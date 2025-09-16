Напишу советник бесплатно - страница 127

Наджибулло Хабибов:
Доброго времени , у меня есть советник открывает сделку по всем валютам кроме золото , помогите пожалуйста какой код мне добавить в Советник чтобы открывал и по золоте ??

Наджибулло Хабибов:

лот 0,01 стоп нету профит по в волюте все ровно не открывает в журнале нету не каких ошибок 

В окне символы есть технические характеристики каждого инструмента; минимальный/максимальный объём, минимальный уровень стопов

Если не печатает ошибку может быть алгоритм не позволяет открывать :)

 
VVT:

В окне символы есть технические характеристики каждого инструмента; минимальный/максимальный объём, минимальный уровень стопов

Если не печатает ошибку может быть алгоритм не позволяет открывать :)

//--- ***

Если разбираешься  посмотри пожалуйста по какой причине не открывает по золоту ??

 
Наджибулло Хабибов:
//--- ***

Если разбираешься  посмотри пожалуйста по какой причине не открывает по золоту ??

Да, покажите, что там принимает участие в открытии, спред, проскальзывание или ещё что то не так

  
//--- Inputs
extern double Lots       = 0.1;      // лот
extern double KLot       = 1;        // умножение лота
extern double MaxLot     = 5;        // максимальный лот
extern double Profit     = 0;        // Профит в валюте
extern int StopLoss      = 0;        // Стоп Лось
extern int TakeProfit    = 0;        // ТейкПрофит
extern int BULevel       = 0;        // уровень БУ
extern int BUPoint       = 30;       // пункты БУ
extern int TrailingStop  = 0;        // трал
extern int StartHour     = 0;        // час начала торговли
extern int StartMin      = 30;       // минута начала торговли
extern int EndHour       = 23;       // час окончания торговли
extern int EndMin        = 30;       // минута окончания торговли
extern int Reverse       = 0;        // 1-реверс
extern int CloseSig      = 0;        // 1-закрытие по сигналу
extern int Slip          = 30;       // реквот
extern int Shift         = 1;        // на каком баре сигнал индикатора
extern int Magic         = 123;      // магик

extern string IndName    = "Aroow";
extern int SignalPeriod  = 9;

datetime t=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   Comment("");
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   Comment("");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TimeSession(int aStartHour,int aStartMinute,int aStopHour,int aStopMinute,datetime aTimeCur)
  {
//--- время начала сессии
   int StartTime=3600*aStartHour+60*aStartMinute;
//--- время окончания сессии
   int StopTime=3600*aStopHour+60*aStopMinute;
//--- текущее время в секундах от начала дня
   aTimeCur=aTimeCur%86400;
   if(StopTime<StartTime)
     {
      //--- переход через полночь
      if(aTimeCur>=StartTime || aTimeCur<StopTime)
        {
         return(true);
        }
     }
   else
     {
      //--- внутри одного дня
      if(aTimeCur>=StartTime && aTimeCur<StopTime)
        {
         return(true);
        }
     }
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void PutOrder(int type,double price)
  {
   int r=0;
   color clr=Green;
   double sl=0,tp=0;

   if(type==1 || type==3 || type==5)
     {
      clr=Red;
      if(StopLoss>0)
         sl=NormalizeDouble(price+StopLoss*_Point,_Digits);
      if(TakeProfit>0)
         tp=NormalizeDouble(price-TakeProfit*_Point,_Digits);
     }

   if(type==0 || type==2 || type==4)
     {
      clr=Blue;
      if(StopLoss>0)
         sl=NormalizeDouble(price-StopLoss*_Point,_Digits);
      if(TakeProfit>0)
         tp=NormalizeDouble(price+TakeProfit*_Point,_Digits);
     }

   r=OrderSend(NULL,type,Lot(),NormalizeDouble(price,_Digits),Slip,sl,tp,"",Magic,0,clr);
   return;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int CountTrades()
  {
   int count=0;
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic)
           {
            if(OrderType()<2)
               count++;
           }
        }
     }
   return(count);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double Lot()
  {
   double lot=Lots;
   
   if(CountTrades()>0)
     {
      lot=NormalizeDouble(lot*MathPow(KLot,CountTrades()),2);
     }
   if(lot>MaxLot)
      lot=Lots;
   return(lot);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void Trailing()
  {
   bool mod;
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic)
           {
            if(OrderType()==OP_BUY)
              {
               if(Bid-OrderOpenPrice()>TrailingStop*_Point)
                 {
                  if(OrderStopLoss()<Bid-TrailingStop*_Point)
                    {
                     mod=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-TrailingStop*_Point,OrderTakeProfit(),0,Yellow);
                     return;
                    }
                 }
              }

