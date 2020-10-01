Как определить сжатие? - страница 7
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std, atr, adx, тиковый объем, да и просто ширина ценового канала, и даже календарь новостей. И просто время суток. Интересно, чем же нас здесь удивят на 10-й странице.
Напишу сейчас, а то на работу завтра. Для определения сжатия я исподьзую Fractalc. Находим четыре последних сформированных фрактала. Если они сужаются, входим в рынок.
А в какую сторону входим? Или без разницы?
А в какую сторону входим? Или без разницы?
А в какую сторону входим? Или без разницы?
А в какую сторону входим? Или без разницы?
В ту где профит будет, очевидно же.
Напишу сейчас, а то на работу завтра. Для определения сжатия я исподьзую Fractalc. Находим четыре последних сформированных фрактала. Если они сужаются, входим в рынок.
Кругом обман) Обещали индикатор, а оказалось - фигура)