Супер! Это именно то, что нужно было. На тесте никаких ошибок нет.
Еще момент: можно внести фильтр сделок, чтобы открывались сделки только по первому сигналу? Например условие на покупки: цена была ниже ББ, затем вошла в ББ, пересекла верхнюю границу ББ, открываем покупки. Если цена не сходила ниже ББ, а снова пробила верхнюю границу, то такие покупки не открываем. Прилагаю скрин для наглядности.
Для продаж зеркально.
Для входа советник ожидает открытый ордер от трейдера или другого советника.
если импульс движется, то позиция наращивается по тренду, в Sell работает хорошо, а от Bay игнорирует
До второго условия очередь не дойдёт никогда. Выполнение первого не даст.
Вас устроит такой вариант? Открывается только одна сделка. Пока не закроется, другие не откроет. Если да, то вот.
Нет. Сделка открывается не совсем так. Где-то совпадает где-то нет.
Нашла индикатор-стрелочник, он по ББ. Как раз он показывает стрелкой первый пробой. Можно их как-то подружить? Чтобы сова брала не все пробития вообще, а только те, что совпадают со стрелкой?
Всем привет, хотел спросить. Возможно кто то знает или может переделать индикатор информационный, который показывает при открытии нескольких позиций общую сумму профита и общую сумму убытка, как на скрине. Есть версия под МТ4 с открытым кодом. Может кто то видел такой на МТ5 или знает как переделать или просто переделает)))) Буду очень признателен!!!!! Привычка дело серьезное)))))
Спасибо!
Дойдет конечно. там return нет. Но проще было сразу писать
Дойдет конечно
Попробуйте.
Добрый день, Антон! Если Ваше предложение актуально, то хотел бы предложить автоматизировать свою ТС. В ней использую обычно либо WPR, либо DPO.
Описание ТС с индикатором WPR:
Индикатор используется с большим периодом и для каждого инструмента нужно его подбирать.
В индикаторе используется только 1 уровень (-50).
Вход\Выход в сделку при пересечении уровня со следующей свечи условно.
При этом я использую стоплосс и трейлингстоп в пунктах.
Есть нюанс, при совершении сделки я с каждой новой свечой высчитываю 50% движения индикатора и этот условный уровень на индикаторе выступает для меня как сигнал для выхода из сделки когда линия индикатора его пересекает. Высчитывать и рисовать в уме этот уровень довольно сложная задача и тут вопрос возможно ли сделать этот условный уровень в индикаторе реальным чтобы он работал по принципу трейнгстопа.
Тогда ТС будет выглядеть следующим образом при пересечении уровня -50 снизу вверх - сделка на покупку, при движении линии индикатора вверх от уровня -50 будет двигаться уровень с условным обозначением 50% движения линии индикатора и при пересечении этого уровня линией индикатора произойдет выход из сделки. На часе это примерно 200 пунктов, не много, но стабильно. Сделка на продажу - реверс. Надеюсь изложил понятно.