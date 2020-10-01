Как определить сжатие? - страница 7

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Напишу сейчас, а то на работу завтра. Для определения сжатия я исподьзую Fractalc. Находим четыре последних сформированных фрактала. Если они сужаются, входим в рынок. 
Fractals
 
Dmitry Fedoseev:

std, atr, adx, тиковый объем, да и просто ширина ценового канала, и даже календарь новостей. И просто время суток. Интересно, чем же нас здесь удивят на 10-й странице.

Да.... действительно.... тож можно трактовать...
 
Vladimir Baskakov:
Напишу сейчас, а то на работу завтра. Для определения сжатия я исподьзую Fractalc. Находим четыре последних сформированных фрактала. Если они сужаются, входим в рынок. 

А в какую сторону входим? Или без разницы?

 
Старый добрый треугольник :))))   
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Dmitry Fedoseev:

А в какую сторону входим? Или без разницы?

Без разницы, главное пожирнее. Тогда порезче прострелит. 
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Dmitry Fedoseev:

А в какую сторону входим? Или без разницы?

А это секрет
 
Dmitry Fedoseev:

А в какую сторону входим? Или без разницы?

В ту где профит будет, очевидно же.

 
Похоже в сторону пробоя, через стоповые отложки...
Или вроде нет.... 
Почему там два тейка? :-)
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Aleksey Masterov
Почему там два тейка? :-)
Чтобы не накосячить с рисунком. Либо вверх, либо вниз)

Ещё бывает флет. Долгий. До первых упоротых бычков или мишек. А потом им по депчикам жах и все. И очень часто обратно откат. До набора. И по-новой. 

Сам же так получал по депчику уже) или тенью по стопу :) 

Ты же с графиком играешь, а он (график) с тобой. 



 
Vladimir Baskakov:
Напишу сейчас, а то на работу завтра. Для определения сжатия я исподьзую Fractalc. Находим четыре последних сформированных фрактала. Если они сужаются, входим в рынок. 

Кругом обман) Обещали индикатор, а оказалось - фигура)

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