Как определить сжатие? - страница 2
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Ром, ББ постфактум
говорил же ж тебе по секрету
одна свеча на все и не надо репку ломать...
Да это понятно, что постфактум, я если и беру позу ручками, то по методу который описывался в годах так 70-80.
До сих пор почему то работает )) Сейчас шортанул крипту.
Пробой поддержки, на откате к линии шортим, классика ))
Сорян за оффтоп.
Да это понятно, что постфактум, я если и беру позу ручками, то по методу который описывался в годах так 70-80.
До сих пор почему то работает )) Сейчас шортанул крипту.
Пробой поддержки, на откате к линии шортим, классика ))
Сорян за оффтоп.
лана, пусть так
это 100%-ый вход на профит?
проста, если нет
какого х.. вы все бл... этим заморачиваетесь???
лана, пусть так
это 100%-ый вход на профит?
Если сопротивление не выносят сильным движем, то в основном да.
Могут конечно перехай сделать, но цена должна резко вернуться назад, нарисовав шпиль.
Если б не было профита с этого сетапа, я бы его и не торговал ))
В биржевой ветке, как то показывал на акциях на дневках, после сильного падения. Через день лонг отработал чётко.
Этот сетап показывает слом тренда, и отличную точку входа.
Если не будет глобального разворота, то всё равно не много можно ухватить.
Но можно попасть и на глобальный разворот.
Если сопротивление не выносят сильным движем, то в основном да.
Могут конечно перехай сделать, но цена должна резко вернуться назад, нарисовав шпиль.
Если б не было профита с этого сетапа, я бы его и не торговал ))
В биржевой ветке, как то показывал на акциях на дневках, после сильного падения. Через день лонг отработал чётко.
Этот сетап показывает слом тренда, и отличную точку входа.
Если не будет глобального разворота, то всё равно не много можно ухватить.
Но можно попасть и на глобальный разворот.
неее
лучше 100%
;)
читаем и перечитываем. что могу сказать
правда, вряд ли навееттпотому что одно сказал, народ на это пукнул ...
неее
лучше 100%
;)
читаем и перечитываем. что могу сказать
правда, вряд ли навееттпотому что одно сказал, народ на это пукнул ...
100% это своя биржа ))
Но математика и статистика упрямая штука.
При 60% убыточных прямых сделок, можно не плохо быть в плюсе.
Это не относится к данному сетапу, потому что он в основном отрабатывает.
А так пыхтят роботы, нейтральные позиции. Пофиг куда цена вообще идёт.
Тема вообще про другое, завязываем ))
Расскажи лучше топикстартеру как сжатие определить ))
100% это своя биржа ))
Но математика и статистика упрямая штука.
При 60% убыточных прямых сделок, можно не плохо быть в плюсе.
Это не относится к данному сетапу, потому что он в основном отрабатывает.
А так пыхтят роботы, нейтральные позиции. Пофиг куда цена вообще идёт.
Тема вообще про другое, завязываем ))
Расскажи лучше топикстартеру как сжатие определить ))
конечно
но ты первый
, кто с ходу первой строкой в цель попал
так и получится, но на чужой
конечно
но ты первый
, кто с ходу первой строкой в цель попал
так и получится, но на чужой
Вапшэ не понял, о чём ты ))
Вапшэ не понял, о чём ты ))
Рома, ты один из двух, кто на этом форуме кто немножко и в чем то шарит
Ты мне скажи с твоей точки зрения - заработать можна ????
Рома, ты один из двух, кто на этом форуме кто немножко и в чем то шарит
Ты мне скажи с твоей точки зрения - заработать можна ????
Конешна, например на завод сходить ))
Заработать можно, ровно так же как и потерять.
Чем меньше теряешь, тем больше зарабатываешь.
Снова классика, для прямых сделок.
Теряй 1, забирай 3-5.