            if(OrderType()==OP_SELL)
              {
               if((OrderOpenPrice()-Ask)>TrailingStop*_Point)
                 {
                  if((OrderStopLoss()>(Ask+TrailingStop*_Point)) || (OrderStopLoss()==0))
                    {
                     mod=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+TrailingStop*_Point,OrderTakeProfit(),0,Yellow);
                     return;
                    }
                 }
              }
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void BU()
  {
   bool m;
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic)
           {
            if(OrderType()==OP_BUY)
              {
               if(OrderOpenPrice()<=(Bid-(BULevel+BUPoint)*_Point) && OrderOpenPrice()>OrderStopLoss())
                 {
                  m=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderOpenPrice()+BUPoint*_Point,OrderTakeProfit(),0,Yellow);
                  return;
                 }
              }

            if(OrderType()==OP_SELL)
              {
               if(OrderOpenPrice()>=(Ask+(BULevel+BUPoint)*_Point) && (OrderOpenPrice()<OrderStopLoss() || OrderStopLoss()==0))
                 {
                  m=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderOpenPrice()-BUPoint*_Point,OrderTakeProfit(),0,Yellow);
                  return;
                 }
              }
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CloseAll(int ot=-1)
  {
   bool cl;
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic)
           {
            if(OrderType()==0 && (ot==0 || ot==-1))
              {
               RefreshRates();
               cl=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),NormalizeDouble(Bid,_Digits),Slip,White);
              }
            if(OrderType()==1 && (ot==1 || ot==-1))
              {
               RefreshRates();
               cl=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),NormalizeDouble(Ask,_Digits),Slip,White);
              }
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double AllProfit(int ot=-1)
  {
   double pr=0;
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic)
           {
            if(OrderType()==0 && (ot==0 || ot==-1))
              {
               pr+=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();
              }

            if(OrderType()==1 && (ot==1 || ot==-1))
              {
               pr+=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();
              }
           }
        }
     }
   return(pr);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   double blu = iCustom(NULL,0,IndName,SignalPeriod,4,Shift);
   double red = iCustom(NULL,0,IndName,SignalPeriod,5,Shift);
   double blu2 = iCustom(NULL,0,IndName,SignalPeriod,4,Shift+1);
   double red2 = iCustom(NULL,0,IndName,SignalPeriod,5,Shift+1);

   bool buy = blu<1000 && red2<1000;
   bool sell = red<1000 && blu2<1000;

   if(Reverse>0)
     {
      buy = red<1000 && blu2<1000;
      sell = blu<1000 && red2<1000;
     }

   if(BULevel>0)
      BU();
   if(TrailingStop>0)
      Trailing();
   if(AllProfit()>Profit && Profit>0)
      CloseAll();

   if(TimeSession(StartHour,StartMin,EndHour,EndMin,TimeCurrent()) && t!=Time[0])
     {
      if(buy)
        {
         PutOrder(0,Ask);
        }
      if(sell)
        {
         PutOrder(1,Bid);
        }
      t=Time[0];
     }

   if(CountTrades()>0 && CloseSig>0)
     {
      if(sell)
        {
         CloseAll(0);
        }
      if(buy)
        {
         CloseAll(1);
        }
     }

   Comment("\n blu: ",blu,
           "\n red: ",red,
           "\n All Profit: ",AllProfit());
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Всем привет!

Есть 4 индикатора и библиотека.

Два индикаторы нужны просто для расчётов, 2 кидаются на график.

Хочу автоматизировать этот процесс, всего 3 условия....но надо все в один файл запихать и не понятно что делать с библиотекой.

Кто-то может взяться за такое?

 
Наджибулло Хабибов:

Что означает следующее? не спред ли это и проскальзывание? Если да то установите значение побольше 100-150 например

extern int BUPoint       = 30;       // пункты БУ
extern int Slip          = 30;       // реквот
 
VVT:

Что означает следующее? не спред ли это и проскальзывание? Если да то установите значение побольше 100-150 например

да, так и есть, установите эти значения в зависимости от тех. характеристик инструмента, тоесть максимальный спред инструмента 

 
VVT:

да, так и есть, установите эти значения в зависимости от тех. характеристик инструмента, тоесть максимальный спред инструмента не о

не получается поставил 150  не открывает 

