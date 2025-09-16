Напишу советник бесплатно - страница 76
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Pryvet.Kogda sovetnik vstavliajet naprimer setku buy limit orderov, nado cto srazu na etyh toze cen vstavilas i setka sell stop (HEDGING) orderov no na polovinu mense. Naprimer pervy order buy limit 0.1lot,to sell stop budet 0.05lot. Mozete kto nibut tak sdelat? Vot sovetnik:
Используйте онлайн клавиатура
Pryvet.Kogda sovetnik vstavliajet naprimer setku buy limit orderov, nado cto srazu na etyh toze cen vstavilas i setka sell stop (HEDGING) orderov no na polovinu mense. Naprimer pervy order buy limit 0.1lot,to sell stop budet 0.05lot. Mozete kto nibut tak sdelat? Vot sovetnik:
ок
если у вас есть хороая стратегия, и вы готовы ей поделиться,могу написать советника. приглашаю обсудить или публично или в личные собщения.
Нужно добавить функцию в советник.
ок
куда вы пропали?
куда вы пропали?
болел...
болел...
За Динамо?
куда вы пропали?