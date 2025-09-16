Напишу советник бесплатно - страница 81
У меня все Ок:
Попробуйте удалить индикатор и снова поставить
Да, все заработало. Большущее спасибо!)
;)
Здравствуйте ещё раз) Заинтересовало ковыряние в кодах. Скажите пожалуйста как скрывать настройки переменных от глаз пользователя?) Не могу найти такую информацию.
Было
input
стало
/*input*/
Таким образом входных параметров не станет видно никому.
чтобы пользователь видел настройки добавляют extern
т.е. без extern "видит" только программа
А по ошибкам и предупреждениям где можно почитать? У меня советник выдает 38 предупреждений, это влияет как то на алгоритм и работу?
предупреждения это компилятор помогает программисту,
вот как пример: бывает что опечатка и вместо вещественного типа написал целочисленный, к примеру, для значения цены если вещественный тип то присвоил = 1.12345 и потом прочитаешь из переменной такое же значение, а если целый тип, то присвоил = 1.12345 , а прочитаешь потом 1 - компилятор будет писать предупреждения, что тип несоотвествует
т.е. разные случаи бывают, и предупреждения компилятора помогают исправить ошибку на этапе написания кода без последующих поисков багов при тестировании