Напишу советник бесплатно - страница 43
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день! Просьба написать советник по индикатору-индикатор прикрепляю.Нужно,чтобы советник открывал позиции на нескольких одновременно валютных парах по сигналу индикатора.Далее идет усреднение позиции по заданному проценту.Закрытие профита просьба сделать по общему на всех торгуемых парах профиту задоному, в валюте депазита или по определенному проценту.
Данный индикатор это паттерн -треугольник!На нем есть ценовая метка и этот паттерн треугольник не перерисовывается при условии если цена проходит от ценовой метки и пробивает верхнюю или нижнюю соответственно вершины треугольника-ну в зависимости от того куда направлена метка вверх или вниз.Поэтому просьба сделать функцию выбора,как советник будет открывать ордер 1 вариант по ценовой метке 2 вариант отложным ордером при пробитии вершины на заданном расстоянии в пунктах от вершины,ну или автоматически после пробития вершины через 2-3 пункта.
Пробовал работать по данной стратегии! Открывал сделки руками -далее ордер подхватывали у меня два бота.Задействовал 5 пар и получалось 70%-100% в день.Приходится весь день быть у компьютера,а это тяжело да и возможности часто нет так торговать.Буду признателен тому,кто возьмется мою стратегию реализовать в советник..
***
Стратегия аналогична стратегии 1-2-3. Погуглите, по этой стратегии должны быть готовые эксперты.
...
Данный индикатор это паттерн -треугольник!На нем есть ценовая метка и этот паттерн треугольник не перерисовывается при условии если цена проходит от ценовой метки и пробивает верхнюю или нижнюю соответственно вершины треугольника-ну в зависимости от того куда направлена метка вверх или вниз....
В тестере прогнала, периодически треугольник пропадает и на его месте рисуется другой.
Всем привет!
Кто сможет написать такой советник прошу помощи!
Работать он будет так. Сразу после идентификации советника он ставит два отложенных ордера buy stop и sell stop на расстоянии "X" от цены (x можно указывать в настройках советника в пунктах)
Лот, T.p. и S.l. указываются тоже в настройках.
Так же в настройках должен быть такой пункт типа время жизни ордера "T"- в минутах. Т.е. если время жизни T= 10 мин. То при срабатывании отложника через 10 минут этот ордер закрывается.
Итак. Если за время до закрытия свечи цена прошла расстояние >или = X то откроется ордер( и одновременно удалится второй отложник) и закроется по одной из трех причин - t.p. , s.l. или T. После закрытия Всё начинается сначала.
Если же цена прошла меньшее расстояние чем X, то при открытии новой свечи модифицируются отложники, а именно снова устанавливаются на расстоянии X от цены. И так повторяется пока не сработает один из них.
Советник должен работать на любом таймфрейме.
Всем привет!
...
Советник должен работать на любом таймфрейме.
Всем привет. Автоматизируйте пожалуйста индикатор. Открытие позиции по сигналу, закрытие и переворот позиции по противоположному сигналу