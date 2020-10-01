Как определить сжатие? - страница 2

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Renat Akhtyamov:

Ром, ББ постфактум

говорил же ж тебе по секрету

одна свеча на все и не надо репку ломать...

Да это понятно, что постфактум, я если и беру позу ручками, то по методу который описывался в годах так 70-80.
До сих пор почему то работает )) Сейчас шортанул крипту.
Пробой поддержки, на откате к линии шортим, классика )) 
Сорян за оффтоп.

ll

 
Roman:

Да это понятно, что постфактум, я если и беру позу ручками, то по методу который описывался в годах так 70-80.
До сих пор почему то работает )) Сейчас шортанул крипту.
Пробой поддержки, на откате к линии шортим, классика )) 
Сорян за оффтоп.

лана, пусть так

это 100%-ый вход на профит?

проста, если нет

какого х.. вы все бл... этим заморачиваетесь???

 
Renat Akhtyamov:

лана, пусть так

это 100%-ый вход на профит?

Если сопротивление не выносят сильным движем, то в основном да.
Могут конечно перехай сделать, но цена должна резко вернуться назад, нарисовав шпиль.
Если б не было профита с этого сетапа, я бы его и не торговал ))
В биржевой ветке, как то показывал на акциях на дневках, после сильного падения. Через день лонг отработал чётко.
Этот сетап показывает слом тренда, и отличную точку входа. 
Если не будет глобального разворота, то всё равно не много можно ухватить.
Но можно попасть и на глобальный разворот. 

 
Roman:

Если сопротивление не выносят сильным движем, то в основном да.
Могут конечно перехай сделать, но цена должна резко вернуться назад, нарисовав шпиль.
Если б не было профита с этого сетапа, я бы его и не торговал ))
В биржевой ветке, как то показывал на акциях на дневках, после сильного падения. Через день лонг отработал чётко.
Этот сетап показывает слом тренда, и отличную точку входа. 
Если не будет глобального разворота, то всё равно не много можно ухватить.
Но можно попасть и на глобальный разворот. 

неее

лучше 100%

;)

читаем и перечитываем. что могу сказать

правда, вряд ли навеетт

потому что одно сказал, народ на это пукнул ...
 
Renat Akhtyamov:

неее

лучше 100%

;)

читаем и перечитываем. что могу сказать

правда, вряд ли навеетт

потому что одно сказал, народ на это пукнул ...

100% это своя биржа ))
Но математика и статистика упрямая штука.
При 60% убыточных прямых сделок, можно не плохо быть в плюсе.
Это не относится к данному  сетапу, потому что он в основном отрабатывает.
А так пыхтят роботы, нейтральные позиции. Пофиг куда цена вообще идёт.

Тема вообще про другое, завязываем ))
Расскажи лучше топикстартеру как сжатие определить ))

 
Roman:

100% это своя биржа ))
Но математика и статистика упрямая штука.
При 60% убыточных прямых сделок, можно не плохо быть в плюсе.
Это не относится к данному  сетапу, потому что он в основном отрабатывает.
А так пыхтят роботы, нейтральные позиции. Пофиг куда цена вообще идёт.

Тема вообще про другое, завязываем ))
Расскажи лучше топикстартеру как сжатие определить ))

конечно

но ты первый
, кто с ходу первой строкой в цель попал

так и получится, но на чужой

 
Renat Akhtyamov:

конечно

но ты первый
, кто с ходу первой строкой в цель попал

так и получится, но на чужой

Вапшэ не понял, о чём ты ))

 
Roman:

Вапшэ не понял, о чём ты ))

Рома, ты один из двух, кто на этом форуме кто немножко и в чем то шарит

Ты мне скажи с твоей точки зрения - заработать можна ????

 
Renat Akhtyamov:

Рома, ты один из двух, кто на этом форуме кто немножко и в чем то шарит

Ты мне скажи с твоей точки зрения - заработать можна ????

Конешна, например на завод сходить ))
Заработать можно, ровно так же как и потерять.
Чем меньше теряешь, тем больше зарабатываешь.
Снова классика, для прямых сделок.
Теряй 1, забирай 3-5. 

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Болинджер это ни о чем
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