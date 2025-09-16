Напишу советник бесплатно - страница 75

Новый комментарий
 
Лауреат:
напишите мне советника бесплатно .

Вечер выходного дня. Только MQL5.

 
куда т.з то скидывать 
 
Всем Здравствуйте, есть советник который торгует по стрелочному индикатору, закрытие ордера происходит на обратном сигнале. Если сделка убыточная то используется мартин. Как сделать что бы при обратном сигнале не закрывалась сделка а открывался новый лот с увеличением в другую сторону и тейк был общим для 2х и более открытых ордеров по сигналу. Может у кого есть  обрывок кода или на пальцах обьясниет мне))) писал сову сам,но не могу понять почему не переворачивает второй и более ордер и не тянет все ордера к общему тейку. Заранее спасибо.
 
Miks84:
Всем Здравствуйте, есть советник который торгует по стрелочному индикатору, закрытие ордера происходит на обратном сигнале. Если сделка убыточная то используется мартин. Как сделать что бы при обратном сигнале не закрывалась сделка а открывался новый лот с увеличением в другую сторону и тейк был общим для 2х и более открытых ордеров по сигналу. Может у кого есть  обрывок кода или на пальцах обьясниет мне))) писал сову сам,но не могу понять почему не переворачивает второй и более ордер и не тянет все ордера к общему тейку. Заранее спасибо.

Реальный SL/TP (разнонаправленные позиции, для совместного закрытия используют разные стопы) в данной ситуации не котируется. Даже фиксированный спред, не всегда является таковым и может получиться ситуация, что одно направление закроется, а второе останется висеть. Так что лучше применять виртуальный SL/TP. Тогда эксперт сам закроет в нужный момент оба направления.

 
Konstantin Nikitin:

Реальный SL/TP (разнонаправленные позиции, для совместного закрытия используют разные стопы) в данной ситуации не котируется. Даже фиксированный спред, не всегда является таковым и может получиться ситуация, что одно направление закроется, а второе останется висеть. Так что лучше применять виртуальный SL/TP. Тогда эксперт сам закроет в нужный момент оба направления.

Спасибо огромное за разгрузку мозгов, а то бьюсь как об стену. Не могу сделать то что хочу. Тогда уже проще)))
 
И ещё вопрос меня мучает, не могу понять как лучше для советника и для депозита? Иметь стоп лосс который закрывает сделку по обратному сигналу(тем самым классический стоп почти) или же пытаться вытягивать всю сетку в прибыль. Т.е. Приходит сигнал -входим, приходит сигнал в другую сторону мы держим первый ордер и выставляем второй с мартином уже в другую сторону и т.д.  Дальше 4го колена не заходил.  В основном на боковиках такое встречаю, по сути логичнее вро де бы да у меня открыто скажем 2 бай и 3й я открываю селл и вывожу всё на +500 пунктовпо сути с 2х баев теряю деньги но с 3х селлов по мартину я увеличиваю прибыль. Но, при стопе по сигналу я не теряю такой суммы,  у меня нагрузка на депо меньше. Но профитность ТС тогда всего 60% из расчёта прибыльные-убыточные ордера. У кого какой опыт? какие совы лучше на долгосроке с фиксированным стопом или же сеточные???  Просто торговлю веду на 1ч ТФ, если взять одну пару то за неделю 2-4 сигнала. 
 

Господа программисты, окажите помощь.

Добавьте к советнику строчку "Коэффициент увеличения лота - Kf_Lot". 

Обращался к автору, он молчит или шибко занят.

Спасибо.

Файлы:
Ma-Shift.mq4  17 kb
 
Vadim Naumkin:

Господа программисты, окажите помощь.

Добавьте к советнику строчку "Коэффициент увеличения лота - Kf_Lot". 

Обращался к автору, он молчит или шибко занят.

Спасибо.

у Вас этот коэффициент уже встроен, НО ! :

double MaxRisk            = 0.0; // процент риска для вычисления размера лота (если 0 - не работает)

предлагаю заменить на следующую строчку

extern double MaxRisk            = 0.01; // процент риска для вычисления размера лота (если 0 - не работает)

 
Renat Akhtyamov:

у Вас этот коэффициент уже встроен, НО ! :

double MaxRisk            = 0.0; // процент риска для вычисления размера лота (если 0 - не работает)

предлагаю заменить на следующую строчку

extern double MaxRisk            = 0.01; // процент риска для вычисления размера лота (если 0 - не работает)

Вот что значит ЗНАНИЕ-Сила!

Спасибо Renat.

 
Pryvet.Kogda sovetnik vstavliajet naprimer setku buy limit orderov, nado cto srazu na etyh toze cen vstavilas i setka sell stop (HEDGING) orderov no na polovinu mense. Naprimer pervy order buy limit 0.1lot,to sell stop budet 0.05lot. Mozete kto nibut tak sdelat? Vot sovetnik:
Файлы:
Reverse_Power_Double.mq4  50 kb
1...686970717273747576777879808182...199
Новый комментарий