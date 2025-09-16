Напишу советник бесплатно - страница 80
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все, разобрался. Последнее что не получается, это отображение текста Заработок сегодня. Не видно как на русском так и по английски.
Проверьте по всему коду:
Чтобы везде было Menu[5]
Проверьте по всему коду:
Чтобы везде было Menu[5]
Везде стоит
Покажите код, только размещайте его правильно
А как правильно? Извините чайника
сперва кнопочку нажмите - на картинке показал, потом вставляйте код
в конце поставьте 6 по всему коду
в конце поставьте 6 по всему коду