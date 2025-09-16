Напишу советник бесплатно - страница 127
Доброго времени , у меня есть советник открывает сделку по всем валютам кроме золото , помогите пожалуйста какой код мне добавить в Советник чтобы открывал и по золоте ??
Не проходит модерацию в маркете?
лот 0,01 стоп нету профит по в волюте все ровно не открывает в журнале нету не каких ошибок
В окне символы есть технические характеристики каждого инструмента; минимальный/максимальный объём, минимальный уровень стопов
Если разбираешься посмотри пожалуйста по какой причине не открывает по золоту ??
Вставляйте код правильно: используйте кнопку или ещё вариант: прикрепите файл при помощи кнопки
Да, покажите, что там принимает участие в открытии, спред, проскальзывание или ещё что то не так
Всем привет!
Есть 4 индикатора и библиотека.
Два индикаторы нужны просто для расчётов, 2 кидаются на график.
Хочу автоматизировать этот процесс, всего 3 условия....но надо все в один файл запихать и не понятно что делать с библиотекой.
Кто-то может взяться за такое?
Что означает следующее? не спред ли это и проскальзывание? Если да то установите значение побольше 100-150 например
да, так и есть, установите эти значения в зависимости от тех. характеристик инструмента, тоесть максимальный спред инструмента
не получается поставил 150 не открывает