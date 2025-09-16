Напишу советник бесплатно - страница 76

Новый комментарий
 
Gintaras Dirvonskis:
Pryvet.Kogda sovetnik vstavliajet naprimer setku buy limit orderov, nado cto srazu na etyh toze cen vstavilas i setka sell stop (HEDGING) orderov no na polovinu mense. Naprimer pervy order buy limit 0.1lot,to sell stop budet 0.05lot. Mozete kto nibut tak sdelat? Vot sovetnik:

Используйте онлайн клавиатура

 
Gintaras Dirvonskis:
Pryvet.Kogda sovetnik vstavliajet naprimer setku buy limit orderov, nado cto srazu na etyh toze cen vstavilas i setka sell stop (HEDGING) orderov no na polovinu mense. Naprimer pervy order buy limit 0.1lot,to sell stop budet 0.05lot. Mozete kto nibut tak sdelat? Vot sovetnik:

ок

 
Anton Yakovlev:
если у вас есть хороая стратегия, и вы готовы ей поделиться,могу написать советника. приглашаю обсудить или публично или в личные собщения.
Необходим советник работающий на "больших" свечах ( открытие от 300 , треллинг стоп мин.). Детально в общении. /// 2/// еще момент - может кто написать прогу для андроида ( галакси s7) чтоб в фоновом режиме были оповещения ( звук на верхнем уровне цены, др. звук на нижнем уровне цены)?
 
Здравствуйте.Посмотрите пожайлуйста вот это тех задание.http://priscree.ru/img/65a2e01749e3e0.jpg
Нужно добавить функцию в советник.
 
Iurii Tokman:

ок

куда вы пропали?

 
Здес луче неставит советников,програмисти их переделают и потом продают.Никто нихочет делат безплатно,за каждую мелац просит денги.
 
Gintaras Dirvonskis:

куда вы пропали?

болел...

 
Iurii Tokman:

болел...

За Динамо?

 

куда вы пропали?

 
Здравствуйте, хочу вывести на график информацию о балансе, профите и эквити, Вот так как на скрине Уровень знания языка программирования новичок, буду благодарен за помощь!
1...697071727374757677787980818283...199
Новый комментарий