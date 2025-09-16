Напишу советник бесплатно - страница 75
напишите мне советника бесплатно .
Вечер выходного дня. Только MQL5.
Всем Здравствуйте, есть советник который торгует по стрелочному индикатору, закрытие ордера происходит на обратном сигнале. Если сделка убыточная то используется мартин. Как сделать что бы при обратном сигнале не закрывалась сделка а открывался новый лот с увеличением в другую сторону и тейк был общим для 2х и более открытых ордеров по сигналу. Может у кого есть обрывок кода или на пальцах обьясниет мне))) писал сову сам,но не могу понять почему не переворачивает второй и более ордер и не тянет все ордера к общему тейку. Заранее спасибо.
Реальный SL/TP (разнонаправленные позиции, для совместного закрытия используют разные стопы) в данной ситуации не котируется. Даже фиксированный спред, не всегда является таковым и может получиться ситуация, что одно направление закроется, а второе останется висеть. Так что лучше применять виртуальный SL/TP. Тогда эксперт сам закроет в нужный момент оба направления.
Господа программисты, окажите помощь.
Добавьте к советнику строчку "Коэффициент увеличения лота - Kf_Lot".
Обращался к автору, он молчит или шибко занят.
Спасибо.
у Вас этот коэффициент уже встроен, НО ! :
double MaxRisk = 0.0; // процент риска для вычисления размера лота (если 0 - не работает)
предлагаю заменить на следующую строчку
extern double MaxRisk = 0.01; // процент риска для вычисления размера лота (если 0 - не работает)
Вот что значит ЗНАНИЕ-Сила!
Спасибо Renat.