% случаев заложены все та же психология создателей, хотелки и желания заглянуть за правый край.
Рисуя правильно кривульки в левой части, и правильно определяя состояния рынка в каждый момент, мы можем точно соответствовать рынку. Если каждый шаг верен - то и весь путь будет правильным. Со стороны будет казаться, что трейдер видит будущее. На самом деле, просто максимально соотвествует в каждый момент времени, а о будущем даже на четверть шага вперед не задумывается. Что будет, то и будет. Измениться текущая ситуация, мы отреагируем соотвественно. Будущее не должно волновать, должно волновать только, насколько мы соответствуем в каждый момент времени. Мне понравился термин "слежение", взамен "прогнозов" это из ТАУ где то. Там изучают автоматические системы слежения.
Софистика. Открытие позиции в любом случае подразумевает наличие прогноза. Если мы ожидаем, что цена пойдет в нашу сторону, значит считаем, что знаем будущее.